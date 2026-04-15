ट्रेनमध्ये कंफर्म 'लोअर बर्थ' कशी मिळवायची? तिकीट बुक करताना वापरा 'या' ट्रिक्स

How To Get Lower Berth In Train : रेल्वेमध्ये लोअर बर्थवर बसून प्रवास करणं अनेकांना आवडतं तसेच ते वयोवृद्ध व्यक्तींना सोयीस्कर सुद्धा असतं. मात्र अनेकदा बुकिंग करताना लोअर बर्थ मिळत नाही आणि त्यामुळे अडचण येते. तेव्हा ट्रेनमध्ये कंफर्म लोअर बर्थ कशी मिळवायची याच्या ट्रिक्स जाणून घ्या. 

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 03:26 PM IST
Photo Credit - Social Media

How To Get Lower Berth In Train : अनेकदा ट्रेनमध्ये लोअर बर्थवर बसून प्रवास करणं अनेकांना आवडतं. विशेष करून वयोवृद्ध व्यक्तींना ट्रेनमध्ये लोअर बर्थ (Lower Berth Train) मिळाली की त्यांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो. कारण मिडल बर्थ किंवा अप्पर बर्थ मिळाली की वयोवृद्ध व्यक्तींना प्रवासादरम्यान अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र अनेकदा तिकीट काढत काढल्यावर लोअर बर्थ ऐवजी मिडल किंवा अपर बर्थ मिळते. ज्यामुळे अनेकदा लोक रेल्वेला दोषी मानतात, मात्र अनेकदा याचं कारण तुमची छोटीशी चूक सुद्धा असू शकते.  

काय आहे लोअर बर्थचा नियम? 

भारतीय रेल्वेच्यानुसार सीनियर सिटीजन (पुरुष 60 + आणि महिला 58+) सोबतच 45 वर्षांहून जास्त वय असणाऱ्या महिलांसाठी लोअर बर्थचा संयुक्त कोटा असतो. हा कोटा स्लीपर पासून एसी क्लासपर्यंत सर्वांसाठी वेगवेगळा असतो. जर तिकीट बुक करताना योग्य प्रकारे बुकिंग केल्यास तुम्हाला या कोट्याचा फायदा होऊ शकतो. 

कशी मिळवायची लोअर बर्थ?

तिकीट बुकिंग करत असताना सिनियर सिटीजनचा पर्याय नक्की निवडा. 
एका PNR वर फक्त 1 किंवा 2 सिनिअर सिटीजनला लोअर बर्थचा फायदा मिळू शकतो. 
तर दुसरीकडे एकाच तिकीटवर 3 किंवा 4 सिनियर सिटीजन असतील तर लोअर बर्थ मिळण्याची शक्यता कमी असते. 

लोअर बर्थच्या सुविधेचा फायदा कधी मिळत नाही? 

तुम्ही तिकीट काढत असताना आधीच जर लोअर बर्थचा कोटा फुल झाला असेल. 
तुम्ही शेवटच्या क्षणाला तिकीट बुक करत असाल. 
महिला किंवा गरोदर स्त्रियांचा कोटा फुल झाला असेल. 

ट्रेनमध्ये लोअर बर्थचा फायदा तेव्हाच मिळते जेव्हा सीट उपलब्ध असतात. जर नंतर कोणती सीट खाली होत असेल तर सिस्टम आपोआप तुम्हाला लोअर बर्थ अलॉट करू शकते. जर तुम्ही सिनिअर सिटीजन असाल तर तिकीट बुक करताना योग्य पर्याय निवडा. लोअर बर्थ हवी असल्यास तिकीट बुकिंग करताना योग्य पर्याय निवडणं महत्वाचं असतं.  

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

