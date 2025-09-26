HSC SSC Exams: सीबीएसईकडून परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर, 'येथे' पाहा संपूर्ण शेड्यूल्ड!

HSC SSC Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसई बोर्डाने 2026 मधील दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या परीक्षा 17 फेब्रुवारी ते 15 जुलै 2026 दरम्यान होणार आहेत. असे असले तरी अंतिम तारखा शाळांनी विद्यार्थ्यांची यादी सादर केल्यानंतर निश्चित होतील. सुमारे 45 लाख विद्यार्थी या परीक्षांना बसतील. भारतासह 26 देशांमध्ये 204 विषयांसाठी ही परीक्षा असेल.
CBSE ने 24 सप्टेंबर रोजी तात्पुरत्या तारखा जाहीर केल्या. दहावीच्या परीक्षा 17 फेब्रुवारी ते 6 मार्च 2026, तर बारावीच्या परीक्षा 17 फेब्रुवारी ते 9 एप्रिल 2026 दरम्यान होतील. विद्यार्थी आणि पालकांना नियोजनासाठी हे वेळापत्रक उपयुक्त ठरणार आहे.
विद्यार्थी CBSE च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (cbse.gov.in) भेट देऊन 2026 च्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे तात्पुरते वेळापत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकतात. यात सर्व विषयांचा तपशील उपलब्ध आहे.
सर्व परीक्षा एकाच शिफ्टमध्ये सकाळी 10:30 वाजता सुरू होतील. यात भाषा, मुख्य विषय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. परीक्षा भारत आणि परदेशातील केंद्रांवर घेतल्या जाणार आहेत.
सध्याचे वेळापत्रक तात्पुरते आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी सादर केल्यानंतर CBSE अंतिम वेळापत्रक जाहीर करेल. यामुळे निकाल वेळेवर जाहीर करण्यात मदत होईल.
विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी वेळापत्रक तपासून अभ्यासाचे नियोजन करावे. CBSE ने शाळांना कार्यक्रमांचे नियोजन सुलभ व्हावे यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. अधिक माहितीसाठी cbse.gov.in ला भेट द्या.
