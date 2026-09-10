/Bond Tokenization Summit 2026: टोकनायझेशनमुळे भारतात गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग कसे होऊ शकतात खुले

Bond Tokenization Summit 2026: मुंबईत आयोजित 'झी बिझनेस बॉन्ड टोकनायझेशन समिट २०२६' मध्ये बोलणाऱ्या तज्ञांच्या मते, रिअल-वर्ल्ड असेट (आरडब्ल्यूए) टोकनायझेशनमुळे बॉन्ड्स, प्रायव्हेट क्रेडिट, ट्रेड रिसीव्हेबल्स आणि इतर उत्पन्न-निर्माण करणाऱ्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. या परिषदेत देशातील वित्त, धोरण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते बॉन्ड टोकनायझेशनच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. वास्तविक आर्थिक आणि भौतिक मालमत्तांशी संबंधित मालकी किंवा आर्थिक मूल्य दर्शवण्यासाठी ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल टोकन्सचा वापर करणे, ही यामागील मुख्य कल्पना होती. बुधवार, ९ सप्टेंबर रोजी ही समिट मुंबईत पार पडली.
तज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान अशा मालमत्तांमध्ये प्रवेश, तरलता, किंमत निश्चिती आणि अंशात्मक सहभाग संभाव्यतः सुधारू शकते, ज्या सध्या लहान गुंतवणूकदारांना मिळवणे कठीण आहे. तथापि, त्यांनी असा इशाराही दिला की, बाजारपेठेचा विस्तार होण्यापूर्वी भारताला कायदेशीर आणि नियामक दृष्टिकोनातून टोकन कशाचे प्रतिनिधित्व करते, हे स्पष्टपणे परिभाषित करावे लागेल.
RWA टोकनायझेशन म्हणजे व्यापकपणे, एखादी मालमत्ता किंवा तिचे आर्थिक मूल्य टोकन्सच्या माध्यमातून ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांवर आणणे.
चर्चेदरम्यान, अबू धाबीच्या एडीआय फाउंडेशनचे अध्यक्ष, रमणा कुमार ए म्हणाले की, टोकनायझेशनकडे केवळ कॉर्पोरेट बाँड्सच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये.
"मला वाटते की ही संकल्पना खूप स्पष्ट आहे. लोक इक्विटीच्या मागे धावले आहेत. आता कर्ज हा सर्वात मोठा घटक आहे," असे कुमार म्हणाले. गुंतवणूकदारांनी पारंपरिक बाँड्सच्या पलीकडे जाऊन रोख प्रवाह निर्माण करण्यास सक्षम असलेल्या इतर मालमत्तांकडे पाहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कुमार यांच्या मते, यामध्ये व्यापार प्राप्य, खाजगी पत, ट्रेझरी-संबंधित रोख प्रवाह आणि वास्तविक मालमत्तेशी जोडलेल्या आर्थिक हितसंबंधांच्या इतर प्रकारांचा समावेश असू शकतो.
"आपण केवळ बॉण्ड्सवर लक्ष केंद्रित करू नये. व्यापार प्राप्यांवर लक्ष केंद्रित करा. रोख प्रवाह आर्बिट्राजवर लक्ष केंद्रित करा. ट्रेझरी टोकन्सवर लक्ष केंद्रित करा," असे ते म्हणाले.
कुमार म्हणाले की, ही व्यापक संधी अशा गुंतवणूकदारांसाठी नवीन तरलता आणि गुंतवणुकीचे मार्ग निर्माण करू शकते, ज्यांच्याकडे सध्या बँक ठेवी, बचत उत्पादने आणि अधिक गुंतागुंतीच्या संपत्ती-व्यवस्थापन सेवांमध्ये तुलनेने मर्यादित पर्याय आहेत.
एक्सचेंज वनचे सीईओ आणि संचालक झुबिन गोयल म्हणाले की, बॉण्ड टोकनायझेशन भारतासाठी विशेषतः महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, कारण सध्या अनेक बॉण्ड्समध्ये मर्यादित तरलता आणि किंमत निश्चिती आहे.
