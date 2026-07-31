/भारतात सहमतीने संबंध बनवण्याच्या प्रस्तावाला विश्व हिंदू परिषदेचा विरोध, अध्यक्षांनी थेट दिला इशारा!

देशात अल्पवयीन मुलामुलींच्या संमतीचे कायदेशीर वय कमी करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर विश्व हिंदू परिषद (VHP) अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी संमतीचे वय कमी करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. अशा निर्णयाचा समाजावर आणि विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेवर काय परिणाम होईल?, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. कायद्यात बदल करण्यापूर्वी समाजातील वास्तव परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
आलोक कुमार यांनी यावर सविस्तर भाष्य केले. संमतीचे वय कमी करण्याची मागणी करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या स्वतःच्या कुटुंबातील मुलींच्या दृष्टीने या निर्णयाचा विचार करावा. कायद्यामध्ये बदल करताना केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा काही विशिष्ट घटनांच्या आधारावर निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अल्पवयीन मुलींची सुरक्षितता, शिक्षण आणि मानसिक परिपक्वता या सर्व बाबींचा सखोल विचार करूनच कोणताही निर्णय घेतला गेला पाहिजे, असेही ते पुढे म्हणाले.
अलीकडील काही न्यायालयीन निरीक्षणे आणि तज्ज्ञांच्या चर्चांनंतर POCSO कायद्यातील संमतीच्या वयाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे की, 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील परस्पर संमतीने असलेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये विद्यमान कायद्यामुळे अनेक तरुणांवर गुन्हे दाखल होतात. तर दुसरीकडे बालहक्क कार्यकर्ते आणि अनेक सामाजिक संस्था संमतीचे वय कमी करण्यास विरोध करत असून, त्यामुळे अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.
आलोक कुमार यांनी सांगितले की, कोणत्याही कायद्यातील बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम समाजातील मुलींवर होतो. त्यामुळे कायदा बदलताना त्यांच्या सुरक्षिततेला, सन्मानाला आणि भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांनी पालक, शिक्षक आणि समाजानेही मुलांमध्ये योग्य मूल्ये, जबाबदारी आणि कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन केले.
VHP अध्यक्षांच्या मते, संमतीचे वय कमी करण्यासारख्या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने कायदेतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, महिला संघटना, बालहक्क संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील विविध घटकांशी व्यापक चर्चा करावी. अशा विषयांवर घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी सर्व संबंधित पैलूंचा अभ्यास करूनच कायद्यात सुधारणा करावी, असे त्यांनी सुचवले.
आलोक कुमार यांच्या विधानानंतर संमतीचे वय, POCSO कायदा आणि अल्पवयीनांच्या हक्कांबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. एका बाजूला काही तज्ज्ञ कायद्यात बदलाची गरज व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे अनेक सामाजिक संघटना आणि बालहक्क कार्यकर्ते विद्यमान संरक्षणात्मक तरतुदी कायम ठेवण्याची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे या विषयावर अंतिम निर्णय घेताना कायदेशीर, सामाजिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय पैलूंचा संतुलित विचार करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.