English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 21, 2026, 09:12 PM IST
Salary Increased: महागाई भत्यात 4 टक्के वाढ; 18 हजार कमावणाऱ्यांची किती पगारवाढ? मोठी अपडेट समोर!
सातवा वेतन आयोग

Salary Increase: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार जानेवारी महिन्यापासून महंगाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची घोषणा अद्याप झालेली नाही. पण कर्मचारी आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार लवकरच सरकार यात 2 ते 4 टक्के वाढ जाहीर करू शकते. यामुळे मासिक पगारात थोडा तरी दिलासा मिळणार आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यात ही वाढ जाहीर होणे अपेक्षित आहे. पण यंदा अद्याप ती झालेली नाही. तरीही वाढ होईल अशी कर्मचाऱ्यांना आशा कायम आहे. या वाढीनंतर तुमच्या पगारावर काय परिणाम होईल आणि त्यामागील गणित काय आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी प्रतिक्षेत 

केंद्र सरकारचे कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून महंगाई भत्त्यात वाढीची वाट पाहत आहेत. दरवर्षी जानेवारीच्या वाढीची घोषणा मार्च-एप्रिलमध्ये होते. यंदा मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना आलेली नाही. तरीही कर्मचारी आशावादी आहेत. महागाई वाढत असताना ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार ठरते. जर ही वाढ झाली तर ती जानेवारी 2026 पासून लागू होईल आणि मागील महिन्यांचा एरियरही मिळेल. ही प्रतीक्षा कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाची आहे.

किती वाढ होण्याची शक्यता?

तज्ज्ञांच्या मते, महंगाई भत्त्यात 2 ते 4 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. यामुळे एकूण महंगाई भत्ता 60 टक्के किंवा त्याहून थोडा जास्त होईल. ही वाढ फार मोठी नसली तरी ती नियमित स्वरूपात येत असल्याने दीर्घकाळात फायदेशीर ठरते. आकडेवारीनुसार, ही वाढ 4 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात थोडा जास्त पैसा येईल. ही अपेक्षा केवळ अंदाज नाही तर बाजारातील अंदाजावर आधारित आहे.

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मोठा फायदा;HRA आणि भत्तेही तिप्पट वाढणार? मोठी अपडेट समोर!

महागाई भत्ता ठरविण्याचे सूत्र काय आहे?

महागाई भत्ता कोणत्याही मनमानी पद्धतीने ठरत नाही. तो कंज्युमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) च्या 12 महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित फॉर्म्युलानुसार ठरतो. बँक बाजारचे सीईओ अदिल शेट्टी यांच्या मते, “डीए मध्ये बदल फॉर्म्युला-आधारित असतात आणि ते CPI-IW च्या सरासरीशी जोडलेले असतात.” सध्याच्या ट्रेंडनुसार महागाई स्थिर आहे पण हळूहळू वाढत आहे. त्यामुळे वाढ 2 ते 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहण्याची शक्यता आहे. हे गणित पारदर्शक आणि वैज्ञानिक आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना विश्वास वाटतो.

तुमच्या मासिक पगारावर कसा परिणाम?

ही वाढ छोटी वाटली तरी ती तुमच्या खात्यात थेट दिसते. उदाहरणार्थ, 18000 रुपयांच्या मूळ वेतनावर महिन्याला 360 ते 540 रुपयांची वाढ होऊ शकते. 29,200 रुपयांच्या वेतनावर 584 ते 876 रुपये मिळतील. 56,100रुपयांच्या पगारावर 1,100 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ होईल. तर 2.5 लाख रुपयांच्या उच्च वेतनावर महिन्याला 5000 ते 7500 रुपयांचा फायदा होईल. एका वर्षात ही वाढ मोठ्या उडीसारखी दिसते कारण ती नियमित येत राहते. पगार स्लिप तपासणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ही गणित समजणे आवश्यक आहे.

RBI Rules For Home Loan: किती EMI चुकल्यास बँक तुमच्या घराला लावते टाळं? केव्हा होतो लिलाव; जाणून घ्या कायदा!

महागाईच्या अंदाजाचा प्रभाव

अंतिम आकडा येणाऱ्या काही महिन्यांतील महागाईच्या वर्तनावर अवलंबून राहील. सध्या महागाई स्थिर आहे, पण ती पूर्णपणे थांबलेली नाही. त्यामुळे वाढ फार मोठी नसली तरी ती आपले उद्दिष्ट पूर्ण करते. शेट्टी यांच्या मते, “सध्याचे अंदाज 2 ते 4 टक्क्यांची सौम्य वाढ दाखवत आहेत.” ही वाढ कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झटक्यापासून संरक्षण देते. दूध, भाजी, किराणा यासारख्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढत असताना ही रक्कम उपयुक्त ठरते.

तज्ज्ञांचे मत काय?

ही नियमित वाढ भूमिका बदलल्याशिवाय उत्पन्नात मोठी झेप देते. एका वर्षात अनेक छोट्या वाढी एकत्र येऊन मोठा फरक पडतो आणि यातून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते, असे अदिल शेट्टी यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.  महागाई भत्ता हा केवळ अतिरिक्त रक्कम नाही, तर जीवनशैली टिकवण्याचा एक साधन आहे. यामुळे कर्मचारी अधिक उत्साही आणि उत्पादनक्षम राहतात, असे ते सांगतात.

Retirnment Planning: रिटायर्टमेंटनंतर दरमहा मिळतील 61 हजार अन् 1 कोटीचा फंड; कुठे करायची गुंतवणूक!

कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त सल्ला

जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर आपली पगार स्लिप नियमित तपासा. महंगाई भत्त्यातील बदल तुमच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करतो. ही वाढ जाहीर झाल्यानंतर एरियर मिळेल आणि भविष्यातील वाढीसाठी तयारी ठेवा. कर्मचाऱ्यांनी धीर धरावा आणि आर्थिक नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
salarysalary increasegovernment employee7th Pay Commissiondearness allowance

इतर बातम्या

Explained : कंगाल पाकिस्तानला सापडला मोठा खजिना; दरवर्षी ₹2...

विश्व