/पतीनेच 50 हजारांत विकली पत्नी; खरेदीदारांकडून सामूहिक अत्याचार; धक्कादायक प्रकार!

Gujrat Crime: Gujrat Crime: गुजरातमधील या घटनेने पुन्हा एकदा महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या भीषण वास्तवाकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली असून आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे.
Gujrat Crime: गुजरातमधून मानवतेला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने स्वतःच्या पत्नीला अवघ्या 50 हजार रुपयांत विकल्याचा आरोप असून, त्यानंतर संबंधित महिलेला खरेदीदारांकडून सामूहिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे महिला सुरक्षितता, मानवी तस्करी आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून आरोपींविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक अडचणी आणि पैशांच्या व्यवहारातून या महिलेची विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार, तिच्या पतीने काही व्यक्तींशी व्यवहार करून तिला 50 हजार रुपयांत विकले. त्यानंतर संबंधित आरोपींनी महिलेला जबरदस्तीने आपल्या ताब्यात ठेवत तिच्यावर अत्याचार केल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट पसरली आहे. “स्त्रीला वस्तूप्रमाणे विकणे ही अत्यंत अमानवी आणि लज्जास्पद बाब आहे,” अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात या प्रकरणात एकापेक्षा अधिक आरोपी सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आरोपींनी महिलेला धमकावून शांत राहण्याचा प्रयत्न केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पीडित महिलेने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार, विक्रीनंतर संबंधित व्यक्तींनी तिला कैदेत ठेवल्यासारखी वागणूक दिली आणि वारंवार अत्याचार केले. काही आरोपींनी जबरदस्तीने तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. महिलेने संधी मिळताच पोलिसांकडे धाव घेत संपूर्ण प्रकार उघड केला. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. वैद्यकीय तपासणी आणि जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, प्रकरणातील पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाकडे गंभीर गुन्हा म्हणून पाहत तपास वेगाने सुरू केला आहे.
या घटनेमुळे देशातील मानवी तस्करी आणि महिलांविरोधातील वाढत्या गुन्ह्यांबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, महिलांची फसवणूक, जबरदस्ती विवाह आणि तस्करीसारख्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे.तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक संकट, सामाजिक असुरक्षितता आणि महिलांबाबतची विकृत मानसिकता यामुळे अशा गुन्ह्यांना खतपाणी मिळते. काही भागांमध्ये महिलांना मालमत्तेसारखी वागणूक दिली जाते, ही अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या असल्याचे सामाजिक संस्थांचे मत आहे.
महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात जलदगती न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. “अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा झाल्याशिवाय समाजात भीती निर्माण होणार नाही,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत बलात्कार, सामूहिक अत्याचार, मानवी तस्करी आणि महिलेची विक्री यांसारखी गंभीर कलमे लावली आहेत. काही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात आणखी काही लोक सहभागी होते का, याचाही तपास सुरू आहे. मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहार आणि आरोपींचे संबंध तपासले जात आहेत.दरम्यान, पीडित महिलेला संरक्षण आणि समुपदेशन देण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेत अहवाल मागवला आहे.
या घटनेने संपूर्ण समाज हादरला असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. “जर एका महिलेला तिचाच पती विकू शकतो, तर समाजातील स्त्रियांची स्थिती किती असुरक्षित आहे?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, महिलांविषयीचा आदर, समानता आणि कायद्याची भीती समाजात अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर सामाजिक मानसिकता बदलण्याचीही आवश्यकता आहे.