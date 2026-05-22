'2030 पर्यंत जगलात तर व्हाल अमर', 147 अचूक भाकिते वर्तवणाऱ्या व्यक्तीचा खुलासा; नव्या तंत्रज्ञानात नेमकं काय?

Human Become Immortal: मानवाला अमरत्व मिळू शकतं का? हा प्रश्न शतकानुशतके विज्ञान, धर्म आणि तत्त्वज्ञानाच्या चर्चेचा विषय राहिलाय. मात्र आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय, नॅनोतंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगतीमुळे हा विषय पुन्हा जगभरात चर्चेत आला आहे. प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता आणि एक्स गुगल इंजिनीअर रे कुर्झेविल यांनी 2030 पर्यंत मानव “जैविकदृष्ट्या अमर” होऊ शकतो, असा धाडसी दावा केलाय. त्यांच्या मते शरीरात फिरणारे सूक्ष्म नॅनोबॉट्स वृद्धत्व रोखू शकतील आणि अनेक आजारांवर मात करतील. मात्र वैज्ञानिक जगतात या दाव्याबाबत उत्सुकतेसोबतच मोठी सावधगिरीही व्यक्त केली जात आहे.
रे कुर्झवेल यांच्या मते भविष्यात मानवी शरीरात सूक्ष्म आकाराचे नॅनोबॉट्स सोडले जातील. हे इतके छोटे असतील की ते रक्तवाहिन्यांमधून सहज फिरू शकतील. त्यांचं काम शरीरातील खराब झालेल्या पेशी दुरुस्त करणे, कर्करोगासारख्या आजारांची सुरुवातीलाच ओळख करून त्यांना थांबवणे आणि वृद्धत्वाची प्रक्रिया मंदावणे किंवा उलटवणे असेल. म्हणजेच शरीरात एक प्रकारची “आतील दुरुस्ती यंत्रणा” सतत कार्यरत राहणार आहे, असा दावा केला जातोय.
कुर्झवेल यांनी यापूर्वीही अनेक तांत्रिक अंदाज वर्तवले होते. त्यांच्या मते 2029 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी बुद्धिमत्तेच्या स्तरावर पोहोचेल. त्यानंतर AI आणि मानवी मेंदू यांचं एकत्रीकरण सुरू होईल. यामुळे स्मरणशक्ती, विचार करण्याची क्षमता आणि निर्णयक्षमता प्रचंड वाढू शकते. भविष्यात मानवी चेतना डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आजच्या घडीला नॅनोतंत्रज्ञानाचा वापर वैद्यकीय क्षेत्रात सुरू झाला आहे. काही कर्करोग उपचारांमध्ये सूक्ष्म कणांद्वारे औषध थेट पेशींपर्यंत पोहोचवलं जातं. AI आधारित निदान प्रणालीही विकसित होत आहेत. मात्र शरीरातील प्रत्येक पेशी दुरुस्त करणारे आणि वृद्धत्व पूर्णपणे थांबवणारे नॅनोबॉट्स अद्याप प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे 2030 पर्यंत अमरत्व मिळेल हा दावा सध्या तरी अधिक कल्पनारम्य मानला जात आहे.
जर माणूस खरोखरच खूप दीर्घकाळ जगू लागला, तर त्याचा परिणाम केवळ आरोग्य क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढू शकते, अन्न आणि पाण्यावरील ताण वाढू शकतो. रिटायर्टमेंट प्लानिंग, रोजगार आणि अर्थव्यवस्था यांचं संपूर्ण गणित बदलू शकतं. तज्ज्ञांच्या मते “अमरत्व” हे तांत्रिक यश असलं तरी त्यातून सामाजिक आणि नैतिक प्रश्नांची मोठी मालिका निर्माण होऊ शकते.
अनेक वैज्ञानिक आणि सामाजिक अभ्यासकांचा प्रश्न आहे की जर अशी तंत्रज्ञानक्रांती झाली, तर ती सर्वसामान्यांना परवडेल का? अत्याधुनिक उपचार आणि जीन तंत्रज्ञान आजही महाग आहे. त्यामुळे भविष्यात “दीर्घायुष्य” हे श्रीमंत लोकांचंच विशेषाधिकार ठरू शकतं, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे समाजात आर्थिक आणि आरोग्यविषयक विषमता आणखी वाढू शकते.
रे कुर्झवेल हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रसिद्ध भविष्यवेत्ते मानले जातात. त्यांनी इंटरनेटचा प्रसार, AI ची वाढ, स्मार्ट उपकरणांचा वापर आणि संगणकीय प्रगती याबाबत अनेक अंदाज दशकांपूर्वी वर्तवले होते. त्यांच्या समर्थकांच्या मते त्यांच्या अनेक भविष्यवाण्या अंशतः तरी खऱ्या ठरल्या आहेत. मात्र काही अंदाज अतिशयोक्त आणि कालमर्यादेबाबत अवास्तव ठरले आहेत, असे टीकाकारांचं म्हणणं आहे.
सध्याच्या वैज्ञानिक संशोधनाचा मुख्य भर “अमरत्व” मिळवण्यापेक्षा निरोगी आयुष्य वाढवण्यावर आहे. कर्करोग, अल्झायमर, हृदयरोग आणि वृद्धत्वाशी संबंधित आजार उशिरा होण्यासाठी संशोधन सुरू आहे. जीन एडिटिंग, स्टेम सेल थेरपी आणि नॅनोमेडिसिन यामध्ये प्रगती होत असली तरी मृत्यू पूर्णपणे थांबवणं अजूनही विज्ञानासाठी खूप दूरचं लक्ष्य मानलं जातं. त्यामुळे 2030 पर्यंत मानव अमर होईल हा दावा सध्या तरी चर्चेचा विषय आहे, अंतिम वैज्ञानिक सत्य नाही.