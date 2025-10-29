English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Buying: अगदी 1 रूपयांपासून घर बसल्या करा 24 कॅरेट सोने खरेदी! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया आणि सुरक्षित मार्ग

Online Gold Buying: तुम्ही जास्त मेहनत न करता घरीच 1 रूपयांपासून सोने सहज शकता. कसं? आणि काय आहे सुरक्षित मार्ग ते जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 29, 2025, 06:22 PM IST
Gold Buying: अगदी 1 रूपयांपासून घर बसल्या करा 24 कॅरेट सोने खरेदी! जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया आणि सुरक्षित मार्ग
How to buy gold online in India

How to buy gold online in India: सोने हे भारतीय संस्कृतीत केवळ दागिना नसून गुंतवणुकीचं सर्वात सुरक्षित माध्यम मानलं जातं. आता काळ बदलला आहे, आणि तुम्ही हे सोने फिजिकल स्वरूपात नव्हे तर ऑनलाइन देखील खरेदी करू शकता. म्हणजेच, घरबसल्या काही क्लिकमध्ये सोन्यात गुंतवणूक करता येते. पण ही प्रक्रिया सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने करणं महत्त्वाचं आहे. चला तर पाहूया, भारतात ऑनलाइन सोने कसं खरेदी करावं... 

Add Zee News as a Preferred Source

1. ऑनलाइन सोने म्हणजे काय?

ऑनलाइन गोल्ड म्हणजे डिजिटल स्वरूपात खरेदी केलेलं सोने, जे तुम्ही तुमच्या डिमॅट अकाउंट, वॉलेट किंवा अॅपमध्ये साठवू शकता. त्याची किंमत दररोजच्या सोन्याच्या बाजारभावानुसार ठरते. नंतर तुम्हाला हवं असल्यास ते फिजिकल गोल्ड (नाणी किंवा बार) म्हणून मिळवता येतं.

2. ऑनलाइन सोने खरेदी करण्याचे पर्याय

भारतामध्ये आज अनेक प्लॅटफॉर्म्स ऑनलाइन सोने खरेदीची सुविधा देतात —

Paytm Gold / PhonePe Gold / Google Pay Gold:
येथे तुम्ही 1 रुपयापासून सोने खरेदी करू शकता. तुमचं सोने सुरक्षित वॉल्टमध्ये साठवलेलं असतं.

SBI, HDFC, ICICI Bank Netbanking:
बँकेच्या इंटरनेट बँकिंगद्वारे डिजिटल गोल्ड खरेदी करता येते.

Gold ETFs (Exchange Traded Funds):
जर तुमच्याकडे डिमॅट अकाउंट असेल, तर तुम्ही शेअर्सप्रमाणे गोल्ड ETF खरेदी करू शकता.

Sovereign Gold Bond (SGB):
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सरकारद्वारे जारी होणारी सर्वात सुरक्षित गोल्ड स्कीम. यात व्याजासह सोन्याची किंमत वाढते.

3. सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या

ऑनलाइन सोने खरेदी करताना नेहमी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा -

फक्त अधिकृत व विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवरूनच खरेदी करा.

तुमचं सोने MMTC-PAMP किंवा SafeGold सारख्या BIS मान्यताप्राप्त व्हॉल्टमध्ये साठवलं जातंय याची खात्री करा.

प्रत्येक व्यवहारानंतर खरेदीचे सर्टिफिकेट किंवा बिल डाउनलोड करून ठेवा.

फसवणूक टाळण्यासाठी अविश्वसनीय वेबसाइट्स किंवा लिंकवर क्लिक करू नका.

4. डिजिटल गोल्डचे फायदे काय? 

किमान गुंतवणूक  1 रुपयापासून सुरुवात शक्य

स्टोरेज आणि  सुरक्षा चिंता नाही

हवे तेव्हा विक्री किंवा फिजिकल गोल्डमध्ये रूपांतर

दररोज किंमत ट्रॅक करण्याची सुविधा

5. काय काळजी घ्यावी?

डिजिटल गोल्ड दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगलं आहे, पण लक्षात ठेवा –

यात सरकारकडून विमा किंवा नियामक संरक्षण नाही.

मोठ्या कालावधीसाठी SGB (Sovereign Gold Bond) हा अधिक फायदेशीर पर्याय आहे, कारण त्यावर वार्षिक व्याज मिळतं.

ऑनलाइन गोल्ड खरेदी ही काळाच्या बदलासोबत आलेली नवी आणि सोपी गुंतवणूक पद्धत आहे. घरबसल्या काही क्लिकमध्ये सोनं खरेदी करता येतं, मात्र प्लॅटफॉर्म निवडताना सुरक्षिततेची काळजी घेणं अत्यावश्यक आहे. योग्य माहिती आणि घेतलेला निर्णय तुम्हाला सोन्यासारखा फायदा करून देईल!
 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
digital goldupi

इतर बातम्या

सोन्याचा रेट 1 लाखाच्या खाली येणार? सोनं 13,000 रुपयांनी स...

भारत