/इथेनॉल नसते तर पेट्रोल किती रुपये प्रति लिटर असते? केंद्र सरकारने सांगितले इंधन दरामागचे गणित

देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending Programme) वाढविण्याचा निर्णय केवळ पर्यावरणपूरक इंधनासाठीच नव्हे, तर इंधनाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या मते, जर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले नसते, तर आज पेट्रोलचा दर प्रति लिटर सुमारे 125 रुपये इतका असू शकला असता. इथेनॉल मिश्रणामुळे देशाचा कच्च्या तेलावरील आयात खर्च कमी झाला असून ग्राहकांनाही अप्रत्यक्ष दिलासा मिळाल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे शुद्ध पेट्रोलची गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करण्याची आवश्यकता कमी झाली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उताराचा परिणाम कमी करण्यास या धोरणाची मदत झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे इंधन दरावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले.
सरकारने स्पष्ट केले की, इथेनॉल मिश्रणामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलची बचत झाली आहे. जर ही बचत झाली नसती, तर अतिरिक्त कच्चे तेल आयात करावे लागले असते. त्यामुळे आयात खर्च वाढून पेट्रोलच्या किमतीवर त्याचा परिणाम झाला असता. याच पार्श्वभूमीवर इथेनॉल नसते तर पेट्रोलचा दर सुमारे 125 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचू शकला असता, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.
इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी बचत केली आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले असून ऊर्जा सुरक्षेलाही बळ मिळाले आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे.
इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. साखर कारखाने आणि डिस्टिलरी उद्योगालाही या धोरणाचा फायदा झाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही योजना इंधन क्षेत्रासोबतच कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाची ठरली आहे.
इथेनॉल हे तुलनेने स्वच्छ इंधन मानले जाते. पेट्रोलमध्ये त्याचे मिश्रण वाढल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे हरित ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनेही इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणालाही गती मिळत आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविणे, इंधन वितरण व्यवस्था मजबूत करणे आणि वाहन उत्पादकांसोबत समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या मते, या धोरणामुळे भविष्यात इंधन आयात खर्च आणखी कमी होण्यास आणि ग्राहकांना दीर्घकालीन फायदा मिळण्यास मदत होईल.