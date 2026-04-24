तरुणीकडून शनिवारी घरुन काम करण्याची विनंती; HR ने दिलं 'CEO-level attitude' उत्तर; VIDEO व्हायरल, तुमच्यासोबत असं घडलंय का?

Viral Video: दिल्लीमधील एका तरुणीने कंपनीच्या HR सोबत झालेल्या संभाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. शनिवारी घरुन काम करण्याची विनंती केली असता एचआरने नेमकं काय उत्तर दिलं, हे तिने सांगितलं असून त्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 24, 2026, 08:27 AM IST
Viral Video: दिल्लीतील एका तरुणीने शेअर केलेला व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. या व्हिडीओमुळे ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त काम करण्याची अपेक्षा का केली जाते? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या व्हिडीओत तरुणीने एका कंपनीच्या एचआरसोबत झालेल्या संभाषणाचा दाखला दिला आहे. कंपनीच्या कामाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असता, तरुणीची नोकरीसाठी दखलच घेण्यात आली नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्रामला Udita युजरनेम असणाऱ्या तरुणीने हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओत तिने एचआरसोबत नेमकं काय संभाषण झालं याची माहिती दिली आहे. तिने सांगितलं की, आमच्यातील संभाषण सर्वसामान्यपणे सुरु झालं होतं. यावेळी मी तिला तुमच्याकडे कामांसाठी किती दिवसांचा आठवडा आहे असं विचारलं. त्यावर एचआरने सहा दिवसांचा आठवडा असून, रविवारी सुट्टी असते असं उत्तर दिलं. 

पण जेव्हा उदिताने शनिवारी घरुन काम करायला मिळू शकतं का? असं विचारलं तेव्हा मात्र गोष्टी बदलल्या. तिने सांगितलं की, "मला सहा दिवस काम करण्यात काही समस्या नाही. मात्र असं काही होऊ शकतं का, की मला शनिवारी घरुन काम करायला मिळेल. त्यावर एचआरने उत्तर दिलं की, आम्ही सीईओ पातळीवरील वृत्ती असणारा कर्मचारी शोधत आहोत". 

त्यानंतर उदिताने विचारलं की, तुम्ही सीईओ पदासाठी व्यक्ती शोधत आहात का? यानंतर एचआरने कॉल कट केला असं उदिताने सांगितलं आहे. या व्हिडीओत, उदिताने कामाच्या ठिकाणी असलेल्या या संस्कृतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "मला फक्त हे जाणून घ्यायचं आहे की, आपण कर्मचाऱ्यांकडून गरजेपेक्षा जास्त काम करून घेण्याच्या संस्कृतीचं उदात्तीकरण कधीपासून करायला लागलो आहोत?," असं तिने विचारलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Udita (@uditavibes)

तिने पुढे असंही म्हटलं आहे की, "काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात संतुलन राखण्याची अपेक्षा करणं याचा अर्थ तुम्ही कामाप्रती कटिबद्ध नाही असा का लावला जातो? एक कॉर्पोरेट कर्मचारी म्हणून जर मला माझ्या आयुष्यात काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात संतुलन राखण्याची इच्छा असेल, तर त्यात गैर काय आहे?".

या व्हिडीओवर अनेक युजर्सनी कमेंट केल्या आहेत. अनेकांनी आपल्यालाही असा अनुभव आल्याचं सांगितलं आहे. काहींनी कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीदरम्यान असणाऱ्या या वृत्तीवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. अनेकदा विनाकारण एचआरच अशाप्रकारे उद्धट आणि तुच्छतेने वागत असल्याचं काहींनी म्हटलं आहे. तर काहींनी सीईओसारखं काम करण्याची अपेक्षा असल्यास तसा पगारही द्यावा असं म्हटलं आहे. 

अनेक युजर्सनी कामाच्या ठिकाणच्या संस्कृतीबद्दल उदिताने व्यक्त केलेल्या चिंतेला दुजोरा दिला आहे. अतिरिक्त कामाचा बोजा आणि अशा प्रकारचं वातावरण हे अनेकदा 'कठोर परिश्रम' या नावाखाली सामान्य मानले जाते आणि त्याचे उदात्तीकरणही केले जाते. 

तुमचं यावर काय मत आहे? कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