पूर्वी बॉण्ड ट्रेडर म्हणून काम केलेल्या गोयल यांनी सांगितले की, सरकारी रोखे आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्सच्या बाजारपेठेत व्यापक सहभागाची मोठी क्षमता आहे.
"जर तुम्ही या मालमत्तांचे टोकनायझेशन करू शकलात, तर केवळ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठीच नव्हे, तर उच्च निव्वळ संपत्ती असलेले गुंतवणूकदार, किरकोळ गुंतवणूकदार, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही या बाजारात प्रवेश खुला होईल आणि काही प्रकारचे सुरक्षा उपाय थोडे अधिक शिथिल होतील," असे ते म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की ते अनुपालन आवश्यकता शिथिल करण्याऐवजी सहभागाबद्दल बोलत होते.
गोयल यांच्या मते, अधिक सहभागामुळे बॉण्ड्समधील किंमत निश्चिती आणि तरलता सुधारू शकते.
ते म्हणाले की, टोकनायझेशनमुळे बॉण्ड खरेदी केल्यानंतर त्याची उपयुक्तता देखील वाढू शकते. उदाहरणार्थ, निधी उधार घेण्यासाठी टोकनाइज्ड बॉण्डचा संभाव्यतः तारण म्हणून वापर केला जाऊ शकतो.
"जर तो बॉण्ड माझ्या लेजरमध्ये असेल, तर मी तो कुठेही घेऊन जाऊ शकतो," असे गोयल म्हणाले. त्यांनी एका गुंतवणूकदाराचे उदाहरण दिले, जो कर्ज घेण्यासाठी १० लाख रुपयांचा बॉण्ड तारण म्हणून वापरत होता.
ते म्हणाले की, मालमत्ता टोकनाइज्ड असल्यामुळे, कर्ज घेण्याचा कालावधी संभाव्यतः अधिक लवचिक होऊ शकतो, ज्यामुळे पारंपरिक तीन महिने, सहा महिने किंवा एक वर्षाच्या कर्ज कालावधीऐवजी कमी कालावधीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
"सेटलमेंट सायकल, सर्व काही वेगवान होते," गोयल पुढे म्हणाले.
सॅपिओ ॲनालिटिक्सचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष, प्रशांत निकम म्हणाले की, बॉण्ड टोकनायझेशनमुळे भारताची आर्थिक बाजारपेठ अधिक सखोल आणि व्यापक होण्यास संभाव्यतः मदत होऊ शकते, विशेषतः लहान व्यवसायांसाठी उपलब्धता सुधारून.
निकम यांच्या मते, सरकारी आणि उच्च मानांकन असलेल्या ब्लू-चिप कंपन्यांना सध्याच्या प्रणालींद्वारे बॉण्ड मार्केटमध्ये प्रवेश करताना सामान्यतः मोठ्या अडचणी येत नाहीत.
"एसएमईलाच बॉण्ड मार्केटमध्ये खऱ्या अर्थाने प्रवेश करता आलेला नाही," असे ते म्हणाले.
निकम म्हणाले की, टोकनायझेशन आणि फ्रॅक्शनलायझेशनमुळे एसएमई फायनान्सिंगमध्ये गुंतवणूकदारांचा एक मोठा समूह आणण्यास संभाव्यतः मदत होऊ शकते.
"जर आपण ही नवीन पद्धत, हे नवीन तंत्रज्ञान वापरून त्यांना बाजारात अधिक चांगला प्रवेश मिळवून देऊ शकलो, वित्त उभारू शकलो, आणि त्या बॉण्डचे फ्रॅक्शनलायझेशन करून अधिक व्यापक सहभाग मिळवू शकलो, तर मला वाटते की बॉण्ड टोकनायझेशन मार्केटमध्ये आपण हेच खरे मोठे मूल्य निर्माण करू शकू," असे ते म्हणाले.
तथापि, त्यांनी मान्य केले की पत-जोखीम (क्रेडिट-रिस्क) संबंधी चिंतांमुळे एसएमई-संबंधित कर्जासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आव्हानात्मक राहील, असे त्यांनी सांगितले.
