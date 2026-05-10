/बँक व्यवस्थापक पत्नीला अंधारात ठेवून 8 वर्षांपूर्वीच घेतला घटस्फोट, त्यानंतरही ठेवले शारीरिक संबंध; एका नोटीसमुळे बिंग फुटलं

Crime News : कोर्टात एक विचित्र प्रकरण समोर आलं आहे. एका नवऱ्याने आपल्या पत्नीला 8 वर्षांपूर्वीच घटस्फोट दिला. धक्कादायक म्हणजे पत्नीला याबद्दल काही कल्पना नव्हती. घटस्फोट घेतल्यानंतरही पती पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते.
Crime News : मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. या प्रकरणामुळे पोलीस काय, कायदेतज्ज्ञही अचंबित झाले आहेत. बँक व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या महिलेला तिच्या पतीने तिच्या न कळत घटस्फोट दिला. एवढंच नाहीतर घटस्फोटानंतरही अनेक वर्ष त्या नवऱ्याने बायकोसोबत शारीरिक संबंध ठेवले. पण पत्नीच्या एका नोटीसमुळे हे बिंग फुटले.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
भोपाळमध्ये एका बँकेच व्यवस्थापक असलेल्या 38 वर्षीय महिलेचं उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमधील एका व्यक्तीशी 2011 मध्ये लग्न झालं. लग्नानंतरही पती गुजरातमधील एका कंपनीत काम करत होता. पत्नी ही भोपाळमध्ये राहत होती. त्यामुळे पती वारंवार भोपाळला ये-जा करत होता. पण लग्नानंतर पती पत्नीला सारखा छळ करत होता. अखरे नवऱ्याच्या छळाला कंटाळून महिलेने त्याला घटस्फोटाची कायदेशीर नोटीस पाठवली. या नोटीसमुळे तिला तिच्या आयुष्यातील असं सत्य कळलं की, ज्यामुळे तिच्या आयुष्यात वादळ आलं. या नोटीसमुळे तिला समजलं की तिचं 2019 मध्ये घटस्फोट झाला आहे.
पत्नीने कोर्टात आणि पोलिसांना सांगितलं की, पती तिला मुलगा हवा म्हणून तिचा छळ करत होता. त्याला जादूटोण्याचेही वेड होते. त्याला फक्त मुलगाच हवा होता. त्याने मुलाच्या जन्मासाठी एक विशिष्ट तारीख आणि वेळ निश्चित केली होती. त्याच वेळी प्रसूती करण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला जात होता. जेव्हा महिलेने मुलीला जन्म दिला. तेव्हा पतीने छळ आणि मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या क्रूरतेला कंटाळून पत्नीने कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार पतीने बुलंदशहर न्यायालयात पत्नीला घटस्फोटासाठी अर्ज दिला. त्याने जाणीवपूर्वक आपल्या पत्नीचा या अर्जावर खोटा पत्ता दिला. जेणेकरून कोणतेही समन्स किंवा वॉरंट तिच्यापर्यंत पोहोचू नये. त्याने पत्नीला न कळतं न्यायालयात एकतर्फी कारवाई करून तिच्या ङटस्फोटाचा हुकूमनामा मंजूर केला.
आता या प्रकरणात जेव्हा त्या महिलेचे पूर्वीच घटस्फोट झाला आहे. अशास्थिती नवऱ्याने तरीही तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. कायद्यानुसार जर एखाद्या पुरुषाने महिलेला फसवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले, तर हे कृत्य बलात्कार मानला जातो. पोलिसांनी त्या नवऱ्याबद्दल बलात्कार आणि छळाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.