बोटांना चिकटलेलं फेविक्विक कसं काढायचं? 5 सोपे घरगुती उपाय!

How to remove feviquik: पाच सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही काही मिनिटांतच गोंद किंवा फेविक्विक काढू शकता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 4, 2025, 10:28 PM IST
बोटांना चिकटलेलं फेविक्विक कसं काढायचं? 5 सोपे घरगुती उपाय!
फेविक्विक कसा काढायचा

How to remove feviquik: घरात तुटलेली वस्तू, सँडलचा पट्टा किंवा शोपीस दुरुस्त करताना फेविक्विक किंवा गोंदाचा वापर करणे नेहमीचेच आहे. परंतु, घाईघाईत हा चिकट गोंद बोटे, तळहात किंवा त्वचेला लागला तर तो काढणे अवघड ठरते. पाण्यानेही तो सहज निघत नाही. अशा वेळी काय करावे? काळजी नको! खालील पाच सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही काही मिनिटांतच गोंद किंवा फेविक्विक काढू शकता.

मीठ आणि व्हिनेगरचा वापर:

गोंद चिकटलेल्या त्वचेवर थोडेसे मीठ लावून ब्रशने हलकेच घासा. यामुळे चिकटपणा कमी होतो. अधिक प्रभावासाठी मीठात व्हिनेगर मिसळा आणि घासल्यास गोंद सहज निघेल. ही पद्धत साधी आणि प्रत्येक घरात उपलब्ध आहे.

ऑलिव्ह ऑइल किंवा पेट्रोलियम जेली:

ऑलिव्ह ऑइल किंवा पेट्रोलियम जेली गोंद लागलेल्या भागावर लावा आणि काही मिनिटे तसेच ठेवा. नंतर बोटांनी किंवा मऊ ब्रशने हलकेच घासा. गोंद सैल होऊन निघून जाईल, आणि त्वचेला कोणताही त्रास होणार नाही.

नेलपॉलिश रिमूव्हरचा उपयोग:

नेलपॉलिश रिमूव्हर गोंद काढण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे. कापसावर थोडे रिमूव्हर लावून चिकटलेल्या भागावर घासा. कठीण गोंदासाठी एसीटोन-आधारित रिमूव्हर वापरा. यामुळे कपड्यांवरील चिकटपणाही सहज निघेल.

लिंबाचा रस:

लिंबातील आम्ल गोंद सैल करण्यास मदत करते. गोंद लागलेल्या ठिकाणी लिंबाचा रस लावून ब्रशने हलकेच घासा. यामुळे चिकटपणा कमी होऊन गोंद निघेल. ही नैसर्गिक पद्धत त्वचेसाठी सुरक्षित आहे.

कोमट पाणी आणि साबण:

गोंद लागताच कोमट पाण्यात साबण किंवा डिटर्जंट मिसळून हात काही मिनिटे बुडवून ठेवा. यामुळे गोंद कडक होण्यापासून वाचेल आणि मऊ होऊन सोलता येईल. ही पद्धत त्वरित उपाय म्हणून उत्तम आहे.

FAQ 

प्रश्न: बोटांना किंवा त्वचेला चिकटलेला फेविक्विक किंवा गोंद कसा काढावा?

उत्तर: फेविक्विक किंवा गोंद त्वचेला चिकटल्यास पाच सोप्या घरगुती पद्धती वापरता येतील. मीठ आणि व्हिनेगर मिसळून ब्रशने घासा, ऑलिव्ह ऑइल किंवा पेट्रोलियम जेली लावून सैल करा, नेलपॉलिश रिमूव्हरने घासा, लिंबाचा रस लावून चोळा किंवा कोमट पाणी आणि साबणात हात बुडवून गोंद सोलून काढा. या पद्धती त्वचेसाठी सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत.

प्रश्न: फेविक्विक काढण्यासाठी कोणती पद्धत सर्वात जलद आणि प्रभावी आहे?

उत्तर: नेलपॉलिश रिमूव्हर, विशेषतः एसीटोन-आधारित, फेविक्विक काढण्यासाठी सर्वात जलद आणि प्रभावी आहे. कापसावर रिमूव्हर लावून चिकटलेल्या भागावर हलकेच घासल्यास गोंद त्वरित सैल होतो आणि सहज निघतो. कठीण गोंद किंवा कपड्यांवरील चिकटपणासाठीही ही पद्धत उत्तम आहे. त्वचेची काळजी घेण्यासाठी नंतर मॉइश्चरायझर लावावे.

प्रश्न: फेविक्विक त्वचेला लागल्यास तात्काळ काय करावे?

उत्तर: फेविक्विक त्वचेला लागताच तात्काळ कोमट पाण्यात साबण किंवा डिटर्जंट मिसळून हात काही मिनिटे बुडवावेत. यामुळे गोंद कडक होण्यापासून वाचतो आणि मऊ होऊन सोलता येतो. जर गोंद कडक झाला असेल, तर लिंबाचा रस किंवा ऑलिव्ह ऑइल लावून हलकेच घासावे. हे उपाय त्वचेला इजा न करता गोंद काढण्यास मदत करतात.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

