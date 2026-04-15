ट्रेनमध्ये कंफर्म 'लोअर बर्थ' कशी मिळवायची? तिकीट बुक करताना वापरा 'या' ट्रिक्स

How To Get Lower Berth In Train : अनेकदा ट्रेनमध्ये लोअर बर्थवर बसून प्रवास करणं अनेकांना आवडतं. विशेष करून वयोवृद्ध व्यक्तींना ट्रेनमध्ये लोअर बर्थ (Lower Berth Train) मिळाली की त्यांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो. कारण मिडल बर्थ किंवा अप्पर बर्थ मिळाली की वयोवृद्ध व्यक्तींना प्रवासादरम्यान अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र अनेकदा तिकीट काढत काढल्यावर लोअर बर्थ ऐवजी मिडल किंवा अपर बर्थ मिळते. ज्यामुळे अनेकदा लोक रेल्वेला दोषी मानतात, मात्र अनेकदा याचं कारण तुमची छोटीशी चूक सुद्धा असू शकते.
भारतीय रेल्वेच्यानुसार सीनियर सिटीजन (पुरुष 60 + आणि महिला 58+) सोबतच 45 वर्षांहून जास्त वय असणाऱ्या महिलांसाठी लोअर बर्थचा संयुक्त कोटा असतो. हा कोटा स्लीपर पासून एसी क्लासपर्यंत सर्वांसाठी वेगवेगळा असतो. जर तिकीट बुक करताना योग्य प्रकारे बुकिंग केल्यास तुम्हाला या कोट्याचा फायदा होऊ शकतो.
तिकीट बुकिंग करत असताना सिनियर सिटीजनचा पर्याय नक्की निवडा.
एका PNR वर फक्त 1 किंवा 2 सिनिअर सिटीजनला लोअर बर्थचा फायदा मिळू शकतो.
तर दुसरीकडे एकाच तिकीटवर 3 किंवा 4 सिनियर सिटीजन असतील तर लोअर बर्थ मिळण्याची शक्यता कमी असते.
तुम्ही तिकीट काढत असताना आधीच जर लोअर बर्थचा कोटा फुल झाला असेल.
तुम्ही शेवटच्या क्षणाला तिकीट बुक करत असाल.
महिला किंवा गरोदर स्त्रियांचा कोटा फुल झाला असेल.
ट्रेनमध्ये लोअर बर्थचा फायदा तेव्हाच मिळते जेव्हा सीट उपलब्ध असतात. जर नंतर कोणती सीट खाली होत असेल तर सिस्टम आपोआप तुम्हाला लोअर बर्थ अलॉट करू शकते. जर तुम्ही सिनिअर सिटीजन असाल तर तिकीट बुक करताना योग्य पर्याय निवडा. लोअर बर्थ हवी असल्यास तिकीट बुकिंग करताना योग्य पर्याय निवडणं महत्वाचं असतं.