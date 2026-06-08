कबाब, दारू आणि शबाब! प्रसिद्ध पबमध्ये जीन्स आणि टी-शर्ट घालून एकट्याने गेल्या अन् मग...; 'त्या' महिला निघाल्यात आयपीएस अधिकारी

Hyderabad Pub Raid News : हैदराबादच्या कुकटपल्ली परिसरातील एका प्रसिद्ध स्थानिक पबमध्ये सुरु असलेल्या कथित अनैतिक कृत्येचा मोठा खुलासा झाला आहे. अगदी फिल्मी स्टाइलमध्ये या पबवर रेड टाकण्यात आली. चित्रपटात गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलीस अधिकारी नायक असो किंवा नायिका वेषानंतर करून त्यांच्या अड्ड्यावर जातात. अशीच घटना हैदराबादमध्ये प्रत्यक्षात घडली आहे. एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने खऱ्या आयुष्यात शहरातील प्रसिद्ध पबवर रात्री उशिरी ग्राहक म्हणून गेल्यात. जीन्स आणि टी-शर्ट घालून त्यांनी या पबमध्ये चालण्याऱ्या अनैतिक कृत्याचा मोठा खुलासा केला. या घटनेनंतर शहरात खळबळ माजली आहे.
या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांचं नाव रीती राज असून त्यांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यांनी या प्रसिद्ध पबमधील वेश्याव्यवसाय आणि अनैतिक कृत्यांचा पर्दाफाश केला आहे. या घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात त्यांना 'लेडी सिंघम' आणि 'खरी धुरंधर' असं संबोधलं जातंय.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील कुकटपल्ली परिसरातील 'किंग्स अँड क्वीन्स' पबमध्ये नियमांचे उल्लंघन आणि इतर बेकायदेशीर कृत्य होत असल्याची वारंवार तक्रार येत होती. त्यामुळे फक्त स्थानिक लोकांच्या तक्रारीवर अवंलबून न राहण्याचा निर्णय रीती राज यांनी अंडरकवर एजेंट बनून सत्य जाणून घ्यायचं ठरवलं. त्यानंतर त्यांनी रात्री उशिरा सामान्य ग्राहकाच्या वेशात म्हणजे जीन्स आणि टी-शर्ट घालून त्या पबमध्ये पोहोचल्यात. त्यानंतर त्या पबच्या आत गेल्यात, तिथे त्यांनी अनेक गोष्टींचं निरीक्षण केलं. तर त्यांना अनेक नियमांचं उल्लंघन होताना आढळून आलं. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नियमाचे उल्लंघन करुन पब ठरलेल्या वेळ बंद न होता, ते रात्री उशिरापर्यंत सुरु होते.
Real Dhurandhar DCP: The Brave Lady Cop Who Raided A Pub Alone - Goosebump guaranteed— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) June 8, 2026
CCTV footage: Kukatpally DCP Riti Raj demonstrated extraordinary bravery by conducting a solo, late-night surprise inspection at KPHB Colony's Kings and Queens Pub.
Wearing plain clothes… pic.twitter.com/XCYGGJ17NX
इतंक नाही तर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी इथे एक बेकायदेशीर डान्स फ्लोअर चालवला जात असल्याचेही आढळून आढळून आलं. धक्कादायक म्हणजे इथे वेश्याव्यवसाय सुद्धा सुरु होता. त्यानंतर रीती राज यांनी पोलीस पथकांना सतर्क केलं आणि तात्काळ या पबवर छापा टाकण्यात आला. या कारवाई पबच्या व्यवस्थापकासह नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
दरम्यान डीसीपी रीती राज यांच्या या धाडसी निर्णयाचे सोशल मीडियावर जोरदार कौतुक होतंय. या यशस्वी मोहीमेचे नेतृत्व करणाऱ्या या दिल्ली पब्लिक स्कूल, पाटणा (2010) च्या माजी विद्यार्थिनी आहेत. त्यानंतर त्यांनी 2016 मध्ये दिल्लीतील प्रतिष्ठित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमधून पदवी मिळवली आहे. त्यानंतर 2018 मध्ये, त्यांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करून भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) प्रवेश केलाय आहे. त्यानंतर त्यांनी सायबर गुन्हे आणि सायबराबादच्या माधापूर झोनसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये जोरदार कामगिरी केली आहे. त्यानंतर त्यांनी कुकटपल्लीच्या डीसीपी म्हणून पदभार सांभाळत आहेत.