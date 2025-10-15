NPS मध्ये 5 हजार गुंतवलात तर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल? रिटर्न्स ऐकून व्हाल आश्चर्यचकीत!

NPS Planning: निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता हवी असेल, तर राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) हा एक उत्तम पर्याय आहे. दरमहा थोडीशी गुंतवणूक करून तुम्ही भविष्यात मोठी पेन्शन मिळवू शकता. जर तुम्ही दरमहा ₹५,००० गुंतवले, तर निवृत्तीवेळी तुम्हाला मिळणारा परतावा आश्चर्यकारक असेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
समजा, तुमचे वय ३० वर्षे आहे आणि तुम्ही एनपीएसमध्ये दरमहा ₹५,०००, म्हणजेच वर्षाला ₹६०,००० गुंतवता. ३० वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक ₹१८ लाख होईल. १०% वार्षिक परताव्याने, चक्रवाढीच्या जोरावर तुमचा निधी निवृत्तीवेळी सुमारे ₹१.१३ कोटी होऊ शकतो, यापैकी ₹९५.९६ लाख फक्त व्याजातून मिळतील.
निवृत्तीवेळी तुम्ही दोन पर्याय निवडू शकता. एक, संपूर्ण ₹१.१३ कोटी वार्षिकी योजनेत गुंतवून पेन्शन घ्या. किंवा, एनपीएस नियमांनुसार, ६०% रक्कम काढा आणि ४०% (₹४५.५८ लाख) वार्षिकीमध्ये गुंतवा. यामुळे तुम्हाला नियमित उत्पन्न मिळेल.
जर तुम्ही ₹४५.५८ लाख वार्षिकीमध्ये ७-८% व्याजदराने गुंतवले, तर तुम्हाला मासिक ₹२६,५०० ते ₹३०,४०० पेन्शन मिळू शकते. याचा अर्थ वार्षिक ₹३.१९ लाख ते ₹३.६४ लाख उत्पन्न मिळेल.
संपूर्ण ₹१.१३ कोटी वार्षिकी योजनेत गुंतवल्यास, ७-८% व्याजदराने तुम्हाला मासिक ₹६६,००० ते ₹७६,०००, म्हणजेच वार्षिक ₹७.९७ लाख ते ₹९.११ लाख पेन्शन मिळेल.
ही गणना ३० वर्षे नियमित गुंतवणूक आणि स्थिर नोकरी गृहीत धरते. तुम्ही लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास, चक्रवाढीमुळे निधी वाढतो. तुमच्या वयानुसार आणि आर्थिक गरजांनुसार गुंतवणूक समायोजित करा. एनपीएसमुळे निवृत्ती सुखकर होऊ शकते, त्यामुळे आजच सुरुवात करा!
जर तुमचे वय ३० असेल आणि तुम्ही दरमहा ₹५,००० (वर्षाला ₹६०,०००) एनपीएसमध्ये ३० वर्षे गुंतवले, तर १०% वार्षिक परताव्यासह तुमचा निधी सुमारे ₹१.१३ कोटी होऊ शकतो. यापैकी ४०% (₹४५.५८ लाख) वार्षिकी योजनेत गुंतवल्यास, ७-८% व्याजदराने तुम्हाला मासिक ₹२६,५०० ते ₹३०,४०० पेन्शन मिळेल. संपूर्ण ₹१.१३ कोटी गुंतवल्यास मासिक ₹६६,००० ते ₹७६,००० पेन्शन मिळू शकते.
निवृत्तीवेळी तुम्ही दोन पर्याय निवडू शकता: (१) संपूर्ण निधी वार्षिकी योजनेत गुंतवून पेन्शन घ्या, किंवा (२) ६०% रक्कम काढून ४०% वार्षिकीमध्ये गुंतवा. एनपीएस नियमांनुसार, किमान ४०% निधी वार्षिकी योजनेत गुंतवणे बंधनकारक आहे. यामुळे नियमित मासिक पेन्शन मिळते, जी व्याजदरावर अवलंबून असते (सामान्यतः ७-८%).
एनपीएस हा निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता मिळवण्याचा उत्तम पर्याय आहे, कारण चक्रवाढीमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत निधी झपाट्याने वाढतो. उदाहरणार्थ, ३० वर्षे दरमहा ₹५,००० गुंतवल्याने ₹१.१३ कोटी निधी जमा होतो. लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास परतावा जास्त मिळतो. तुमच्या वयानुसार आणि आर्थिक गरजांनुसार गुंतवणूक समायोजित करा. स्थिर नोकरी आणि नियमित बचत असणाऱ्यांसाठी एनपीएस आदर्श आहे, त्यामुळे आजच सुरुवात करा.