Marathi News
  • 12th Paper Leaked: बारावीचा गणिताचा पेपर टेलिग्राम लिंकवर, 600 रुपये भरल्यानंतर पुढे काय झालं?; जाणून घ्या घटनाक्रम!

12th Paper Leaked: बारावीचा गणिताचा पेपर टेलिग्राम लिंकवर, 600 रुपये भरल्यानंतर पुढे काय झालं?; जाणून घ्या घटनाक्रम!

HSC Maths Paper leaked :  टेलिग्रामवर बारावीचा पेपर उपलब्ध होता. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 11, 2026, 02:14 PM IST
बारावी पेपरफुटी

HSC Maths Paper leaked : पुणे गणित पेपर फुटीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी सविस्तर माहिती दिली. 9 मार्चला माहिती यासंदर्भात माहिती मिळाली. टेलिग्रामवर बारावीचा पेपर उपलब्ध होता. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती मंडळाकडून देण्यात आली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

बारावीचा गणिताचा पेपर फुटल्याची बातमी समोर आली होती. यानंतर महाराष्ट्र बोर्डाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. यावर बोर्डाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पैसे उकळण्यासाठी हा प्रकार केला असावा अशी माहिती बोर्डाकडून देण्यात आली. याचा घटनाक्रम यावेळी अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी सांगितला. 

काय घडलं नेमकं?

बारावीचा गणिताचा पेपर उपलब्ध असल्याचा मेसेज टेलिग्राम चॅनलवर व्हायरल झाला होता. त्याची आम्ही दखल घेतली. मेसेज केल्यानंतर लिंक देण्यात आली. त्यावर पैसे भरायचे होते. पण नंतर पेपर उपलब्ध झाल्याची माहिती बोर्डाकडून देण्यात आली.  

संबंधित टेलिग्राम लिंकवर 600 रुपये भरण्यास सांगण्यात आले होते. ते पैसे आम्ही भरले. गणिताचा पेपर संपल्यानंतर गणित 1 आणि 2 पेपर आला. प्रथम दर्शनी पेपर फुटला नाही असे वाटत आहे. पैसे उकळण्यासाठी हा प्रकार केल्याचे यातून लक्षात आले. यासाठीच ही पोस्ट टाकण्यात आली होती. आम्ही आणि पोलिस याबाबत तपास करत आहोत, असे बोर्डाकडून सांगण्यात आले. 

पेपर झाला त्यादिवशी फुटला नाही असे दिसत आहे. पेपर फुटलाय, असे यात सिद्ध झाले नाही. पेपर झाल्यानंतर अपलोड केले आहेत, अशी माहिती बोर्डाकडून देण्यात आली. 

बीड पेपरफुटी 

बीड पेपर फुटी प्रकरणी अजून कुठलीही माहिती नाही. दहावी परीक्षावेळी मराठी वेळी 233 तर बारावी परीक्षेवेळी 49 मास कॉपी प्रकार समोर आले आहेत. यानंतर 81 शिक्षकावर निलंबन कारवाई करण्यात आल्याची माहिती बोर्डाकडून देण्यात आली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
HSC paper leakedHSC Maths paperHSC Paper on TelegramMaharashtra Boardबारावी

