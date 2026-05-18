फोनवर PDF अटॅचमेंट, घरमालकाचं बोलणं अन् रात्रभर...; कसं उघडकीस आलं 'नीट'चं पेपरफुटी प्रकरण?

NEET Paper Leak Row : 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या पुण्यातील शिक्षिका मनीषा मांढरेला दिल्ली न्यायालयानं 14 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. त्यातच आणखी एक माहिती समोर आली...
NEET UG Paper Leak Case : NEET पेपरफुटी प्रकरणात नुकतीच सर्वात मोठी बातमी समोर आली. ज्यामध्ये RCC क्लासचे संचालक शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात असल्याचं सांगण्यात आलं. लातूरमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. त्यातच चर्चा आणि घटनाक्रमही लक्ष वेधून गेला, जिथं नेमकं हे नीटचं पेपरफुटी प्रकरण कसं उघडकीस आलं याबाबतचा गौप्यस्फोट झाला.
राजस्थानमधील कोचिंगचे केंद्र असलेल्या सीकरमध्ये, एका फोनवर पीडीएफ अटॅचमेंटमुळे नीटचं हे प्रकरण बाहेर आलं. PDF अटॅचमेंट तिथं एका शिक्षकाने उघडलं, एकदा तपासलं, संशय येताच पुन्हा तपासलं. हे रसायनशास्त्राचे शिक्षक असून, ते मित्रासह आपल्या भाड्याच्या खोलीत परतले.
13 वर्षांपासून NEET विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या या शिक्षकाने प्रश्न जुळवून पाहिले. शिक्षकांना त्यांच्या घरमालकाने नीटची एक पीडीएफ फिरत असल्याचं सांगितलं. लगेचच त्यांनी एका सहकारी शिक्षकाला फोन केला. रात्रभर बसून प्रश्नांची एकेक ओळ जुळवली. रसायनशास्त्राचे प्रश्न पेपरशी जुळत होते हे लक्षात आलं. रात्रभर या दोघांनी पेपर आणि PDF ओळींनुसार प्रश्नानुसार, उत्तरानुसार तपासलं. मध्यरात्रीपर्यंत सर्व काही स्पष्ट झालं. पीडीएफमधील रसायनशास्त्राचे प्रश्न प्रत्यक्ष पेपरशी जुळवून पाहिले, तेव्हा त्यांना या धोक्याची जाणीव झाली. जीवशास्त्राचे प्रश्नही आहेत का हे तपासायला सांगितलं आणि नंतर ते प्रश्नही असल्याचं कळलं.
पहाटेपर्यंत, NEET UG 2026 वर संशयाचं सावट पसरलं होतं. सीकरमध्ये 13 वर्षं नीटच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शशिकांत सुथार नावाच्या शिक्षकांना धक्काच बसला. 4 मे रोजी मध्यरात्री सुमारे साडेबारा वाजता, तक्रार दाखल करण्यासाठी शिक्षक पोलीस ठाण्यात गेले असता पोलिसांनी त्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून परत येण्याचा सल्ला दिला. काही गोष्टी राहून गेल्या असतील, म्हणून ते पोलीस ठाण्यातून परत आले आणि कागदपत्रांची तपासणी सुरू ठेवली. खोलीत परतल्यावर, पुन्हा एकदा तपासणी सुरू झाली. स्क्रीनशॉट्स पोलिसांना देण्यात आले. या शिक्षकाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) ईमेल केला आणि सीबीआयला सतर्क केलं. 7 मे रोजी या शिक्षकाला, NTA कडून ईमेल आला आणि नंतर गृह मंत्रालयानेही संपर्क साधला आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणानं खळबळ माजली.
नीट प्रवेश परीक्षेत देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या पेपरफुटीचे धागेदोरे आता उत्तर महाराष्ट्रात येऊन पोहोचले आहेत. या रॅकेटची सर्व जबाबदारी शुभम खैरनारकडे असल्याची धक्कादायक माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. पैशांच्या जोरावर आपल्या अभ्यासात कच्च्या मुलांना डॉक्टर बनवू पाहणाऱ्या बड्या धेंडांना गाठून त्यानं कोट्यवधी रुपयांची डील केली. शुभम खैरनारचा डोळा अशा विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होता, जे प्रचंड श्रीमंत आहेत; मात्र त्यांचे पाल्य अभ्यासात अत्यंत सुमार आहेत.
मुलाला डॉक्टर बनवण्याकरिता पाहिजे तेवढी किंमत मोजून पेपर घेतल्याचा संशय आहे. या हायटेक रॅकेटमध्ये नामंकित कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. क्लासेसचे संचालक 10वी आणि 12 वी मधील गुणांच्या आधारे कमी गुण मिळालेल्या, पण 'नीट'ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हेरून थेट शुभमचा रेफरन्स देत होते. यामध्ये मोठ्या कमिशनच्या टक्केवारीचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यासाठी विविध बँक खात्यांचीही तपासणी केली जात आहे, ज्यातून शुभमकडे मोठ्या रकमा वर्ग झाल्या.
'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात अटकेत असणाऱ्या पुण्यातील वनस्पतिशास्त्राची शिक्षिका मनीषा मांढरेला दिल्लीतील न्यायालयाने 14 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता असून, राष्ट्रीय तपास संस्थेतील (एनटीए) एक अधिकारी रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते. 'या प्रकरणात संघटितपणे प्रश्नपत्रिका फोडण्यात आली असून, या गुन्ह्यातील प्रत्येकाला शोधण्याची गरज आहे,' असं सरकारी पक्षानं न्यायालयात स्पष्ट केलं.