आकाशातून पडला 'सोन्याचा पाऊस'! अवघ्या एका सेकंदाच्या स्फोटाने निर्माण झालं अब्जावधी टन सोने; ब्रह्मांडातील सर्वात मोठ्या तिजोरीचे रहस्य!

Origin of Earth Gold: सोनं हे नेहमीच श्रीमंती आणि चमकदार धातू म्हणून ओळखले जाते. पण तुम्ही कधी विचार केला का की हे सोनं पृथ्वीवर कुठून आले असेल? वैज्ञानिकांनी आता हे रहस्य उघड केले आहे. तेआपल्या हातातील अंगठी किंवा गळ्यातील हारातील सोने खरं तर अरबों वर्षांपूर्वी अंतराळातील भयंकर स्फोटांमुळे तयार झाले आहे. द अॅस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, सोने कोणत्याही जादूने नव्हे तर ‘मृत तार्यांच्या टक्करी’तून निर्माण झाला. म्हणजे तुमचे सोना ‘मेड इन अर्थ’ नाही, तर ‘मेड इन स्पेस’ आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सोने सामान्य धातूंसारखे लोखंड किंवा तांबे तार्यांच्या आत सहज तयार होत नाही. यासाठी ब्रह्मांडात ‘महा-विस्फोट’ व्हावा लागतो. जेव्हा दोन अतिशय घन न्यूट्रॉन तारे एकमेकांना धडकतात, तेव्हा ‘किलोनोवा’ नावाचा भयानक स्फोट झाला. या एका सेकंदात इतकी प्रचंड ऊर्जा निर्माण झाली की सोने, प्लॅटिनमसारखे भारी तत्व तयार झाले. याशिवाय, जेव्हा एखादा प्रचंड तारा आपले लाइफ सर्कल पूर्ण करुन फुटतो (सुपरनोवा), तेव्हाही त्याच्या मलब्यात सोन्याचे कण तयार होतात. हे अंतराळातील सर्वात मोठे ‘सोन्याचे कारखाने’ आहेत.
सुमारे 4 अरब वर्षांपूर्वी पृथ्वी तयार होत असताना अंतराळातून उल्कापिंडांचा (मेटिओराइट्स) प्रचंड पाऊस पडला. या उल्कापिंडांमध्ये अंतराळात तयार झालेले सोने होते. त्यावेळी पृथ्वी आगीचा गोळा होती, त्यामुळे बहुतेक सोने पृथ्वीच्या केंद्रात (कोर) बुडाले. नंतरच्या उल्कापिंडांच्या हल्ल्यांमुळे काही सोने पृष्ठभागावर (क्रस्ट) पसरले. आज आपण खाणीतून हेच सोने काढतो. म्हणजे आपला सोना खरं तर आकाशातून आलेला ‘अंतराळातील देणगी’ आहे!
सोन्याचे कारखाने अजून बंद झालेले नाहीत. आजही कुठेतरी अंतराळात न्यूट्रॉन तारे टकरत आहेत आणि प्रचंड सोना तयार करत आहेत, असे वैज्ञानिक सांगतात. फक्त ते इतके दूर आहे की आपल्याला तिथे पोहोचणे अशक्य आहे. ब्रह्मांड हा सतत सोन्याचे उत्पादन करणारा ‘मोठा कारखाना’ असल्याचेही ते सांगतात.
हो, विज्ञानाने प्रयोगशाळेतही सोने बनवता येते. यासाठी अणु रिएक्टरचा वापर करावा लागतो. पण एक ग्रॅम सोने तयार करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च येतो. जे काम माणूस करोडो रुपये खर्च करूनही करू शकत नाही, ते अंतराळातील हे स्फोट डोळ्याची पापणी मिटण्याआधी करतात. म्हणूनच सोने इतके दुर्मीळ आणि मौल्यवान आहे.
न्यूट्रॉन तार्यांची टक्कर ही फार दुर्मीळ घटना आहे. त्यामुळे पूर्ण ब्रह्मांडात सोन्याची मात्रा खूप कमी आहे. जर सोने लोखंडासारखा सहज मिळाले तर त्याची चमक आणि किंमत कमी झाली असती. प्रत्येक सोन्याच्या दाण्यात अंतराळातील प्राचीन आणि विनाशकारी इतिहास दडलेला आहे.
आता पुढच्या वेळी सोने विकत घेताना लक्षात ठेवा की हा फक्त दागिना नाही, तर अरबों वर्षांपूर्वीच्या तार्यांच्या मृत्यूचा अवशेष आहे. आपलं सोनं ‘आकाशातून आलेले’ आहे, हे वैज्ञानिकांनी सिद्ध केले आहे. ब्रह्मांडातील ही सर्वात मोठी तिजोरी आपल्यासाठी खुली आहे.