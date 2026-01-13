'खांद्यावर स्टार नाही तर Zomato ची बॅग, 'UPSC चं स्वप्न पाहणारा तरुण कसा बनला डिलिव्हरी बॉय?

UPSC Aspirant Become Zomato Boy: देशभरातील लाखो तरुण आयएएस, आयपीएस बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दरवर्षी यूपीएससी देतात. पण सर्वांचेच हे स्वप्न पूर्ण होत नाही. काहीजणांना अंतिम टप्प्यावर पोहोचून प्रयत्न थांबवतात तर काहींना आर्थिक परिस्थितीमुळे यूपीएससी पूर्ण करता येत नाही. ट्रिप्पी पांडे नावाच्या एका तरुणासोबत असाच प्रकार घडलाय. काय घडलंय नेमकं? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ट्रिप्पी पांडे हा तरुण उत्तराखंडचा रहिवासी असून लहानपणापासून मोठमोठी स्वप्ने पाहत होता. बारावीपर्यंत त्याला सैन्यात जाऊन देशसेवा करण्याची इच्छा होती. त्या वेळी त्याच्या मनात सैनिकाची वर्दी घालण्याचे चित्र रंगलेले होते. नंतर कॉलेजमध्ये गेल्यावर त्याच्या महत्वाकांक्षा बदलल्या आणि तो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पोलिस अधिकारी बनण्याचा विचार करू लागला. जीवनातील या टप्प्यावर त्याला वाटले की, कायद्याची अंमलबजावणी करून समाजाला मदत करावी. पण वेळ आणि परिस्थितीने त्याच्या या योजना पूर्णपणे बदलून टाकल्या.
ट्रिप्पी पांडे सध्या अहमदाबादमध्ये राहतो आणि त्याच्या स्वप्नांच्या दिशेने पावले टाकण्याऐवजी वास्तवाशी जुळवून घेतोय. स्वप्ने कधीही बदलू शकतात, आणि त्यासाठी तयार राहावे लागते, असे ते सांगतो. आता ट्रिप्पी झोमॅटो कंपनीत डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करतो. त्याच्या खांद्यावर आता सैनिकाच्या स्टार्सऐवजी बॅग आणि कंपनीची जॅकेट आहे. ही नोकरी त्याने गरज आणि जबाबदारीमुळे स्वीकारलीय. आपल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये त्याने आपली कहाणी सांगितली आहे. त्याचा व्हिडीओ सध्या खूप चर्चेत आहे. अनेक यूजर्सनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
ऑर्डर घेऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ट्रिप्पी पांडे करतो. हे काम सोपे नाही पण जीवन चालवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे तो सांगतो. उत्तराखंड सोडून अहमदाबादमध्ये आल्यावर मला नवीन शहरात स्थिरावण्यासाठी हे पाऊल उचलावे लागल्याचे त्याने सांगितले. हा व्हिडिओ 3 दिवसांपूर्वी पोस्ट करण्यात आला असून त्याला साडे चार लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.
झोमॅटोच्या नोकरीबद्दल ट्रिप्पी पांडे याला काहीच तक्रार नाही. ज्या गोष्टीतून कमाई होते, ती कधीच वाईट नसते. हे काम चांगले आहे आणि त्यातून उदरनिर्वाह होतो. पण त्याच्या मनात नेहमी एक खंत असते. माझी स्वप्ने याहून मोठी होती. सैनिक किंवा पोलिस बनण्याचे ध्येय मला सोडावे लागले, याची वेदना मला सतावते. तरीही मी निराश होत नाही आणि सध्याच्या जबाबदारीला पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न करतोय, असे तो सांगतो. ट्रिप्पीने झोमॅटोची जॅकेट अनबॉक्सिंग करताना एक व्हिडिओ बनवला. पार्सल उघडताना त्याला काहीच वाटले नाही पण जॅकेट घातले तेव्हा त्याला जीवनाच्या अनपेक्षित वळणाची जाणिव झाली. एक दिवस ही वर्दी घालावी लागेल, असा विचारही त्याने केला नव्हता. त्यामुळे हा क्षण त्याच्यासाठी खूप भावनिक होता. स्वप्ने आणि वास्तव यात खूप फरक असतो, याची त्याला जाणिव आहे. हे जॅकेट घालून कामाला जाणे त्याला सुरुवातीला अवघड वाटले पण नंतर त्याने हे स्वीकारले. जीवन कधी कशा वळणावर आणून उभे करेल, हे सांगता येत नाही, असे तो सांगतो.