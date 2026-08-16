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Viral Video: नूडल्स आवडतात? मग ते तयार कसे होतात हे एकदा बघाच! कारखान्यातील दृश्य पाहून पुढच्यावेळी खाण्याआधी कराल विचार

Viral Video: सोशल मीडियावर नूडल्सच्या कारखान्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये  नूडल्स कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत तयार केले जात असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडीओ नक्कीच तुम्हाला विचार करायला लावेल. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:33 PM IST
Viral Video: नूडल्स आवडतात? मग ते तयार कसे होतात हे एकदा बघाच! कारखान्यातील दृश्य पाहून पुढच्यावेळी खाण्याआधी कराल विचार
Image Credit: Screengrab from viral video

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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