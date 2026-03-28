अचानक पैशांची गरज आहे? मग Pre-Approved Personal Loan घेणे ठरेल योग्य पर्याय, जाणून घ्या फायदे

आता तुम्हाला कधी अचानक पैशांची गरज लागली तर, कोणत्या मित्राकडे किंवा नातेवाईकांकडे पैशांसाठी हात जोडायची गरज नाही. तुम्ही प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक कर्ज घेऊन अगदी काहीच सेकंदात पैसै मिळवू शकता.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 28, 2026, 06:35 PM IST
Pre-Approved Personal Loan: कधीही कोणती आपात्कालीन परिस्थिती उद्भवली, कधी अचानक वैद्यकीय परिस्थिती आली आणि अशावेळी अचानक पैशांची गरज लागली तर काय कराल? अशावेळी अनेकदा जवळचे मित्रही ओळख दाखवत नाहीत. पण तुम्हाला काळजी करण्याची गजर नाही. तुम्ही तुमच्या बँक कडून प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक कर्ज घेऊ शकता. ज्यातून तुम्हाला अवघ्या काही मिनिटांमध्ये किंवा तासांमध्येच पैसै मिळतील. याचे काय फायदे आहेत आणि हे कर्ज कसे मिळवायचे ते जाणून घ्या. 

प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक कर्जाचे फायदे काय?

1. हे कर्ज आधीच मंजूर झालेले असते, त्यामुळे अर्ज केल्यावर काही मिनिटात किंवा काही तासात पैसे खात्यात जमा होतात. 

2. यासाठीची सर्व प्रक्रिया डिजिटल असल्याने, जर तुम्ही बँकेचे जुने ग्राहक असाल तर तुम्हाला पुन्हा पगार स्लिप दाखवण्याची किंवा केवायसी करण्याची गरज नसते. 

3. तसेच जर तुमचा सिबिल स्कोअर चांगला असेल तर, बँकेकडून तुम्हाला इतर कर्जांच्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकतो. 

4. विशेष म्हणजे कर्जाच्या परतफेडीसाठी तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार 12 ते 60 महिन्यांपर्यंतचा काळ निवडू शकता. 

 

प्री-अप्रूव्ड वैयक्तिक कर्ज घेण्याची प्रक्रिया काय? 

1. यासाठी सर्वप्रथम तुमची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. बँका सहसा त्यांच्या मोबाईल अॅप किंवा नेट बँकिंगवर तुम्हाला या कर्जाची ऑफर दाखवतात. तुमच्या बँकेच्या मोबाईल अॅपमध्ये ऑफर्स किंवा कर्जाच्या विभागात 'तुम्हाला X,XX,XXX रुपयांचे क्रज पूर्व मंजूर मिळाले आहे' असा मेसेज आला असेल तर तुम्ही या प्रक्रियेसाठी पात्र आहात. 

 

2. यानंतर तुम्हाला हवी असलेली रक्कम निवडून, परतफेडीचा काळ निवडा. तिथेच तुम्हाला निवडलेल्या परतफेडीच्या काळात एकूण किती रक्कम मासिक हप्ता म्हणून द्यायची आहे हे समजेल. 

3. पुढील प्रक्रियेत व्याजाचा दर आणि प्रोसेसिंग फी तपासा. सर्व अटी वाचल्यानंतर सहमती किंवा असहमतीचा पर्याय निवडा. आणि तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी टाका. 

4. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही सेकंदात किवा जास्तीत जास्त 1 तासात कर्जाची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात थेट जमा होते. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

