बोटांना चिकटलेलं फेविक्विक कसं काढायचं? 5 सोपे घरगुती उपाय!

How to remove feviquik: घरात तुटलेली वस्तू, सँडलचा पट्टा किंवा शोपीस दुरुस्त करताना फेविक्विक किंवा गोंदाचा वापर करणे नेहमीचेच आहे. परंतु, घाईघाईत हा चिकट गोंद बोटे, तळहात किंवा त्वचेला लागला तर तो काढणे अवघड ठरते. पाण्यानेही तो सहज निघत नाही. अशा वेळी काय करावे? काळजी नको! खालील पाच सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही काही मिनिटांतच गोंद किंवा फेविक्विक काढू शकता.
गोंद चिकटलेल्या त्वचेवर थोडेसे मीठ लावून ब्रशने हलकेच घासा. यामुळे चिकटपणा कमी होतो. अधिक प्रभावासाठी मीठात व्हिनेगर मिसळा आणि घासल्यास गोंद सहज निघेल. ही पद्धत साधी आणि प्रत्येक घरात उपलब्ध आहे.
ऑलिव्ह ऑइल किंवा पेट्रोलियम जेली गोंद लागलेल्या भागावर लावा आणि काही मिनिटे तसेच ठेवा. नंतर बोटांनी किंवा मऊ ब्रशने हलकेच घासा. गोंद सैल होऊन निघून जाईल, आणि त्वचेला कोणताही त्रास होणार नाही.
नेलपॉलिश रिमूव्हर गोंद काढण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे. कापसावर थोडे रिमूव्हर लावून चिकटलेल्या भागावर घासा. कठीण गोंदासाठी एसीटोन-आधारित रिमूव्हर वापरा. यामुळे कपड्यांवरील चिकटपणाही सहज निघेल.
लिंबातील आम्ल गोंद सैल करण्यास मदत करते. गोंद लागलेल्या ठिकाणी लिंबाचा रस लावून ब्रशने हलकेच घासा. यामुळे चिकटपणा कमी होऊन गोंद निघेल. ही नैसर्गिक पद्धत त्वचेसाठी सुरक्षित आहे.
गोंद लागताच कोमट पाण्यात साबण किंवा डिटर्जंट मिसळून हात काही मिनिटे बुडवून ठेवा. यामुळे गोंद कडक होण्यापासून वाचेल आणि मऊ होऊन सोलता येईल. ही पद्धत त्वरित उपाय म्हणून उत्तम आहे.
