Explainer: पाकिस्तानकडे फक्त दिवसभर पुरेल एवढाच तेलासाठा, चीनकडे किती दिवसांचा तेल साठा आहे? भारताने किती तेल साठा केलाय?

पाकिस्तानकडे फक्त दिवसभर पुरेल एवढाच तेलासाठा आहे. भारत आणि चीनकडे किती तेलसाठा आहे. जाणून घेऊया या Explainer च्या माध्यमातून. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 15, 2026, 04:30 PM IST
India, China And Pakistan Crude Oil Reserves : इराण  आणि इस्त्रायला अमेरिका युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहेत. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्ग बंद केला आहे. याचा परिणाम तेल वाहतूकीवर झाला आहे. कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारी शेकडो जहाजे येथे अडकली आहे. यामुळे संपूर्ण जगात तेल टंचाई निर्माण झाली आहे. तेल आयात करणाऱ्या देशांकडे मर्यादित तेल साठा उरला आहे.  पाकिस्तान आणि चीनकडे किती तेल साठा आहे.  पाकिस्तान आणि चीनकडे भारतापेक्षा जास्त तेल साठा आहे का?  पाकिस्तान आणि चीनकडे असलेला तेल साठा किती दिवस पुरेल? जाणून घेऊया. 

इराण  आणि इस्त्रायला अमेरिका युद्धामुळे जगभरातील भूराजकीय तणाव वाढला आहे. विशेषतः मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे, ऊर्जा सुरक्षा ही एक मोठी समस्या बनली आहे. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक देश आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) ठेवतो.  हा कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा आहे. भारताचे दोन शेजारी देश, पाकिस्तान आणि चीन, या बाबतीत एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध आहेत. मार्च 2026 च्या ताज्या अहवालानुसार, चीन जगातील सर्वात मोठे तेल साठे बांधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटात आहे. यामुळे पाकिस्तानात परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. 

चीनकडे किती दिवसांचा तेलसाठा आहे?

चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. चीन हे जगातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र देखील आहे. चीनच्या औद्योगिक गरजा प्रचंड आहेत. भविष्यातील युद्धांची शक्यता लक्षात घेता, गेल्या दशकात चीनने आपल्या तेलाच्या साठ्यात झपाट्याने वाढ केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार मार्च 2026 पर्यंत चीनकडे 1.2 अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाचा साठा आहे. हा साठा इतका प्रचंड आहे की जरी आंतरराष्ट्रीय पुरवठा पूर्णपणे बंद झाला तरी चीन 100 ते 120 दिवसांपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालवू शकेल. चीनने आपल्या किनारी सीमेवर आणि भूमिगत गुहांमध्ये 11 नवीन भव्य साठवण केंद्रे बांधली आहेत, ज्यामुळे कोणत्याही जागतिक संकटापासून बचाव करता येतो.

पाकिस्तानकडे फक्त दिवसभर पुरेल एवढा तेलासाठा शिल्लक 

चीनपेक्षा पाकिस्तानची परिस्थिती खूपच भयानक आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने आणि परकीय चलनाच्या साठ्याच्या कमतरतेमुळे त्याची ऊर्जा सुरक्षा सतत धोक्यात आहे. सध्याच्या अहवालांनुसार, पाकिस्तानकडे फक्त 28 ते 30 दिवसांचे तेल साठे शिल्लक आहेत. पाकिस्तान आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी सौदी अरेबिया आणि युएई सारख्या देशांकडून क्रेडिट लाइन्स (तेल कर्ज) वर पूर्णपणे अवलंबून आहे. चीन किंवा भारतासारखे मोठे धोरणात्मक साठे बांधण्यासाठी पाकिस्तानकडे पुरेसा निधी किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत. म्हणूनच, संकट वाढताच, पाकिस्तान इंधन रेशनिंग आणि बाजारपेठ लवकर बंद करण्यासारखे उपाय अवलंबतो.

भारताकडे किती तेल साठा आहे?

पाकिस्तान सोडा पण चीनसह बराबरी केल्यास भारतात सुमारे 50 ते 60 दिवसांचे तेल साठे आहेत. भारताने  रिफायनरीज आणि भूमिगत गुहा जसे की विशाखापट्टणम आणि पदूर यांचा समावेश येथे आपला तेलसाठा लपवला आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या विकसित आशियाई देशांमध्ये 200 ते 250 दिवसांचे तेल साठे आहेत. भारतसह तुलना केल्यास चीन सर्वात सुरक्षित दिसत आबे. कारण चीनकडे 120 दिवसांचा साठा आहे. इतक्या महाप्रचंड तेलसाठ्यामुळे दीर्घकाळ युद्ध किंवा समुद्री नाकेबंदी झाल्यास चीनला तितका मोठा फटका बसमार नाही. पाकिस्तान मात्र, भयानक स्थिती आहे.  ३० दिवसांची मर्यादा म्हणजे एका महिन्याचा विलंब देखील संपूर्ण देशाला ठप्प करू शकतो.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

