नवरा बायकोपासून दूर राहायचा, खोलीत लावला छुपे कॅमेरा, दररोज नवीन नवीन मुलं यायचे अन् मग...

आग्रामधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित जोडप्यामधील नात्याबद्दल भयानक सत्य समोर आलं आहे. आयआयटीमधून एम.टेक केलेल्या आणि मुंबईतील एका मोठ्या कंपनीत लाखो रुपये पगार कमावणाऱ्या पतीबद्दल पत्नीने भयानक खुलासा केला आहे. लग्नाच्या अनेक महिन्यांनंतरही पती पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेव नव्हता. एवढंच नाहीतर तो पत्नीवर प्रेम करत नव्हता, तिच्यापासून दूर दूर राहत होता. त्यामुळे पत्नी अस्वस्थ होती, तिने बेडरूममध्ये छुपे कॅमेरे लावण्याच ठरवलं. जेव्हा या कॅमेऱ्यात नवऱ्याचं सत्य पाहिल्यानंतर ती हादरून गेली.
बेडरूममध्ये लावलेल्या छुप्या कॅमेरातील नवऱ्याचे कृत्यू पाहून पत्नीच नाही तर तिच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना धक्का बसला. पतीचे लज्जास्पद वर्तन पाहून पत्नीच्या आयुष्यात वादळ आलं. हा व्हिडीओ घेऊन पत्नीने पोलिसांकडे पतीची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून तपास या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इंजिनिअर पती हा एटा जिल्ह्यातील अवगढचा रहिवासी आहे. तो सध्या पत्नीसोबत आग्रा येथे राहत होता.
तिने पोलिसांना सांगितलं की, नवरा मुलांना घरी बोलावून त्यांच्यावर बलात्कार करायचा. व्हिडीओ फुटेजमध्ये पत्नीने पाहिले की तिचा नवरा वेगवेगळ्या मुलांसोबत लैंगिक संबंध ठेवत होता, हे धक्कादायक सत्य समोर आलं. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, नवरा मुलांना पैसे देऊन घरी बोलावून त्यांच्यावर बलात्कार करायचा.
पीडित महिला मैनपूर जिल्ह्यातील आहे. तिचे लग्न 2024 साली एटा इथल्या रहिवासी असलेल्या शिवम गुप्ता यांच्याशी झालं होतं. वडिलांनी आपल्या मुलीचं लग्न मोठ्या थाटामाटात केलं. या लग्नासाठी सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च झाला. लग्नानंतर शिवम आपल्या पत्नीसोबत आग्रा इथे एका आलिशान फ्लॅटमध्ये राहत होता. लग्न झाल्यानंतरही तो पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवत नव्हता. जेव्हा पत्नीने आपल्या पतीच्या या घृणास्पद कृत्याचा निषेध केला, तेव्हा शिवमने तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिलीस असा आरोप पत्नीने केला आहे. एवढंच नाहीतर तिच्या सासरच्या लोकांनी तिचा छळ केल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे.