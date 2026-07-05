/10 वर्षांनी 1 कोटीं हवे असतील तर आजपासून किती रुपयांची गुंतवणूक करायला हवी?

महागाई वाढत असताना भविष्यातील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवळ बचत पुरेशी ठरत नाही. घर खरेदी, मुलांचे शिक्षण, निवृत्ती किंवा आर्थिक स्वातंत्र्य यांसारखी मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक आवश्यक ठरते. अशा परिस्थितीत म्युच्युअल फंडातील सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) आणि विशेषतः Step-Up SIP हा पर्याय दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त मानला जातो.
जर गुंतवणूकदाराने दरमहा नियमित SIP सुरू केली आणि त्यामध्ये दरवर्षी उत्पन्न वाढीप्रमाणे गुंतवणुकीची रक्कम वाढवत नेली, तर 10 वर्षांत मोठा निधी तयार होऊ शकतो. यालाच Step-Up SIP असे म्हटले जाते. या पद्धतीत सुरुवातीला कमी रक्कम गुंतवून पुढील प्रत्येक वर्षी त्यात ठराविक वाढ केली जाते. त्यामुळे चक्रवाढ परताव्याचा अधिक फायदा मिळू शकतो.
सामान्य SIP मध्ये दरमहा समान रक्कम गुंतवली जाते. मात्र Step-Up SIP मध्ये दरवर्षी SIP ची रक्कम ठराविक टक्क्यांनी किंवा निश्चित रकमेनुसार वाढवली जाते. उदाहरणार्थ, पहिल्या वर्षी 30 हजार रुपयांची मासिक SIP सुरू केल्यास पुढील वर्षापासून त्यात 10 टक्के वाढ करता येते. उत्पन्न वाढत असताना गुंतवणूकही वाढल्याने दीर्घकाळात मोठा फंड उभारण्यास मदत होते.
म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीत चक्रवाढीचा प्रभाव महत्त्वाचा असतो. गुंतवणुकीवर मिळालेला परतावाही पुन्हा गुंतवला जात असल्याने कालांतराने निधी जलद गतीने वाढतो. नियमित गुंतवणूक, पुरेसा कालावधी आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक या तीन गोष्टी दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी महत्त्वाच्या ठरतात.
1 कोटींचे लक्ष्य गाठण्यासाठी किती SIP आवश्यक आहे, हे अपेक्षित वार्षिक परतावा, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि दरवर्षी SIP मध्ये किती वाढ करणार आहात यावर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक गुंतवणूकदाराने स्वतःचे उत्पन्न, खर्च, जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता आणि आर्थिक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन SIP चे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
Step-Up SIP मुळे महागाईचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येतो. उत्पन्न वाढल्यावर गुंतवणूक वाढविण्याची सवय लागते. मोठ्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी कमी कालावधीत अधिक निधी तयार होण्यास मदत मिळते. तसेच एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवण्याची गरज भासत नाही. नियमित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक केल्याने आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावी बनते.
म्युच्युअल फंडातील परतावा निश्चित नसतो आणि तो बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे 1 कोटींचे लक्ष्य गाठण्यापूर्वी अपेक्षित परतावा हा केवळ अंदाज असतो. कोणतीही SIP सुरू करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक गरजा, जोखीम क्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे हितावह ठरू शकते. दीर्घकालीन दृष्टिकोन, नियमित गुंतवणूक आणि Step-Up SIP यांचा योग्य मेळ साधल्यास मोठा आर्थिक निधी उभारण्याची शक्यता वाढते.