"जर आपण बॉण्ड्सचे विभाजन करू शकलो, तर आपण गुंतवणूकदारांच्या एका नवीन गटाला आकर्षित करू शकू, जे या नवीन मालमत्ता वर्गावर जोखीम पत्करण्यास तयार असतील," असे निकम म्हणाले, आणि ही प्रक्रिया सोपी असेलच असे नाही, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
ते म्हणाले की, जर ही प्रणाली एसएमई आणि नवीन गुंतवणूकदारांना बाजारात आणण्यात यशस्वी झाली, तर आवश्यक ब्लॉकचेन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या खर्चापेक्षा त्याचे फायदे अधिक असू शकतात.
कुमार म्हणाले की, आरडब्ल्यूए टोकनायझेशनमधील काही सर्वात मोठ्या संधी पारंपरिक कॉर्पोरेट बॉण्ड्सच्या बाहेर असू शकतात.
त्यांनी परदेशी बाजारांमधील व्यापार प्राप्य, खाजगी कर्ज आणि इतर रोख-प्रवाह-संबंधित मालमत्तांची उदाहरणे दिली.
उदाहरणार्थ, कुमार यांनी एका मॉडेलचे वर्णन केले, ज्यामध्ये फिनटेक कंपन्यांकडून येणारी प्राप्य रक्कम एका विशेष उद्देश वाहनाद्वारे (SPV) एकत्रित करून, त्यांनी 'ट्रेझरी टोकन' असे संबोधलेली गोष्ट तयार केली जाते.
ते म्हणाले की, अशा संरचनांमुळे गुंतवणूकदारांना केवळ पारंपरिक कॉर्पोरेट बॉण्ड्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी, अल्प-मुदतीच्या प्राप्य रकमांशी जोडलेली गुंतवणूक उत्पादने तयार होऊ शकतात.
कुमार यांनी खाजगी पतपुरवठा आणि व्यापार-संबंधित वित्तपुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांकडेही लक्ष वेधले, ज्यांची भारतात संभाव्यतः प्रतिकृती तयार केली जाऊ शकते.
"ज्या पुरवठादारांना पैसे मिळण्यासाठी ९० ते १२० दिवस थांबावे लागते, त्यांच्याबद्दल चर्चा करताना ते म्हणाले, "या अशा मालमत्ता आहेत ज्यांचे टोकनायझेशन व्हायला हवे."
कुमार यांच्या मते, अशा मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक हितसंबंध आणि रोख प्रवाह डिजिटल पायाभूत सुविधांवर आणण्यात संधी आहे.
टोकनायझेशनचा एक प्रमुख संभाव्य फायदा म्हणजे अंशात्मकीकरण, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना लहान एककांमध्ये मालमत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.
गोयल यांनी टोकनायझेशनच्या संभाव्य परिणामाची तुलना, ज्या प्रकारे डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे भारतातील पेमेंटचा वेग आणि सोय वाढली, त्याच्याशी केली.
भारताच्या डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांच्या उत्क्रांतीचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "विद्यमान पायाभूत सुविधांमधील काहीही बदलले गेले नाही, परंतु तुम्ही दैनंदिन जीवनात एक प्रकारचा वेग, एक प्रकारची गती आणू शकला आहात."
गोयल यांच्या मते, टोकनायझेशनमुळे वित्तीय बाजारपेठा आणि वास्तविक मालमत्तांमध्ये 'वेग, शोधक्षमता आणि विभाजन' येऊ शकते.
ते म्हणाले की, यामागील मूळ कल्पना अशी आहे की भांडवलाचे जलद अभिसरण आणि हालचाल संपूर्ण वित्तीय प्रणालीमध्ये तरलता संभाव्यतः सुधारू शकते.
संभाव्य फायदे असूनही, तज्ञांच्या मते, भारतासाठी सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे टोकनची मालकी नेमकी कशाचे प्रतिनिधित्व करते हे निश्चित करणे.
