'चाकू वाकल्यानंतर आरोपीने...', शिक्षिकेची 34 वेळा चाकूने भोसकून हत्या केल्याप्रकरणी धक्कादायक खुलासे! पती म्हणाला 'पोलिसांनीच...'

हरियाणाच्या फरीदाबादमधील एका खासगी शाळेतील शिक्षिकेची अत्यंत निर्घृणपणे चाकूने भोसकून हत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हत्येचा आरोप असलेल्या 21 वर्षीय अमितने जवळपास दोन महिने आधीच हत्येचा रचला होता आणि त्यासाठी खास चाकू विकत घेतला होता, अशी माहिती पोलिसांनी बुधवारी दिली. चौकशीदरम्यान आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, 28 वर्षीय संध्या शर्माची हत्या कऱण्यासाठी तो संधीच्या शोधात होता.
सोमवारी संध्याच्या मानेवर आणि छातीवर फक्त 30 सेकंदात एकापाठोपाठ एक असे 34 हून अधिक वार करण्यात आले, ज्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेचं सीसीटीव्ही सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, अमितचं संध्यावर एकतर्फी प्रेम होतं. संध्याने त्याला कधीच प्रतिसाद दिला नव्हता. यापूर्वी तिने त्याच्याविरुद्ध विनयभंगाची तक्रारही दाखल केली होती, त्यानंतर त्याने माफी मागितली होती. संध्याने यांनी आपली शाळा आणि राहण्याचे ठिकाण बदलल्यामुळे अमितच्या मनात राग निर्माण झाला होता, असं तपासातून समोर आलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अमित सकाळी साडे-नऊच्या सुमारास सिक्रोना गावातील शाळेत पोहोचला आणि त्याने संध्याचा पती असल्याचं सांगत वर्गाबाहेर बोलावले. ती बाहेर येताच त्याने तिचे केस पकडले आणि चाकूने भोसकून हत्या केली.
पोलिसांनी हल्ल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच कोट गावातील रहिवासी असलेल्या अमितला अटक केली. मंगळवारी शहरातील न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. चौकशीदरम्यान आरोपीने सांगितलं की, सुरुवातीला त्याने संध्या शाळेत जाताना किंवा परतताना हल्ला करण्याचा विचार केला होता. पण आपण पकडले जाऊ या भीतीने त्याने ती योजना रद्द केली होती. त्यानंतर त्याने शाळेत जाऊन हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला, असं पोलिसांनी सांगितलं.
"आरोपी इतका रागात होता की, चाकू वाकल्यानंतरही त्याने हल्ला करणं सुरूच ठेवलं," असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. तसंच हत्येसाठी वापरलेले हत्यार जप्त करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. आरोपीची मोटारसायकल आणि कपडे हस्तगत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हा हल्ला शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाला आहे. मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळेतील एका कर्मचाऱ्यालाही आरोपीने धमकावल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
संध्याचा पती विकी गुर्जरने सांगितलं की, त्याची पत्नी सिरोही गावातील एका शाळेत शिक्षिका होती आणि तिथेच तिची अमितशी ओळख झाली होती. त्यानी म्हटलं की, विनयभंगाची तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी जर कठोर कारवाई केली असती, तर ही हत्या टाळता आली असती. "पोलिसांनी तेव्हाच कठोर पावले उचलली असती, तर संध्या आज जिवंत असती," असं त्याने हतबलपणे सांगितलं.
फिरोजपूर गावचा रहिवासी असलेला गुर्जर आणि डबुआ भागातील रहिवासी असलेल्या शर्मा यांचा प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना सात वर्षांचा मुलगा आणि पाच वर्षांची मुलगी अशी दोन मुलं आहेत. अमित हा तीन भावांपैकी सर्वात लहान आहे. त्याचे दोन्ही भाऊ वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये नोकरी करतात. चौकशीदरम्यान पोलिसांना समजले की अमित बेरोजगार आहे आणि तो म्हशी पाळून व दूध विकून आपला उदरनिर्वाह करतो.