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Bond Tokenization Summit 2026: टोकनायझेशनमुळे भारतात गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग कसे होऊ शकतात खुले

Bond Tokenization Summit 2026: बॉन्ड टोकनायझेशन समिट २०२६ चे आयोजन बुधवार, ९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत करण्यात आले होते. या परिषदेत देशातील वित्त, धोरण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते बॉन्ड टोकनायझेशनच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते.

Published: Sep 10, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:01 PM IST
Bond Tokenization Summit 2026: टोकनायझेशनमुळे भारतात गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग कसे होऊ शकतात खुले
Image Credit: तज्ञांनी सहमती दर्शवली की आरडब्ल्यूए टोकनायझेशनमुळे गुंतवणुकीच्या आणि वित्तपुरवठ्याच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु त्याचे यश हे नावीन्य आणि प्रशासन यांच्यात संतुलन साधण्यावर अवलंबून असेल.

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