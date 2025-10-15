English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
NPS मध्ये 5 हजार गुंतवलात तर तुम्हाला किती पेन्शन मिळेल? रिटर्न्स ऐकून व्हाल आश्चर्यचकीत!

NPS Planning: निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता हवी असेल, तर राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) हा एक उत्तम पर्याय आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 15, 2025, 10:55 PM IST
एनपीएस पेन्शन

NPS Planning: निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता हवी असेल, तर राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) हा एक उत्तम पर्याय आहे. दरमहा थोडीशी गुंतवणूक करून तुम्ही भविष्यात मोठी पेन्शन मिळवू शकता. जर तुम्ही दरमहा ₹५,००० गुंतवले, तर निवृत्तीवेळी तुम्हाला मिळणारा परतावा आश्चर्यकारक असेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

गुंतवणूक आणि चक्रवाढीची ताकद

समजा, तुमचे वय ३० वर्षे आहे आणि तुम्ही एनपीएसमध्ये दरमहा ₹५,०००, म्हणजेच वर्षाला ₹६०,००० गुंतवता. ३० वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक ₹१८ लाख होईल. १०% वार्षिक परताव्याने, चक्रवाढीच्या जोरावर तुमचा निधी निवृत्तीवेळी सुमारे ₹१.१३ कोटी होऊ शकतो, यापैकी ₹९५.९६ लाख फक्त व्याजातून मिळतील.

पेन्शन पर्याय

निवृत्तीवेळी तुम्ही दोन पर्याय निवडू शकता. एक, संपूर्ण ₹१.१३ कोटी वार्षिकी योजनेत गुंतवून पेन्शन घ्या. किंवा, एनपीएस नियमांनुसार, ६०% रक्कम काढा आणि ४०% (₹४५.५८ लाख) वार्षिकीमध्ये गुंतवा. यामुळे तुम्हाला नियमित उत्पन्न मिळेल.

४०% वार्षिकी गुंतवणुकीवर पेन्शन

जर तुम्ही ₹४५.५८ लाख वार्षिकीमध्ये ७-८% व्याजदराने गुंतवले, तर तुम्हाला मासिक ₹२६,५०० ते ₹३०,४०० पेन्शन मिळू शकते. याचा अर्थ वार्षिक ₹३.१९ लाख ते ₹३.६४ लाख उत्पन्न मिळेल.

संपूर्ण रक्कम गुंतवल्यास

संपूर्ण ₹१.१३ कोटी वार्षिकी योजनेत गुंतवल्यास, ७-८% व्याजदराने तुम्हाला मासिक ₹६६,००० ते ₹७६,०००, म्हणजेच वार्षिक ₹७.९७ लाख ते ₹९.११ लाख पेन्शन मिळेल.

लवकर गुंतवणुकीचे महत्त्व

ही गणना ३० वर्षे नियमित गुंतवणूक आणि स्थिर नोकरी गृहीत धरते. तुम्ही लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास, चक्रवाढीमुळे निधी वाढतो. तुमच्या वयानुसार आणि आर्थिक गरजांनुसार गुंतवणूक समायोजित करा. एनपीएसमुळे निवृत्ती सुखकर होऊ शकते, त्यामुळे आजच सुरुवात करा!

FAQ

एनपीएसमध्ये दरमहा ₹५,००० गुंतवल्यास निवृत्तीवेळी किती पेन्शन मिळेल?

जर तुमचे वय ३० असेल आणि तुम्ही दरमहा ₹५,००० (वर्षाला ₹६०,०००) एनपीएसमध्ये ३० वर्षे गुंतवले, तर १०% वार्षिक परताव्यासह तुमचा निधी सुमारे ₹१.१३ कोटी होऊ शकतो. यापैकी ४०% (₹४५.५८ लाख) वार्षिकी योजनेत गुंतवल्यास, ७-८% व्याजदराने तुम्हाला मासिक ₹२६,५०० ते ₹३०,४०० पेन्शन मिळेल. संपूर्ण ₹१.१३ कोटी गुंतवल्यास मासिक ₹६६,००० ते ₹७६,००० पेन्शन मिळू शकते.

एनपीएसमधील पेन्शन पर्याय काय आहेत आणि नियम काय आहेत?

निवृत्तीवेळी तुम्ही दोन पर्याय निवडू शकता: (१) संपूर्ण निधी वार्षिकी योजनेत गुंतवून पेन्शन घ्या, किंवा (२) ६०% रक्कम काढून ४०% वार्षिकीमध्ये गुंतवा. एनपीएस नियमांनुसार, किमान ४०% निधी वार्षिकी योजनेत गुंतवणे बंधनकारक आहे. यामुळे नियमित मासिक पेन्शन मिळते, जी व्याजदरावर अवलंबून असते (सामान्यतः ७-८%).

एनपीएसमध्ये गुंतवणूक का आणि कधी सुरू करावी?

एनपीएस हा निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता मिळवण्याचा उत्तम पर्याय आहे, कारण चक्रवाढीमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत निधी झपाट्याने वाढतो. उदाहरणार्थ, ३० वर्षे दरमहा ₹५,००० गुंतवल्याने ₹१.१३ कोटी निधी जमा होतो. लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास परतावा जास्त मिळतो. तुमच्या वयानुसार आणि आर्थिक गरजांनुसार गुंतवणूक समायोजित करा. स्थिर नोकरी आणि नियमित बचत असणाऱ्यांसाठी एनपीएस आदर्श आहे, त्यामुळे आजच सुरुवात करा.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

