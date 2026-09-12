तिन्ही मुली रात्री झोपलेल्या असतानाच....; बापाचं धक्कादायक कृत्य, सकाळी संपूर्ण राज्य हादरलं; 'उठल्याननंत दूध आणलं आणि वडिलांना...'

रात्रीची वेळ असताना घरात सगळे झोपलेले होते. पत्नी एका खोलीत झोपलेली असताना, दुसऱ्या खोलीत तीन मुली झोपलेल्या होत्या. पुढच्या काही क्षणात घरात असं काही झालं, ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी संपूर्ण जयपूर हादरून जाईल, याची कदाचित कोणालाच कल्पना नव्हती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरात चार मृतदेह सापडले. मृतांमध्ये एक महिला आणि तिच्या तीन मुलींचा समावेश होता. नेमकं काय झालं हे जाणून घ्या
ज्या व्यक्तीवर हा आरोप आहे, तोच त्या तीन मुलींचा पिता होता. पोलीस तपासादरम्यान समोर आलेला घटनाक्रम अधिकच धक्कादायक आहे. असा आरोप आहे की, पत्नी आणि तीन मुलींची हत्या केल्यानंतर आरोपीने सकाळी दुधाची डिलिव्हरी स्वीकारली, वृद्ध वडिलांसाठी चहा बनवून त्यांना दिला आणि त्यानंतर घर सोडून पळून गेला.
जयपूरमधील करधानी भागात ही हादरवणारी घडली आहे. शुक्रवारी सकाळी 10 च्या सुमारास, 'गोविंद वाटिका' येथे चौघांची हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि घराची तपासणी सुरू केली. पहिल्या मजल्यावरील एका खोलीत राहुल झा यांची पत्नी गीता झा यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर पोलीस तळमजल्यावर गेले, जिथे दोन वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये तीन मुलींचे मृतदेह पडलेले आढळले.
मृतांमध्ये 23 वर्षीय नंदिनी, 18 वर्षीय राधिका आणि 14 वर्षीय गौरी यांचा समावेश होता. एकाच घरात आई आणि तिच्या तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याच्या बातमीने परिसरात खळबळ उडाली. डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण यांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की हा गुन्हा रात्री उशिरा घडला असावा. पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, त्या वेळी चौघेही गाढ झोपेत होते; राहुल झा याने त्यांच्याजवळ जाऊन दगडाने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा संशय आहे.
चौघींच्याही डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमांच्या खुणा आढळल्या. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक दगडही जप्त केला असून, गुन्ह्यासाठी त्याचाच वापर केला असावा असा संशय आहे. त्या रात्री घडलेल्या घटनांचा क्रम समजून घेण्यासाठी पोलीस आता घटनास्थळावरील पुराव्यांची जुळवाजुळव करत आहेत.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या घटनाक्रमानुसार, हत्यांनंतरही राहुल झा याचे वागणे सामान्य होते. सकाळी 7 च्या सुमारास तो दूध आणण्यासाठी दूधवाल्याकडे गेला आणि त्यानंतर घरी परतला. त्याने त्याचे वृद्ध वडील लक्ष्मीनथ यांच्यासाठी चहा बनवला आणि त्यांना तो दिला; त्यानंतर तो घराबाहेर पडला.
तपासातून असे समोर आले आहे की, राहुल झा शेअर ट्रेडिंगच्या व्यवसायात गुंतलेला होता. तो काही दिवसांपूर्वीच गुजरातहून जयपूरला परतला होता. त्याची पत्नी गीता झा घराच्या पहिल्या मजल्यावर एक बुटीक चालवत होती, तर त्यांची मोठी मुलगी नंदिनी अभ्यासासोबतच खाजगी नोकरी करत होती.
तपासादरम्यान पोलिसांना आणखी एक महत्त्वाची माहिती मिळाली. घटनेच्या सुमारे तीन दिवस आधी राहुल झा याने शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेकडून 25 हजार रुपये उसणे घेतले होते. पोलीस आता या माहितीचाही तपासात समावेश करत आहेत. राहुल आर्थिक अडचणींचा सामना करत होता का? कौटुंबिक वाद सुरू होता का? शेअर ट्रेडिंगमध्ये त्याला नुकसान झाले होते का? की या हत्यांमागे काही वेगळेच कारण होते?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अस्पष्ट आहेत. पोलीस आर्थिक अडचणी आणि कौटुंबिक वाद यांसह विविध पैलूंवरून या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. सध्या जयपूर पोलीस आरोपी राहुल झा याचा कसून शोध घेत आहेत.