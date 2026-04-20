भारतात वेगाने वाढतोय 'लाल सोन्या'चा बाजार, किंमत 3 लाख रुपये किलो; तुम्ही घरी करु शकता तयार!

Indoor Saffron Farming: कोणत्याही भागात, अगदी शहरातल्या छोट्या खोलीतही इनडोअर पद्धतीने केसरची लागवड करता येते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 20, 2026, 10:49 PM IST
केसरची शेती

Indoor Saffron Farming: भारतात दरवर्षी 100 टनांपेक्षा जास्त केसरची गरज असते, पण देशांतर्गत उत्पादन फक्त 6-7 टन एवढेच आहे. यामुळे 500 कोटी रुपयांचा केसर परदेशातून आणावा लागतो. शुद्ध केसरची किंमत 2.5 लाख ते 7 लाख रुपये किलो इतकी आहे. औषधी गुणधर्म, चव आणि निर्यातीच्या संधींमुळे शुद्ध केसरला प्रचंड मागणी आहे. भेसळीचा धोका वाढल्याने ग्राहक आता प्रमाणित, घरगुती उत्पादित केसरकडे वळत आहेत. यामुळे छोट्या उद्योजकांसाठी ही सोन्याची संधी ठरत आहे.

कश्मीरची गरज नाही, घरातच शक्य

पारंपरिक पद्धतीत केसर फक्त कश्मीरच्या डोंगराळ भागात उगवला जातो, असे पूर्वी वाटायचे. आता मात्र त्या कल्पनेला पूर्ण ब्रेक लागला आहे. कोणत्याही भागात, अगदी शहरातल्या छोट्या खोलीतही इनडोअर पद्धतीने केसरची लागवड करता येते. यासाठी मोठी शेती किंवा खास हवामानाची गरज नाही. युवक, महिला आणि छोटे शेतकरी यात सहज उतरू शकतात. यामुळे ग्रामीण भागात नवीन उद्योगाची लाट येणार आहे.

इनडोअर केसर फार्मिंग म्हणजे नेमके काय?

इनडोअर फार्मिंग म्हणजे बंद खोलीत कृत्रिम वातावरण तयार करून केसर उगवणे. यात मातीचा वापर नसतो. उंच दर्जाचे केसराचे कंद (बीज) प्लास्टिक किंवा लाकडी ट्रेमध्ये लावले जातात. खोलीत तापमान, ओलावा आणि प्रकाश यांचे नियंत्रण केले जाते. यामुळे हवामान, पाऊस किंवा दुष्काळाचा काहीही परिणाम होत नाही. पूर्ण वर्षभर सातत्याने उत्पादन घेता येते.

Retirnment Planning: रिटायर्टमेंटनंतर दरमहा मिळतील 61 हजार अन् 1 कोटीचा फंड; कुठे करायची गुंतवणूक!

लागवडीसाठी आवश्यक तंत्र आणि परिस्थिती

खोलीत 15 ते 20 अंश सेल्सिअस तापमान आणि 65 ते 75 टक्के ओलावा ठेवावा लागतो. यासाठी एसी, ह्युमिडिफायर आणि कूलिंग सिस्टम बसवावी लागते. केसराला 12 ते 14 तास कृत्रिम एलईडी किंवा यूव्ही प्रकाश द्यावा लागतो. ट्रेमध्ये पाणी आणि पोषक द्रव्ये देऊन कंदांची वाढ केली जाते. हे सगळे सेटअप करणे सोपे आहे आणि एकदा व्यवस्था तयार झाली की रोज फक्त 1-2 तास देखरेख पुरेशी पडते.

100 चौरस फूट जागेसाठी किती खर्च येतो?

100 चौरस फूट खोलीसाठी पूर्ण सेटअपचा खर्च 6 ते 8 लाख रुपये येतो. यात कूलिंग यंत्रणा, ओलावा नियंत्रक, एलईडी लाइट्स आणि उच्च दर्जाचे केसर कंद यांचा समावेश आहे. सुरुवातीचा खर्च जास्त वाटला तरी तो एकदा गुंतवला की वर्षानुवर्षे वापरता येतो. देखभाल खर्चही फार कमी आहे. सरकारी अनुदान किंवा बँक कर्जाच्या मदतीने हा खर्च आणखी कमी करता येऊ शकतो.

EPFO Update: PF चे लाखो रुपये मिळवण्यासाठी अवघ्या 10 मिनिटांची प्रक्रिया; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

उत्पादन आणि नफा किती मिळतो?

100 चौरस फूट जागेतून वर्षाला 500 ग्रॅम ते 1 किलो शुद्ध केसर मिळते. बाजारभाव 5 लाख रुपये किलो धरला तर पहिल्या काही वर्षांतच पूर्ण गुंतवणूक वसूल होते. नंतर प्रत्येक किलोवर जवळपास शुद्ध नफा राहतो. एकदा व्यवसाय स्थिर झाला की २-३ खोल्यांचा सेटअप करून लाखोंची कमाई सहज शक्य आहे. निर्यातीच्या मार्गाने आणखी जास्त कमाईचे दरवाजे उघडतात.

आता सुरू करण्याचे योग्य वेळ का?

केसराची मागणी सतत वाढत आहे, स्पर्धा अद्याप कमी आहे आणि सरकार निर्यातीला प्रोत्साहन देत आहे. इनडोअर पद्धतीमुळे कोणत्याही हवामानात, कोणत्याही ठिकाणी शेती शक्य झाली आहे. शुद्धता आणि गुणवत्ता यामुळे ग्राहक तयार आहेत. छोट्या गुंतवणुकीत मोठा नफा, पूर्ण वर्ष उत्पादन आणि कमी मेहनत यामुळे हा व्यवसाय युवा उद्योजकांसाठी स्वप्नवत संधी ठरतो. आता सुरुवात केल्यास पुढच्या 2-3 वर्षांत स्थिर उत्पन्न मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

आजही एकाच मुलीशी लग्न करतात अनेक सख्खे भाऊ, कुठे अजून जिवंत...

विश्व