English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
अर्धवट भरलेला LPG गॅस सिलिंडर, तुमच्यासोबतही होऊ शकतो स्कॅम, कसे ओळखाल?

अनेकांना नाइलाजाने काळ्या बाजारातून एलपीजी गॅस सिलिंडर खरेदी करावा लागत आहे. पण यामध्ये फसवणूक केल्याचे अनेक प्रकार घडत आहेत. अशावेळी अर्धवट भरलेला सिलिंडर कसा ओळखाल? जाणून घ्या टिप्स आणि ट्रिक्स.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 31, 2026, 01:04 PM IST
Photo Source: Gemini AI

How To Check Gas Cylinder Is Full Or Not: आखाती देशातील युद्धामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात गॅस टंचाई जाणवत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी गॅसबाबत घोटाळे झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अनेकांना अर्धवट भरलेले किंवा अर्धे पाणी भरलेले गॅस सिलिंडर मिळत आहेत. तुमच्या सोबतही असे घोटाळे होऊ नये यासाठी गॅस सिलिंडर पूर्ण भरलेला आहे की नाही हे कसे ओळखावे? याबाबत काही टिप्स आणि स्मार्ट ट्रिक्स जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गॅस सिलिंडर पूर्ण भरला आहे की नाही हे कसे तपासाल? 

गॅस टंचाईमुळे अनेकांना नाइलाजाने काळ्या बाजारातून सिलिंडर विकत घ्यावा लागत आहे. पण पूर्ण किंवा अधिकचे पैसे देऊनही त्यांच्यासोबत फसवणूक केली जात आहे. सोशल मीडियावर अशा बऱ्याच रिल्स व्हायरल होत आहेत ज्यामध्ये काही सिलिंडरचे वजन प्रमाणापेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यामध्ये अर्ध्या प्रमाणात पाणी आहे. सिलिंडरचे वजन केल्याशिवाय किंवा विशेष उपकरणाशिवाय त्यात खरच 14.2 किलो गॅसचे पूर्ण प्रमाण आहे की, नाही हे तपासणे कठीण असते. पण तुमच्या सिलिंडरमध्ये गॅसचे पूर्ण प्रमाण आहे की, नाही हे तपासण्यासाठी तुम्ही काही अत्यंत सोप्या आणि आधुनिक तंत्राचा वापर करू शकता. 

 

ओल्या कपड्याचा वापर करा

सिलिंडर मधील गॅस तपासण्यासाठी ओला कपडा वापरणे ही एक सोपी आणि वैज्ञानिकदृष्या सर्वात प्रभावी पद्धत मानली जाते. यासाठी सर्वप्रथम एक सुती कापड पाण्यात पूर्णपणे भिजवा आणि नंतर हे ओलसर कापड गॅस सिलिंडरभोवती गुंडाळा. कापड काढल्यानंतर अंदाजे 2 ते 3 मिनिटांनी सिलिंडरच्या पृष्ठभागाचे नीट निरिक्षण करा. यावेळी तुम्हाला दिसेल की, सिलिंडरच्या ज्या भागात गॅस भरलेला आहे त्या भागाचा ओलावा अधिक काळ टिकून राहिल, तर गॅस नसलेला भाग लगेच वाळेल. याचे कारण असे की, एलपीजी गॅस अत्यंत थंड असतो, परिणामी सिलिंडरमधील गॅस असलेला भाग थंड राहतो. ज्यामुळे वेगाने बाष्पीभवन होत नाही.

 

वजन आणि सील तपासा

गेल्या काही दिवसात गॅस चोरीच्याही बातम्या समोर येत आहे. यासाठी सिलिंडरवरील प्लास्टिक सीलच काळजीपूर्वक तपासणी करा आणि ते पुन्हा चिकटवलेले आहे का किंवा सैल आहे का हे तपासा. यामुळे सीलवरील थ्रेड आणि होलोग्रामशी छेडछाड झाली असेल तर लगेचच लक्षात येईल. तसेच भरलेल्या गॅस सिलिंडरचे एकूण वजन 29.5 किलो असते, ज्यामध्ये एकूण 14.2 किलो इतका गॅस असतो.

याशिवाय सुरक्षा तपासणेही अधिक महत्त्वाचे आहे. गॅस सिलिंडरवरील एक्सपायरी डेट तपासा. नाहीतर गॅस गळतीचा धोक असतो. कोणतीही गडबड दिसल्यास लगेचच गॅस एजन्सीला तक्रार करा. किंवा काळ्या बाजारातून सिलिंडर खरेदी केला असेल तर त्यांच्याकडून तो बदलून घ्या. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
LPGGas Cylinder ScamTips and Tricks

