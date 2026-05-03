  • नवरा बायकोपासून दूर राहायचा, खोलीत लावला छुपे कॅमेरा, दररोज नवीन नवीन मुलं यायचे अन् मग...

लग्नाच्या अनेक महिन्यांनंतरही पती पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवत नव्हता. तसंच तो पती असण्याचे कोणतेही कर्तव्य निभवत नव्हता. अशावेळी पत्नीने खोलीत छुपे कॅमेरा लावला. त्यात जे सत्य समोर आले ते पाहून त्याच्या आयुष्यात भूकंप आलं. 

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 11:58 PM IST
नवरा बायकोपासून दूर राहायचा (AI PHOTO)

आग्रामधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित जोडप्यामधील नात्याबद्दल भयानक सत्य समोर आलं आहे. आयआयटीमधून एम.टेक केलेल्या आणि मुंबईतील एका मोठ्या कंपनीत लाखो रुपये पगार कमावणाऱ्या पतीबद्दल पत्नीने भयानक खुलासा केला आहे. लग्नाच्या अनेक महिन्यांनंतरही पती पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेव नव्हता. एवढंच नाहीतर तो पत्नीवर प्रेम करत नव्हता, तिच्यापासून दूर दूर राहत होता. त्यामुळे पत्नी अस्वस्थ होती, तिने बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे लावण्याच ठरवलं. जेव्हा या कॅमेऱ्यात नवऱ्याचं सत्य पाहिल्यानंतर ती हादरून गेली. 

दररोज नवीन नवीन मुलं यायची अन् मग...

बेडरूममध्ये लावलेल्या छुप्या कॅमेरातील नवऱ्याचे कृत्यू पाहून पत्नीच नाही तर तिच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना धक्का बसला. पतीचे लज्जास्पद वर्तन पाहून पत्नीच्या आयुष्यात वादळ आलं. हा व्हिडीओ घेऊन पत्नीने पोलिसांकडे पतीची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून तपास या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंजिनिअर पती हा एटा जिल्ह्यातील अवगढचा रहिवासी आहे. तो सध्या पत्नीसोबत आग्रा येथे राहत होता. 

 

तिने पोलिसांना सांगितलं की, नवरा मुलांना घरी बोलावून त्यांच्यावर बलात्कार करायचा. व्हिडीओ फुटेजमध्ये पत्नीने पाहिले की तिचा नवरा वेगवेगळ्या मुलांसोबत लैंगिक संबंध ठेवत होता, हे धक्कादायक सत्य समोर आलं. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, नवरा मुलांना पैसे देऊन घरी बोलावून त्यांच्यावर बलात्कार करायचा. 

पीडित महिला मैनपूर जिल्ह्यातील आहे. तिचे लग्न 2024 साली एटा इथल्या रहिवासी असलेल्या शिवम गुप्ता यांच्याशी झालं होतं. वडिलांनी आपल्या मुलीचं लग्न मोठ्या थाटामाटात केलं. या लग्नासाठी सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च झाला. लग्नानंतर शिवम आपल्या पत्नीसोबत आग्रा इथे एका आलिशान फ्लॅटमध्ये राहत होता. लग्न झाल्यानंतरही तो पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवत नव्हता. जेव्हा पत्नीने आपल्या पतीच्या या घृणास्पद कृत्याचा निषेध केला, तेव्हा शिवमने तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिलीस असा आरोप पत्नीने केला आहे. एवढंच नाहीतर तिच्या सासरच्या लोकांनी तिचा छळ केल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

