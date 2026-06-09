/नवरा हनीमूनला अख्ख्या कुटुंबाला घेऊन आला, सासू-सासरे, नणंद आणि दीराला पाहून पत्नीने थेट...

उत्तर प्रदेशातील एक नवविवाहित जोडप्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. कारण या नवरदेवाने लग्नानंतर हनीमूनला बायकोसोबत आई-वडील, बहीण आणि भावाला घेऊन आला. पतीच्या विचित्र निर्णयामुळे पत्नीला धक्का बसला. त्याच्या या कृत्यामुळे आता पत्नीने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला आहे. लग्नाच्या अवघ्या काही दिवसांमध्ये संसार सुरु होण्यापूर्वीच तुटण्याचा मार्गावर आहे.
आजपर्यंत आपण हुंडा, कौटुंबिक कहल किंवा विवाहबाह्य संबंध अशी अनेक कारणं असतात ज्यामुळे संसार तुटतात. पण उत्तर प्रदेशातील मेरठमधील एक विचित्र घटस्फोटाचे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणामुळे सर्वजण थक्क झाले आहेत. या नवविवाहित जोडप्यामधील वादाचे कारण ऐकून सर्वच हैराण झाले आहेत. या दोघांच्या घटस्फोटाचे कारण होते, लग्नानंतर हनीमूनला नवरा बायको हे दोघेच जात असतात. त्यामागील कारणही की त्या दोघांना कुटुंबापासून निवांत वेळ मिळावा. त्या दोघांना एकमेकांना समजून घेण्यासाठी हनीमून महत्त्वाचा मानला जातो.
पण लग्नानंतर नवऱ्याने हनीमूनला पत्नीसोबत अख्ख कुटुंब घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. पत्नीचा आरोप आहे की, लग्नानंतर तिचा नवरा तिला हनिमूनला घेऊन गेला खरा पण त्याचबरोबर तिची सासू, सासरे, नणंद आणि दीर यांच्यासह संपूर्ण कुटुंबालाही तो हनीमूनला घेऊन आला होता. यामुळे पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू झाला आणि हे प्रकरण आता घटस्फोटापर्यंत पोहोचलं आहे.
नवविवाहित जोडप्याने सांगितलं की, हनिमून हा जोडप्यासाठी एक खाजगी क्षण असतो. तिचा नवरा त्याच्या कुटुंबासोबत प्रवासात असल्यामुळे तिला त्याच्यासोबत खास असा क्षण घालवता आला नाही. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी कुटुंब समुपदेशन केंद्रात सुरू असून त्यांचे तीन वेळा समुपदेशन झालंय. त्या दोघांमधील मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, पण अजूनही काही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचलंय.
दुसरीकडे पतीचं म्हणणं आहे की, त्याने हा निर्णय कोणत्याही वाईट हेतूने घेतला नव्हता. कुटुंबाला आनंदी ठेवण्यासाठी त्याने सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा निर्यण घेतला होता. त्याच्या मते, त्याने काहीही चुकीचे केलं नाहीय. पत्नी आणि कुटुंब यांच्यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी त्याने हा निर्णय घेतला. आता हे दोघे आपल्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
या दोघांचं लग्न एका मॅट्रिमोनिअल वेबसाइटद्वारे झालंय. हे नवविवाहित जोडपे बहुमा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहतात. मुलगा दिल्लीतील पटेल नगरचा आहे. तर मुलगी ही पदवीधर असून सिंगापूरमध्ये हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटचे शिक्षण तिने घेतलंय. आता त्यांना सोमवारी 15 जूनला समुपदेशन करण्यासाठी बोलवलं आहे. त्यातूनही तोडगा निघाला नाही तर पुढील कायदेशीर कारवाई होईल असं सांगण्यात आलंय.