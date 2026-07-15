/दरवर्षी 78 लाख टन कापडी कचरा निर्माण होतो, पण जुन्या कपड्यांपासून भारत कशी उभारतोय नवी अर्थव्यवस्था?

भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे 78 लाख टन वस्त्रकचरा म्हणजेच टेक्सटाईल वेस्ट निर्माण होतो. एकेकाळी हा कचरा मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात जात होता. मात्र आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. केंद्र सरकार, वस्त्रोद्योग आणि पुनर्वापर क्षेत्रातील विविध संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे जुने कपडे, उत्पादनातील उरलेले कापड आणि वस्त्रांचे तुकडे पुन्हा अर्थव्यवस्थेचा भाग बनत आहेत. यामुळे पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच लाखो लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होत आहेत. भारताची ही 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' संकल्पना शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.
देशात निर्माण होणाऱ्या वस्त्रकचऱ्याचा मोठा भाग दोन प्रमुख स्रोतांमधून येतो. पहिला म्हणजे वस्त्रनिर्मिती उद्योगातील उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान उरणारे कापड, धागे, स्क्रॅप आणि इतर अवशेष. दुसरा म्हणजे नागरिकांकडून वापरून झाल्यानंतर टाकून दिले जाणारे कपडे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक वस्त्रकचरा याच दोन स्रोतांतून निर्माण होतो. त्यामुळे हा कचरा योग्य पद्धतीने वेगळा करून त्याचा पुनर्वापर करणे हे पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
भारतातील वस्त्रकचऱ्याचा 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पुन्हा वापर, अपसायकलिंग, डाउनसायकलिंग किंवा रिसायकलिंग प्रक्रियेद्वारे नव्या उत्पादनांमध्ये रूपांतरित केला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा लँडफिलमध्ये जाण्यापासून वाचतो. या प्रक्रियेत जुने कपडे औद्योगिक कापड, ब्लँकेट, गाद्या, साफसफाईसाठी लागणारे कापड, बॅग, घरगुती वस्तू आणि इतर उपयुक्त उत्पादनांमध्ये बदलले जातात. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरील ताणही कमी होतो.
वस्त्रनिर्मिती कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या कापडाच्या अवशेषांपैकी जवळपास 95 टक्के कचरा सुरुवातीच्या टप्प्यातच गोळा करून पुन्हा उत्पादन प्रक्रियेत वापरला जातो. विशेषतः सूतनिर्मिती (Spinning) क्षेत्रात निर्माण होणारे अवशेष पुन्हा धागा तयार करण्यासाठी वापरले जात असल्याने कच्च्या मालाची बचत होते. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उद्योग अधिक शाश्वत बनतो.
पूर्वी वापरलेले कपडे थेट कचऱ्यात टाकले जात असत. आता संकलन आणि वर्गीकरणाच्या सक्षम यंत्रणेमुळे सुमारे 55 टक्के वापरलेले कपडे लँडफिलमध्ये जाण्यापासून वाचवले जात आहेत. चांगल्या स्थितीतील कपडे गरजूंपर्यंत पोहोचवले जातात, तर खराब कपड्यांपासून विविध पुनर्वापरयोग्य उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच संसाधनांचा कार्यक्षम वापरही वाढत आहे.
वस्त्र पुनर्वापर उद्योगामुळे देशभरातील लाखो नागरिकांच्या उपजीविकेला आधार मिळत आहे. कपड्यांचे संकलन, वर्गीकरण, प्रक्रिया, शिवणकाम, पुनर्निर्मिती आणि विक्री अशा विविध टप्प्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहे. विशेषतः महिला स्वयं-साहाय्य गट, लघुउद्योग आणि सामाजिक संस्थांना या क्षेत्रातून आर्थिक संधी मिळत आहेत. त्यामुळे सर्क्युलर इकॉनॉमी ही केवळ पर्यावरणपूरक संकल्पना नसून सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचाही महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
जागतिक स्तरावर पर्यावरणपूरक आणि पुनर्वापरित वस्तूंना वाढती मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत वस्त्रकचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करून सर्क्युलर इकॉनॉमी मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जुने कपडे म्हणजे कचरा नसून ते नव्या उत्पादनांचे आणि रोजगाराचे साधन बनू शकतात, हा संदेश या उपक्रमातून दिला जात आहे. भविष्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, अधिक संकलन केंद्रे आणि जनजागृती यांच्या मदतीने भारत वस्त्र पुनर्वापर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रणी ठरू शकतो.