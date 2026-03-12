English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
15 हजार पगारात कशी करायची बचत आणि गुंतवणूक; 50-30-20 चा फॉर्म्युला बनवेल तुम्हाला श्रीमंत!

Savings Formula: 15 हजार रुपयांच्या मासिक पगारात 50-30-20  नियम लागू करून तुम्ही तुमच्या खर्चाचे नियोजन करू शकता. हा नियम अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ एलिझाबेथ वॉरन यांनी मांडलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 12, 2026, 06:07 PM IST
Savings Formula: आजच्या महागाईच्या काळात कमी पगारात घरखर्च चालवणे आणि बचत करणे आव्हानात्मक बनत चालले आहे. घरखर्च, बचत, आवश्यक गोष्टींची खरेदी अशा अनेक गोष्टी पगारात भागवायच्या असतात. त्यात तुमचा पगार 15 हजार असेल तर? कोणत्या खर्चाला प्राधान्य द्यायचं हेच कळत नाही. तुमची ही व्यथा असेल तर एक फॉर्मुला तुमच्या खूप कामी येईल. याबद्दल जाणून घेऊया. 

50-30-20 चा फॉर्म्युला 

15 हजार रुपयांच्या मासिक पगारात 50-30-20  नियम लागू करून तुम्ही तुमच्या खर्चाचे नियोजन करू शकता. हा नियम अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ एलिझाबेथ वॉरन यांनी मांडला असून, तो पगाराचे तीन भाग करतो: 50% गरजांसाठी, 30% इच्छांसाठी आणि 20% बचत व गुंतवणुकीसाठी. या नियमामुळे तुम्ही अनावश्यक खर्च टाळता आणि आर्थिक स्थिरता मिळवता. उदाहरणार्थ, 15 हजार रुपयांपैकी 7500 रुपये गरजांसाठी वापरता, ज्यामुळे तुमचे दैनंदिन जीवन सुसह्य होते आणि भविष्यातील चिंता कमी होते. 

50% भाग

या नियमात पगाराच्या निम्म्या भागाचा, म्हणजे 7 हजार 500 रुपयांचा, उपयोग आवश्यक गोष्टींसाठी करावा. यात किराणा, वीज बिल, घरभाडे, प्रवास आणि वैद्यकीय खर्च यांचा समावेश होतो. लेख सांगतो की, या भागातून तुम्ही तुमच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता, ज्यामुळे जीवनावश्यक बाबींवर कधीच तडजोड करावी लागत नाही. जर तुमचा खर्च यापेक्षा जास्त असेल, तर अनावश्यक गोष्टी कमी करा. उदाहरण म्हणजे, बाजारातून स्वस्त आणि ताज्या भाज्या खरेदी करून पैसे वाचवा. असा नियोजित खर्च केल्याने तुम्ही महागाईच्या दबावातही स्थिर राहता आणि इतर भागांसाठी पैसे शिल्लक ठेवता. 

30% भाग

पगाराच्या 30% भाग, म्हणजे 4500 रुपये, तुम्ही तुमच्या आवडीच्या गोष्टींसाठी वापरू शकता. यात रेस्टॉरंटमध्ये जेवण, सिनेमा, खरेदी किंवा मित्रांसोबत फिरणे यांचा समावेश आहे. हा भाग तुम्हाला जीवनात आनंद देतो, पण यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. लेखात सांगितले आहे की, जर तुम्ही या भागात जास्त खर्च केला तर बचतीवर परिणाम होतो. म्हणून, बजेटमध्ये राहून खरेदी करा आणि अनावश्यक खरेदी टाळा. उदाहरणार्थ, महिन्यात एकदा बाहेर जेवणे किंवा छोटीशी खरेदी करून समाधान माना, ज्यामुळे तुमचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहते. 

20% भाग

बचत आणि गुंतवणुकीची रणनीती: सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 20%, म्हणजे 3000 रुपये, बचत आणि गुंतवणुकीसाठी राखीव ठेवणे. लेख सल्ला देतो की, यातील निम्मे, म्हणजे 1500 रुपये, सुरक्षित ठेवी जसे की रेकरिंग डिपॉझिट (आरडी) मध्ये ठेवा, ज्यात व्याज मिळते आणि जोखीम कमी असते. उरलेले 1500 रुपये म्युच्युअल फंड्स किंवा इतर गुंतवणुकीत लावा, ज्यात जास्त नफा मिळण्याची शक्यता असते. असा दृष्टिकोन घेतल्याने तुमची बचत वाढते आणि भविष्यातील गरजांसाठी तयारी होते. सुरुवातीला छोट्या रकमेपासून सुरू करा आणि हळूहळू वाढवा. 

नियम लागू करण्याचे फायदे

हा 50-30-20  नियम लागू केल्याने तुम्ही खर्च आणि बचत यांचा समतोल साधता, ज्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते.अनावश्यक खर्च कमी करून आणि बचतीत गुंतवणूक करून तुम्ही दीर्घकाळात श्रीमंत होऊ शकता. महिन्याच्या सुरुवातीला बजेट तयार करा, खर्चाचा हिशेब ठेवा आणि आपत्कालीन फंड तयार करा. जर पगार कमी वाटत असेल तर साइड जॉब्स शोधा. असा सोपा नियम अवलंबल्याने लाखो लोकांचे जीवन सुधारले आहे आणि तुम्हीही याचा फायदा घेऊ शकता, असे गुंतवणूक सल्लागार सांगतात.

