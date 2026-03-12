English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gas Level Check : घरातील LPG भरलाय की रिकामा आहे? 5 घरगुती उपायांनी ओळखा

How To Check Gas in LPG Gas: इराण-इस्त्रायलच्या युद्धाचा परिणाम सामान्यांच्या किचन बजेटवर होत आहे. गॅस एजन्सीने सिलेंडबर बुकिंगवर आता मर्यादा लावली आहे. असं असताना आपण वापरत असलेला गॅस सिलेंडर किती भरला आहे, हे तुम्ही अगदी घरच्या घरी सोप्या ट्रिक्सने ओळखू शकता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 03:32 PM IST
Gas Cylinder Using Tips : गेल्या 13 दिवसांपासून इराण-इस्त्रायल युद्ध सुरु आहे. या युद्धाचा परिणाम आता भारतावरही होताना दिसत आहे. सामान्यांना या युद्धाची झळ पोहोचत असल्याच दिसत आहे. युद्धामुळे गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्या असून त्याचा पुरवठा देखील कमी झालं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती वाढल्यामुळे एलपीजी तयार करण्याचा खर्च वाढला. भारत मोठ्या प्रमाणावर वायू आयात करतो, त्यामुळे जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत किमतींवर झाला.

युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली. वाहतूक खर्च आणि विम्याचे हप्ते वाढल्याने गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली. गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे सरकारवर सबसिडीचा बोजा वाढला, ज्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या सवलतींवर झाला.

गॅस महागल्यामुळे हॉटेलिंग, अन्नपदार्थ आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या.
थोडक्यात, युद्धामुळे ऊर्जेच्या जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली, ज्याचा फटका थेट सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसला. असं असताना आपण घरात वापरत असलेला LPG गॅस किती भरला आहे किंवा किती रिकामा आहे हे ओळखणं महत्त्वाचं आहे. त्यापद्धतीने तुम्ही गॅस सिलेंडर बुक करु शकता. 

घरगुती 5 उपाय?

ओल्या कपड्याची पद्धत 

एक सुती कापड पाण्यात भिजवून घ्या आणि त्याने सिलिंडरचा अर्धा किंवा पूर्ण भाग ओला करा. काही मिनिटांनी सिलिंडरचे निरीक्षण करा. जो भाग रिकामा आहे, तिथे पाणी लवकर सुकेल. ज्या भागात गॅस (लिक्विड स्वरूपात) शिल्लक आहे, तो भाग जास्त वेळ ओला राहील. कारण गॅस थंड असतो, त्यामुळे तिथलं पाणी लवकर आटत नाही. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिलिंडर उचलून पाहणे 

भरलेल्या सिलिंडरचे वजन जास्त असते. जर तुम्हाला सिलिंडर उचलल्यावर तो खूप हलका वाटत असेल, तर समजा गॅस संपत आला आहे. सिलिंडरच्या वरच्या बाजूला त्याचे रिकामे वजन (Tare Weight) लिहिलेले असते. तुम्ही वजन काट्यावर मोजूनही फरक काढू शकता.

(हे पण वाचाइराणने धमकी खरी करुन दाखवली! होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणचा थायलंडच्या कार्गो जहाजावर हल्ला) 

 

ज्वाला (Flame) चा रंग बदलणे

जर गॅस संपत आला असेल, तर शेगडीची ज्योत निळ्या रंगाऐवजी थोडी पिवळी किंवा लालसर दिसू लागते. तसेच, गॅसचा दाब कमी झाल्यामुळे ज्योत लहान होऊ लागते. यावरुन तुम्ही ओळखू शकता की, गॅस किती भरला आहे आणि किती रिकामा. 

गरम पाण्याची पद्धत

सिलिंडरच्या एका बाजूने थोडे गरम पाणी ओता. काही वेळाने हाताने सिलिंडरला स्पर्श करून पहा. वरचा रिकामा भाग तुम्हाला गरम लागेल, पण जिथे गॅस शिल्लक आहे तो भाग थंड जाणवेल.  

रेग्युलेटर किंवा गॅस लेव्हल इंडिकेटर

आजकाल बाजारामध्ये 'गॅस लेव्हल इंडिकेटर' (Magnetic Gas Level Indicator) मिळतात. ते सिलिंडरला चिकटवल्यास रंगाद्वारे गॅसची पातळी दर्शवतात. 

सावधानता: कधीही गॅसची पातळी तपासण्यासाठी सिलिंडर हलवू नका किंवा शेगडीजवळ आग नेऊन तपासू नका. वरीलपैकी 'ओल्या कपड्याची पद्धत' सर्वात सुरक्षित आणि खात्रीशीर आहे. वरील उपाय करताना लहान मुलं शेजारी नसतील याची देखील काळजी घ्या. तसेच स्वतःची देखील काळजी घ्या. 

