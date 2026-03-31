अर्धवट भरलेला LPG गॅस सिलिंडर, तुमच्यासोबतही होऊ शकतो स्कॅम, कसे ओळखाल?

How To Check Gas Cylinder Is Full Or Not: आखाती देशातील युद्धामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात गॅस टंचाई जाणवत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी गॅसबाबत घोटाळे झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अनेकांना अर्धवट भरलेले किंवा अर्धे पाणी भरलेले गॅस सिलिंडर मिळत आहेत. तुमच्या सोबतही असे घोटाळे होऊ नये यासाठी गॅस सिलिंडर पूर्ण भरलेला आहे की नाही हे कसे ओळखावे? याबाबत काही टिप्स आणि स्मार्ट ट्रिक्स जाणून घ्या.
गॅस टंचाईमुळे अनेकांना नाइलाजाने काळ्या बाजारातून सिलिंडर विकत घ्यावा लागत आहे. पण पूर्ण किंवा अधिकचे पैसे देऊनही त्यांच्यासोबत फसवणूक केली जात आहे. सोशल मीडियावर अशा बऱ्याच रिल्स व्हायरल होत आहेत ज्यामध्ये काही सिलिंडरचे वजन प्रमाणापेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यामध्ये अर्ध्या प्रमाणात पाणी आहे. सिलिंडरचे वजन केल्याशिवाय किंवा विशेष उपकरणाशिवाय त्यात खरच 14.2 किलो गॅसचे पूर्ण प्रमाण आहे की, नाही हे तपासणे कठीण असते. पण तुमच्या सिलिंडरमध्ये गॅसचे पूर्ण प्रमाण आहे की, नाही हे तपासण्यासाठी तुम्ही काही अत्यंत सोप्या आणि आधुनिक तंत्राचा वापर करू शकता.
सिलिंडर मधील गॅस तपासण्यासाठी ओला कपडा वापरणे ही एक सोपी आणि वैज्ञानिकदृष्या सर्वात प्रभावी पद्धत मानली जाते. यासाठी सर्वप्रथम एक सुती कापड पाण्यात पूर्णपणे भिजवा आणि नंतर हे ओलसर कापड गॅस सिलिंडरभोवती गुंडाळा. कापड काढल्यानंतर अंदाजे 2 ते 3 मिनिटांनी सिलिंडरच्या पृष्ठभागाचे नीट निरिक्षण करा. यावेळी तुम्हाला दिसेल की, सिलिंडरच्या ज्या भागात गॅस भरलेला आहे त्या भागाचा ओलावा अधिक काळ टिकून राहिल, तर गॅस नसलेला भाग लगेच वाळेल. याचे कारण असे की, एलपीजी गॅस अत्यंत थंड असतो, परिणामी सिलिंडरमधील गॅस असलेला भाग थंड राहतो. ज्यामुळे वेगाने बाष्पीभवन होत नाही.
गेल्या काही दिवसात गॅस चोरीच्याही बातम्या समोर येत आहे. यासाठी सिलिंडरवरील प्लास्टिक सीलच काळजीपूर्वक तपासणी करा आणि ते पुन्हा चिकटवलेले आहे का किंवा सैल आहे का हे तपासा. यामुळे सीलवरील थ्रेड आणि होलोग्रामशी छेडछाड झाली असेल तर लगेचच लक्षात येईल. तसेच भरलेल्या गॅस सिलिंडरचे एकूण वजन 29.5 किलो असते, ज्यामध्ये एकूण 14.2 किलो इतका गॅस असतो.
याशिवाय सुरक्षा तपासणेही अधिक महत्त्वाचे आहे. गॅस सिलिंडरवरील एक्सपायरी डेट तपासा. नाहीतर गॅस गळतीचा धोक असतो. कोणतीही गडबड दिसल्यास लगेचच गॅस एजन्सीला तक्रार करा. किंवा काळ्या बाजारातून सिलिंडर खरेदी केला असेल तर त्यांच्याकडून तो बदलून घ्या.