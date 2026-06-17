/34 फ्री फाइट्स, सरकारी बंगला अन् Monlthy Salary...; खासदारांना दर महिना किती पैसे मिळतात? भत्त्यांची रक्कम पाहून व्हाल थक्क

Monthly Salary of MP: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील सहा खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. या बंडखोरीसंदर्भात ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप करताना या खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षासोबत जाण्यासाठी 15 कोटी रुपये अगाऊ रक्कम घेतली असून एकूण 50 कोटी रुपयांना या खासदारांनी सौदा केला असल्याचं म्हटलं आहे. संजय राऊत यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅग करुन मंगळवारी रात्री पोस्ट करत यासंदर्भात तक्रार केली आहे. मात्र एकीकडे कोट्यवधी रुपयांना खासदारांनी बंडखोरी केल्याचा दावा केला जात असतानाच दुसरीकडे खासदार म्हणून यांना दर महिन्याला नेमके किती रक्कम वेतन आणि भत्ते स्वरुपात मिळते, याबद्दल फारच कमी लोकांना कल्पना आहे. यासंदर्भात जाणून घेऊयात...
वरिष्ठ सभागृह आणि कनिष्ठ सभागृह अशाप्रकारे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये खासदार कार्यरत असतात. या खासदारांना मूळ पगार म्हणून प्रति महिना 1 लाख 24 हजार रुपये मिळतात. 1 एप्रिल 2023 पासून वेतनामध्ये 24 टक्के वाढ झाल्यापासून जवळपास सव्वा लाख रुपये प्रति महिना पगार खासदारांना मिळतो.
खासदारांना मिळणाऱ्या मुख्य भत्त्यांमध्ये मतदारसंघ भत्ता, कार्यालयासाठीचा खर्च, स्टाफसाठीचा खर्च, स्टेशनरी अशा बऱ्याच गोष्टींसाठी पैसे मिळतात. मतदारसंघ भत्ता म्हणून प्रत्येक खासदाराला 87 हजार रुपये दर महिन्याला मिळतात. तसेच कार्यालयीन खर्च म्हणून प्रत्येक खासदाराला महिना 75 हजार रुपये दिले जातात. यामध्ये 50 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 25 हजार रुपये स्टेशनरी व इतर खर्चासाठी दिला जातो. रोजचा भत्ता म्हणून संसदेचं सत्र सुरु असतं तेव्हा दिवसाला अडीच हजार रुपये भत्ता खासदारांना मिळतो. सत्राला उपस्थित राहणाऱ्या खासदारांना हा भत्ता दिला जातो.
मूळ वेतन आणि भत्त्यांचा विचार केला तर प्रत्येक खासदाराला महिन्याला 2 लाख 86 हजार रुपये ते 3 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळते.
या पैशांव्यतिरिक्त खासदारांना विशेष सुविधाही दिल्या जातात. यामध्ये वर्षभरात स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी एकूण 34 वेळा देशांतर्गत मोफत विमान प्रवासाची सुविधा खासदारांना पुरवली जाते. तसेच ट्रेनमधील फर्स्ट क्लासमधील प्रवास खासदारांना मोफत असतो. त्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये सरकारी बंगला अथवा मोफत फ्लॅट दिला जातो. घराची सुविधा घेतली नाही तर त्यासंदर्भातील भाडं दिलं जातं. फोन आणि इंटरनेटबद्दल बोलायचं झालं तर वर्षाला सधारण दीड लाख मोफत कॉल्सची सुविधा खासदारांना दिली जाते. या शिवाय वीज आणि पाण्याचे मर्यादित मोफत युनिट्सही दिले जातात. तसेच मेडिकल सुविधा, कर्मचारी, फर्निचर खर्च आणि पेन्शनसारख्या सुविधा खासदारांना दिल्या जातात.
विशेष म्हणजे या वेतनाबरोबरच खासदारांना इतर स्रोतांमधून ज्यामध्ये व्यवसाय, शेती किंवा इतर उद्योगांमधून अर्थार्जन करण्याची मूभा असते. यासंदर्भातील माहिती त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शपथपत्रामधून द्यावी लागते.