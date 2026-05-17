/Car Mileage : पेट्रोल-डिझेलच्या दराने वाढवलं टेंशन? कारमध्ये करा 6 छोटे बदल अन् मिळवा जबरदस्त मायलेज

Car Fuel Efficiency: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा असं आवाहन केलं. यानंतर कारमध्ये छोटे बदल करुन तुम्ही गाडीचं मायलेज सांभाळू शकता. तुमच्या गाडीचे मायलेज वाढवण्यासाठी तुम्ही कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवू शकता.
Car Maintenance Tips: पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमध्ये दिसू लागला आहे. भारतातही लोक इंधन वाचवण्यावर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. लोकांना अनेकदा वाटते की मायलेज वाढवण्यासाठी फक्त ड्रायव्हिंगची शैली बदलणे पुरेसे आहे, पण सत्य हे आहे की गाडीची देखभाल देखील एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. तुमच्या गाडीचे मायलेज वाढवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला काही सोपे आणि कमी खर्चाचे मार्ग सांगत आहोत. यामुळे तुमचा चालवण्याचा खर्च कमी होईल.
टायरमधील हवेचा कमी दाब हे कमी मायलेजचे एक प्रमुख कारण आहे. कमी हवा असलेल्या टायरमुळे रस्त्यावर जास्त घर्षण होते, ज्यामुळे गाडी पुढे खेचण्यासाठी इंजिनला जास्त जोर लावावा लागतो. दर दोन आठवड्यांनी तुमच्या टायरमधील हवेचा दाब नक्की तपासा.
सर्व्हिसिंगला उशीर केल्याने तुमचे काही पैसे वाचू शकतात, पण नंतर ते तुमच्या खिशाला जड जाईल. स्वच्छ इंजिन ऑइल आणि व्यवस्थित काम करणारे भाग गाडी सुरळीत चालवतात, ज्यामुळे इंधनाचा वापर कमी होतो.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार (संदर्भ), धुळीच्या रस्त्यांवर एअर फिल्टर खूप लवकर खराब होतो. खराब फिल्टरमुळे इंजिनपर्यंत स्वच्छ हवा पोहोचू शकत नाही, ज्यामुळे इंजिनचा पेट्रोल/डिझेलचा वापर वाढतो. तो नियमितपणे स्वच्छ करा.
बरेच लोक महिनोनमहिने त्यांच्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये जड वस्तू, जुन्या पिशव्या किंवा भंगार ठेवतात. गाडीमध्ये जितके जास्त वजन असेल, तितका जास्त ताण इंजिनवर येतो. विशेषतः शहरातील रहदारीत, अनावश्यक वस्तू काढून टाकल्याने लक्षणीय बचत होऊ शकते.
गाडी चालवताना तुमची गाडी एका बाजूला झुकत असेल किंवा स्टिअरिंग थोडे वाकडे वाटत असेल, तर हे व्हील अलाइनमेंट खराब असल्याचे लक्षण आहे. खराब अलाइनमेंटमुळे गाडी नीट चालत नाही आणि इंधनाची बचत कमी होते.
गाडीच्या इंजिन किंवा सेन्सर्समधील अगदी लहान समस्येमुळेही डॅशबोर्डवर चेतावणी दिवा लागू शकतो. या समस्येमुळे तुमच्या गाडीची इंधन कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. त्यामुळे, दिवा दिसताच गाडी मेकॅनिककडे घेऊन जा.