/Viral Video: नूडल्स आवडतात? मग ते तयार कसे होतात हे एकदा बघाच! कारखान्यातील दृश्य पाहून पुढच्यावेळी खाण्याआधी कराल विचार

Viral Video: नूडल्स म्हटलं की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. पण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओने याच नूडल्सच्या उत्पादन प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. व्हिडिओमध्ये एका कारखान्यात अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात नूडल्स हाताळले जात असल्याचं दिसत आहे. हे दृश्य पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला असून खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
कुंदन पटेल नावाच्या यूजरने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. पोस्टमध्ये नूडल्सच्या चवीमागचं ‘गुपित’ दाखवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्हिडीओमध्ये एका कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात नूडल्स थेट जमिनीवर पसरवलेले दिसतात. एक व्यक्ती त्याच ठिकाणी बसून नूडल्स हाताळताना दिसतो. त्यानंतर ते वजन करून पॅक करण्याची तयारी केली जात असल्याचं दृश्य आहे. सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे आजूबाजूला स्वच्छतेचा अभाव दिसतो. खोलीत पाइप, पंखे आणि इतर साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेलं आहे. नूडल्स थेट जमिनीवर ठेवलेले दिसत असल्याने हा प्रकार पाहून सोशल मीडिया यूजर्सनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नूडल्स आवडीने खाणाऱ्या अनेकांना हा व्हिडीओ पाहून धक्का बसला आहे. काही यूजर्सनी कमेंट करताना सांगितलं की, व्हिडीओ पाहिल्यानंतर बाहेरचे नूडल्स खाण्याची इच्छाच झाली नाही. काहींनी बाजारात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली. विशेषतः लहान मुलांना आवडणाऱ्या पदार्थांची निर्मिती अशा वातावरणात होत असेल, तर त्यावर कठोर नियंत्रण असायला हवं, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली.
मसालेदार टेस्टी नूडल का स्वाद का राज खुल गया— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) August 14, 2026
बच्चों को नूडल बहुत पसंद रहते हैं कुछ बड़े लोगों को भी इसका
स्वाद अच्छा लगता है स्वाद कहा है आता है कैसे आता है आपके
हर बाइट में जो रेस्ट आता है यहां से आता है इसमें आपको सारे
विटामिन फ्री में मिल रहे हैं जिसको खाने से आपको अलग तरह… pic.twitter.com/RtpGY5TiYx
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर काही सोशल मीडिया यूजर्सनी FSSAIला टॅग करत खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा प्रकारे अस्वच्छ परिस्थितीत खाद्यपदार्थ तयार होत असतील, तर संबंधित यंत्रणा काय कारवाई करते, असा सवालही काहींनी केला. काही यूजर्सनी प्रशासनाने अशा कारखान्यांची तपासणी करून नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
काही नेटकऱ्यांनी ग्राहकांना एक महत्त्वाचा सल्लाही दिला आहे. दुकानातील आकर्षक पॅकेजिंग किंवा ब्रँड पाहून एखादा खाद्यपदार्थ सुरक्षित आहे असं गृहीत न धरता, त्याची गुणवत्ता आणि अधिकृत माहिती तपासणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मात्र, व्हायरल व्हिडीओतील कारखाना नेमका कुठला आहे, नूडल्स कोणत्या ब्रँडचे आहेत किंवा व्हिडीओ कधीचा आहे, याची स्वतंत्र पुष्टी या माहितीवरून होत नाही. त्यामुळे केवळ व्हिडीओच्या आधारावर एखाद्या विशिष्ट कंपनीविषयी निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही.
या व्हिडीओमुळे मात्र खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन प्रक्रियेत स्वच्छता, सुरक्षितता आणि गुणवत्ता नियंत्रण किती महत्त्वाचं आहे, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.