कुमार म्हणाले की, उद्योग टोकनायझेशनच्या सर्व प्रकारांना एकाच प्रकारे हाताळू शकत नाही.
ते म्हणाले, "आपण टोकनायझेशनबद्दल अगदी सहजपणे बोलत असताना, टोकन म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे."
"आपण कायदेशीर मालकीबद्दल बोलत आहोत का? आपण वित्तीय साधनाबद्दल बोलत आहोत का? आपण टोकनच्या आर्थिक मूल्याबद्दल बोलत आहोत का? ते काय आहे हे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आपल्याला कोणत्या नियमांची आवश्यकता आहे हे कळेल."
कुमार यांच्या मते, भौतिक मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकीचे थेट टोकनायझेशन केल्यास गुंतागुंतीचे कायदेशीर आणि अधिकारक्षेत्राचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
त्यांनी कॉफी-संबंधित मालमत्तेचे उदाहरण दिले, जिथे मूळ उत्पादनाच्या गुणवत्तेबद्दल वाद निर्माण झाल्यास जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
कुमार म्हणाले की त्यांच्या अनुभवामुळे एक वेगळा दृष्टिकोन समोर आला आहे: मूळ मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकीचे थेट टोकनायझेशन करण्याऐवजी, विविध संरचना संभाव्यतः मालमत्ता एका एसपीव्हीमध्ये (SPV) ठेवू शकतात आणि त्यांच्या आर्थिक मूल्याशी जोडलेला एक टोकनाइज्ड फंड किंवा साधन तयार करू शकतात.
"तुम्ही टोकन्सची कायदेशीर मालकी विकत घेत नाही आहात. तुम्ही टोकन्सचे आर्थिक मूल्य विकत घेत आहात आणि अशा प्रकारे तुम्ही तरलता (लिक्विडिटी) निर्माण करता," असे ते म्हणाले.
गोयल यांनी असा युक्तिवाद केला की टोकनायझेशनसाठी भारताला आपली विद्यमान आर्थिक प्रणाली बदलण्याची आवश्यकता नाही.
"मला नाही वाटत की तुम्हाला नवीन नियमांची गरज आहे, तुम्हाला नवीन संस्थांची गरज आहे, तुम्हाला नवीन प्लॅटफॉर्म्स येण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले. पुढे त्यांनी सांगितले की, नियामक, एक्सचेंज, बाजार पायाभूत सुविधा पुरवणारे आणि इतर विद्यमान सहभागी संभाव्यतः आपले कार्य चालू ठेवू शकतात, तर टोकनायझेशनमुळे प्रणालीमध्ये आणखी एक स्तर जोडला जाईल.
तथापि, कुमार यांनी अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोन मांडला आणि म्हणाले की, जिथे टोकन्स मालमत्तेच्या थेट कायदेशीर मालकीचे प्रतिनिधित्व करतात, तिथे विद्यमान चौकट पुरेशी ठरू शकत नाही.
"जर तुम्ही मालमत्तेच्या मालकीबद्दल बोलत असाल, तर विद्यमान प्रणाली काम करू शकत नाहीत. ते चालणार नाही," असे ते म्हणाले.
"टोकन कायदेशीर मालकी म्हणजे काय, हे परिभाषित करणारे नवीन नियम असणे आवश्यक आहे."
या चर्चेतून हे अधोरेखित झाले की, नियामक दृष्टिकोन हा मूळ मालमत्तेच्या स्वरूपावर आणि टोकन धारकाला कोणते अधिकार मिळतात यावर अवलंबून असू शकतो.
झुबिन गोयल यांनी असेही निदर्शनास आणले की, विशिष्ट किंवा सानुकूलित भौतिक मालमत्तांपेक्षा बॉण्ड्ससारख्या विनिमयक्षम मालमत्तांची रचना करणे सोपे असू शकते.
एखाद्या विशिष्ट सरकारी सिक्युरिटी किंवा बॉण्डचे एकक अदलाबदल करण्यायोग्य असू शकते, तर कॉफीसारख्या भौतिक वस्तूंच्या वेगवेगळ्या लॉट्समध्ये भिन्नता असू शकते.
