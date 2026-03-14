PPF News: पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करताय पण परतावा वाढत नाहीये? मग तुम्ही सुद्धा करताय 5 मुख्य चुका

Tips For Get More Returns From PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक अत्यंत सुरक्षित आणि लोकप्रिय दीर्घकालीन बचत योजना आहे. हा मध्यमवर्गीय लोकांसाठी गुंतवणुकीचा एक उत्कृष्ट पर्याय मानला जातो. ही योजना सरकार-निर्धारित व्याजदर आणि कर लाभ देते. 18 वर्षांवरील कोणतीही सुज्ञान व्यक्ती पीपीएफ गुंतवणुकीसाठी खाते उघडू शकते. विशेषतः अनेक नवोदित कर्मचारी पैशांची बचत करण्यासाठी पीपीएफ योजनेचीच निवड करतात. जर तुम्ही देखील पहिल्यांदा पीपीएफ खात्यात पहिल्यांदा गुंतवणूक करत असाल तर, काही 5 मुख्य चुका करणे टाळा नाहीतर, परतावा वाढण्यास अडचणी येऊ शकतात. या चुका कोणत्या आहेत तसेच पहिल्यांदा पीपीएफ खाते उघडण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ते पुढे सविस्तर जाणून घ्या.
1. नियमितपणे गुंतवणूक न करणे टाळा: अनेकजण पीपीएफ खाते उघडतात पण त्यात नियमितपणे गुंतवणूक करत नाहीत. पीपीएफमध्ये कंपाउंडींगचा फायदा तेव्हाच मिळतो, जेव्हा तुम्ही सलग गुंतवणूक करता. जर तुम्ही बरेच वर्षे गुंतवणूक नाही केली तर, निधी वाढायला उशीर होतो.
2. कमी गुंतवणूक करणे टाळा: पीपीएफमध्ये गुंतवणुकीची सुरूवात 500 रुपयांपासून होते. पण अनेकजण कित्येकवर्षे इतकीच रक्कम भरत असतात. ज्यामुळे देखील निधी वाढण्यास अडचणी येतात. यासाठी नियमित आणि पुरेशी गुंतवणूक करणे आवश्यक असते.
3. गुंतवणुकीच्या वेळेकडे दुर्लक्ष करणे टाळा: पीपीएफमधील व्याज दर महिन्याच्या 5 तारखेपासून ते महिन्याच्या शेवटच्या तारखेरपर्यंत किमान शिल्लक रकमेवर मोजले जाते. जर 5 तारखेपर्यंत गुंतवणुकीची रक्कम जमा केली नाही तर त्या महिन्याचे व्याज मिळू शकत नाही. यामुळे गुंतवणुकीच्या वेळेचाही परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो.
4. 15 वर्षांना खाते बंद करणे टाळा: पीपीएफ खात्याचा मॅच्युरिटी कालावधी 15 वर्षांचा असतो. अनेक गुंतवणूकदार मॅच्युरिटीनंतर संपूर्ण रक्कम काढून घेतात आणि खाते बंद करतात. पण पीपीएफ खाते 5-5 वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये वाढवता येते. त्यामुळे दिर्घ कालावधीत कंपाउंडिंगचा परिणाम अधिक मजबूत असू शकतो.
5. अधिक काळाच्या गुंतवणुकीचे नियोजन न करणे टाळा: पीपीएफ अशी योजना आहे ज्यामध्ये सर्वाधिक फायदा मिळतो. पण यासाठी अधिक काळाच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. नियमित निधी भरा, अधिक काळापर्यंत गुंतवणूक सुरू ठेवा, कंपाउंडिंगला वेळ द्या यामुळे हळूहळू निधी मजबूत होऊन परतवा वाढण्याची शक्यता आहे.
जर एखादा गुंतवणूकदार दरवर्षी एक निश्चित रक्कम गुंतवत, दीर्घकाळ गुंतवणूक करत राहिला तर चक्रवाढीचा परिणाम वाढू शकतो. खालील आराखड्याच्या उदाहरणातून समजून घ्या.
|गुंतवणूक कालावधी
|वार्षिक गुंतवणूक
|एकूण गुंतवणूक
|अंदाजे निधी
|15 वर्षे
|1.5 लाख रुपये
|22.5 लाख रुपये
|सुमारे 40 लाख रुपये
|20 वर्षे
|1.5 लाख रुपये
|30 लाख रुपये
|अंदाजे 66 लाख रुपये
|25 वर्षे
|1.5 लाख रुपये
|37.5 लाख रुपये
|सुमारे 1 कोटी रुपये