भन्नाट बिझनेस प्लान! रेल्वे स्थानकावर Amul Milk Booth सुरू करण्यासाठी किती खर्च येतो अन् किती कमाई होते? किमान खर्च- कमाल नफा

Amul Milk Booth on Indian Railway Station : रेल्वेनं प्रवास करत असताना रेल्वे स्थानकांवर असणारी विविध वस्तूंची दुकानं कायमच प्रवाशांचं लक्ष वेधतात. वर्तमानपत्र, पुस्तकांपासून अगदी खादीचे कपडे, खाण्याचे पदार्थ, शीतपेय विक्री करणारी दुकानंसुद्धा रेल्वे प्रवासादरम्यान नजरेस पडतात. एकंदरच रेल्वेच्या फलाटावर, स्थानकांवर असणाऱ्या या दुकानांसमोर दिसणारी गर्दी पाहता तिथं मिळणाऱ्या वस्तूंचा खप होतो हे तर स्पष्ट आहे. अशाच दुकानांमध्ये चर्चेत असणारं एक नाव म्हणजे 'अमूल दूध बुथ'.
रेल्वे स्थानकांवर अमूल दूध बुथ सुरू करण्याकडे सध्या लघू उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचा कल पाहायला मिळत आहे. किंबहुना हे बिझनेस मॉडेल सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रवाशांच्या सततच्या गर्दीमुळं इथं दूध, आईस्क्रीम आणि दुग्धोत्पादनांची मागणीसुद्धा सातत्यपूर्ण असते. ज्यामुळं रेल्वे स्थानकावर अमूलचा हा स्टॉलच सुरू करावा, अशी कल्पनाही अनेकांच्या मनात घर करून जातो. पण, या प्रश्नाचं उत्तर माहितीये?
अमूलच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार हा अमूल प्रेफर्ड आउटलेटचाच एक भाग असून, रेल्वे स्थानकांवर अमूलच्या उत्पादनांची वाढती मागणी पाहताच तयार करण्यात आला आहे. हे बूथ सुरू करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते. सर्वप्रथम रेल्वे विभागाकडून स्टॉल किंवा कियोस्तची जागा मिळवावी लागते. हे टेंडर किंवा परवाना अर्जाच्या माध्यमातून होतं. जागा मिळाल्यानंतर अमूलकडून फ्रँचायझी ऑपरेटर होण्यासाठी संपर्क साधण्यात येतो. अमूल स्कूपिंग पार्लर पेजवरील माहितीनुसार रेल्वे पार्लर रेल्वे अलॉटमेंटनंतररच बनवले जातात.
अमूल फ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट म्हणून 1 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा करावी लागते. याशिवाय स्टॉलच्या इंस्टॉलेशनची किंमत 2.5 लाख ते 4 लाख रुपयांपर्यंत जाते. त्यातील उपकरणांवर 50 हजारांपर्यंत खर्च होतो ज्यामध्ये आईस्क्रीमसाठी डीप फ्रिजर आणि डेअरी प्रोडक्टसाठीच्या विजीकूलरचा समावेश असतो. एकूण ही रक्कम 4 ते 6 लाखांचा आकडा गाठते. amul.com च्या माहितीनुसार बूथसाठी 100 ते 150 चौरस फूट इतकी जागा पूरेशी असते.
काही माध्यम वृत्तांनुसार अमूलकडून सर्व उत्पादनांचा पुरवठा केला जातो. शवाय बॅकलिट किंवा एलईडी सायनेज, उपकरण सब्सिडी आणि उद्धाटनासाठी मदतही करतं. यामध्ये कोणतीही रॉयल्टी किंवा प्रॉफिट शेअरिंग नसतं. ज्यामुळं सर्व नफा हा ते बूथ चालवणाऱ्याकडेच असतं. ऑपरेटरला रेल्वे परवान्याची रक्कम आणि वीजपुरवठ्यासारख्याच गोष्टींवर पैसे खर्च करावे लागतात.
अमूलच्या उत्पादनांवर होणारी बचत ही लक्ष वेधून जाते. यामध्ये पाऊच दुधावर 2.5 टक्के, बटर- तूप- चीज- श्रीखंडांसारख्या उत्पादनांवर 10 टक्के आणि आईस्क्रीमवर 20 टक्क्यांची बचत करता येते. काही उत्पादनांवर होणारी बचत 50 टक्क्यांपर्यंतसुद्धा असू शकते. अमूलच्या माहितीनुसार सरासरी परतावा, अर्थात रिटर्न ऑन एमआरपी यावरूनच निर्धारित केला जातो.
रेल्वे स्टेशनसारख्या ठिकाणी असणाऱ्या अमूल बुथचं मासिक उत्पन्न 5 ते 10 लाखांपर्यंत पोहोचलं. एखादं चांगलं आणि वर्दळीचं स्थानक असल्यास नफा 40 हजारांपासून 1.5 लाखांर्यंत असू शकतो. मात्र ही आकडेवारी ग्राहकसंख्या, उत्पादनं आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून असते.