Marathi News
Bharat Taxi द्वारे कशी कमाई करायची? 30 दिवसात किती कमाई? जाणून घ्या सर्वकाही!

Bharat Taxi: भारत टॅक्सी ही सहकारी तत्त्वावर चालणारी टॅक्सी सेवा आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 8, 2026, 07:55 PM IST
भारत टॅक्सी

Bharat Taxi: भारत टॅक्सी हे भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने सुरू केलेले पहिली सहकारी राइड-हेलिंग अॅप आहे. यात ड्रायव्हरांना फक्त कामगार नव्हे तर मालक मानले जाते. 'सारथी' म्हणून ओळखले जाणारे ड्रायव्हर या प्लॅटफॉर्मचे भागधारक असतात. यातून कशी कमाई करायची? 30 दिवसांत किती कमाई होऊ शकते? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारत टॅक्सी म्हणजे काय?

भारत टॅक्सी ही सहकारी तत्त्वावर चालणारी टॅक्सी सेवा आहे. ओला-उबरसारख्या खासगी कंपन्यांपेक्षा वेगळी असून, यात ड्रायव्हरांवर कोणताही कमीशन कापला जात नाही. ड्रायव्हरांना 'सारथी' म्हणतात आणि ते या व्यवस्थेचे मालक असतात. सेवा देशभर उपलब्ध आहे, सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआरमध्ये सुरू झाली होती. ड्रायव्हरांना जास्त कमाई, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य देणे याचा मुख्य उद्देश आहे.

वाहन नोंदणीची प्रक्रिया कशी?

याची नोंदणी खूप सोपी आहे. प्रथम प्ले स्टोअर किंवा अॅपल स्टोअरवरून 'Bharat Taxi Driver' अॅप डाउनलोड करा. मोबाइल नंबर टाकून OTP ने व्हेरिफाय करा. नंतर नाव, ईमेल, वाहनाची माहिती भरून ड्रायव्हिंग लायसन्स, RC (नोंदणी प्रमाणपत्र), आधार, पॅन कार्ड, विमा इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करा. DigiLocker द्वारे तपासणी होते आणि पोलिस व्हेरिफिकेशनही असते. मंजुरी मिळाल्यानंतर तुम्ही त्वरित राइड स्वीकारू शकता.

आवश्यक कागदपत्रे 

तुमचे वाहन जोडण्यासाठी मुख्य कागदपत्रे म्हणजे व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स (पिवळा बॅज असलेले), वाहनाचे RC, विमा पेपर, PUC प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि फोटो. काही ठिकाणी फिजिकल व्हेरिफिकेशनसाठी सपोर्ट सेंटरला जावे लागते. हे सर्व ऑनलाइन अपलोड केल्याने प्रक्रिया जलद होते.

कमाईचे प्रमाण आणि वाटप कसे?

जर एखादा ड्रायव्हर रोज सरासरी 8 ते 10 हजार रुपयांची कमाई करत असेल, तर 30 दिवसांत एकूण 2.5 ते 3 लाख रुपये होऊ शकतात. यातील 80 टक्के रक्कम (उदा. 2.4 लाख) थेट ड्रायव्हरच्या बँक खात्यात जाते. उरलेले 20 टक्के अॅपच्या संचालन आणि सहकारी निधीसाठी ठेवले जातात पण त्याचा फायदा देखील ड्रायव्हरांनाच मिळतो. यात शून्य कमीशन असल्याने इतर अॅप्सपेक्षा जास्त पैसे हातात राहतात.

फायदे काय?

ड्रायव्हरांना मालक म्हणून वागणूक मिळते. कमीशन नसल्याने पूर्ण कमाई जवळपास हातात येते. सामाजिक सुरक्षा म्हणून आरोग्य विमा, अपघात विमा, निवृत्ती निधी मिळतो. काही ठिकाणी फक्त नाममात्र दैनिक फी (उदा. 30 रुपये) भरावी लागते. सरकारी पाठिंब्यामुळे विश्वासार्ह आणि सुरक्षित सेवा आहे. ड्रायव्हरांना इतर अॅप्सवरही काम करण्याची मुभा आहे.

सुरुवात कशी करायची?

अॅप डाउनलोड करून लगेच नोंदणी सुरू करा. सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा. सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआर किंवा उपलब्ध शहरात जास्त राइड मिळू शकतात. मेहनत केल्यास महिन्याला चांगली कमाई शक्य आहे. ही सेवा ड्रायव्हरांच्या हिताची असल्याने त्याचा फायदा घ्या आणि स्वतःचा व्यवसाय वाढवा.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