वेगवेगळी वैशिष्ट्ये आणि संबंधित धोके, असे ते म्हणाले.
निकम म्हणाले की, पायाभूत सुविधांसारख्या अधिक गुंतागुंतीच्या वास्तविक मालमत्तांमध्ये टोकनायझेशनचा विस्तार करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकता आणि अनुभव निर्माण करण्यासाठी बॉन्ड टोकनायझेशनने सुरुवात करणे हा भारतासाठी एक व्यावहारिक मार्ग असू शकतो.
"मला वाटते की सरकार योग्य गोष्ट करत आहे. त्यांनी बॉन्ड टोकनायझेशनने सुरुवात केली आहे," असे ते म्हणाले.
"वास्तविक मालमत्ता, पायाभूत सुविधा मालमत्ता, यांचे टोकनायझेशन करणे थोडे अधिक गुंतागुंतीचे असणार आहे. त्यामुळे तिथे जाण्यापूर्वी, मला वाटते की बॉन्ड टोकनायझेशन कदाचित पार्श्वभूमी तयार करेल, गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करेल."
ते म्हणाले की, टोकनायझेशनचा विस्तार नंतर पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा आणि नगरपालिका बॉन्ड्सपर्यंत केला जाऊ शकतो.
निकम म्हणाले की, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना नियोजन आणि रचना, बांधकाम, आणि संचालन व देखभाल यासह विविध टप्प्यांवर भांडवलाची आवश्यकता असते. अधिक कार्यक्षमतेने भांडवल मिळवण्यासाठी विविध टप्प्यांसाठी वेगवेगळ्या वित्तपुरवठा संरचना तयार केल्या जाऊ शकतात.
तज्ञांनी सहमती दर्शवली की RWA टोकनायझेशनमुळे गुंतवणुकीच्या आणि वित्तपुरवठ्याच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु त्याचे यश नावीन्य आणि प्रशासन यांच्यात संतुलन साधण्यावर अवलंबून असेल.
निकम म्हणाले की, कार्यक्षमतेचा पाठपुरावा करताना भारताने सुशासनाकडे दुर्लक्ष करू नये.
"आपण एका नव्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे," असे ते म्हणाले. "सुशासन आणि कार्यक्षमता यांच्यात अखेरीस संतुलन साधावे लागेल. त्यामुळे मला वाटते की, केवळ कार्यक्षमतेचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी आपण सुशासनाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये."
दरम्यान, कुमार म्हणाले की, भारताने केवळ जागतिक मॉडेल्सची नक्कल करण्यापलीकडे जाऊन, स्पष्ट कायदेशीर आणि आर्थिक चौकटीत काम करणाऱ्या संरचना विकसित केल्या पाहिजेत.
पॅनेलच्या मते, ही संधी टोकनाइज्ड बॉण्ड्सपासून ते एसएमई वित्तपुरवठा, खाजगी कर्ज, व्यापार प्राप्य आणि इतर रोख-प्रवाह निर्माण करणाऱ्या मालमत्तांपर्यंत विस्तारू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी, टोकनायझेशनचा अर्थ अखेरीस लहान युनिट्समध्ये अधिक व्यापक मालमत्ता मिळवणे असा होऊ शकतो. कर्जदार आणि व्यवसायांसाठी, यामुळे भांडवल उभारणीसाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. आणि वित्तीय बाजारांसाठी, समर्थकांचा विश्वास आहे की यामुळे तरलता, किंमत निश्चिती आणि प्रणालीमधून भांडवल फिरण्याचा वेग सुधारू शकतो.
परंतु ती संधी पूर्णपणे साकार होण्यापूर्वी, भारताला एका मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल: जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार टोकन खरेदी करतो, तेव्हा तो नेमके कशाचा मालक असतो—मूळ मालमत्तेचा, वित्तीय साधनाचा की केवळ त्याच्या आर्थिक मूल्याचा? या उत्तरावरूनच भारताच्या वास्तविक मालमत्ता टोकनायझेशन बाजाराचा विकास कसा होईल हे ठरू शकते.