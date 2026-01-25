भारतात दुर्मिळ धातूचा महाप्रचंड खजिना सापडला! 63.5 लाख टन साठा, चीनची मक्तेदारी मोडणार

Rare earth mine : भारताला मोठा जॅकपॉट लागला आहे. कर्नाटकातील चामराजनगर जिल्ह्यातील गुंडलुपेटे प्रदेशात 6.35 दशलक्ष टन दुर्मिळ पृथ्वी घटक (REEs) आणि यट्रियमचे प्रचंड साठे आढळले आहेत. हा शोध BHU येथील पृथ्वी विज्ञान विभागातील शास्त्रज्ञांनी लावला आहे. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (GSI) च्या प्राथमिक अंदाजांचे समर्थन आहे.
स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण उपकरणे, एरोस्पेस, पवन टर्बाइन आणि हरित ऊर्जा यासारख्या आधुनिक उद्योगांमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा वापर केला जातो. सध्या, भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, विशेषतः चीनकडून. भारताला तांत्रिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा शोध महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
बीएचयूच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे डॉ. रोहित पांडे यांनी सांगितले की, गुंडलुपेट प्रदेशात एक दुर्मिळ कार्बोनेटाइट-सायनाइट अग्निजन्य संकुल आढळले आहे. हा प्रदेश अंदाजे 2.5 अब्ज वर्षे जुना आहे, जो पृथ्वीवरील जीवनाची सुरुवात नुकतीच झाली होती त्या काळापासूनचा आहे. या संशोधनात अत्याधुनिक युरेनियम-लीड (U-Pb) डेटिंग तंत्रांचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे खडकांचे वय आणि उत्पत्ती अचूकपणे निश्चित करणे शक्य झाले.
संशोधनानुसार, या प्रदेशात भूगर्भीय क्रियाकलाप दोन टप्प्यात घडले. पहिल्या टप्प्यात, सुमारे 2.59 अब्ज वर्षांपूर्वी, गुलाबी सायनाइट खडकांची निर्मिती झाली. दुसऱ्या टप्प्यात, सुमारे 120 दशलक्ष वर्षांनंतर, पांढऱ्या कार्बोनेटाइट खडकांचा परावर्तित झाला. गुंडलुपेट प्रदेशात सेरियम, लॅन्थॅनम, निओबियम आणि फॉस्फरससारखे दुर्मिळ पृथ्वी घटक आढळले आहेत. जे भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहेत. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधनात बीएचयूचे डॉ. रोहित पांडे आणि संशोधक डॉ. महेंद्र कुमार सिंग यांच्यासह भूगर्भीय सर्वेक्षण ऑफ इंडियाचे समीर देबनाथ, तिरुवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अभ्यास केंद्राचे डॉ. एन.व्ही. चलपती राव, डब्लिन, आयर्लंड येथील ट्रिनिटी कॉलेजचे डॉ. डेव्हिड च्यू आणि रशियातील कार्पिन्स्की भूगर्भीय संशोधन संस्थेचे डॉ. बोरिस बेल्यात्स्की यांचा समावेश होता. हे संशोधन नुकतेच नेदरलँड्सच्या एल्सेव्हियर ग्रुपच्या 'प्रीकॅम्ब्रियन रिसर्च' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे.
वायव्य आणि दक्षिण भारतातील भागात, जसे की गुजरातमधील अंबाडोंगर, राजस्थानमधील नुआनिया, तामिळनाडूमधील होगेनाक्कल आणि सेवात्तूर आणि मेघालयातील सांग व्हॅलीमध्ये देखील कार्बोनेटाईट संकुल आढळले आहेत. असे असूनही, देशाला त्याच्या दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या बहुतेक गरजा आयातीद्वारे पूर्ण कराव्या लागतात. गुंडलुपेटे येथील हे खडक भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक भविष्यासाठी एक मजबूत पाया बनू शकतात.