Marathi News
  • आज तुझी आई मरेल, बापाने आपल्या मुलांसमोरच झोपलेल्या पत्नीच्या अंगावर...; हृदय पिळवटून टाकणारी घटना!

Crime Marathi News: व्यंकटेशने आपल्या मुलाला पेट्रोलची बाटली दाखवली आणि घराबाहेर नेले. तिथे त्याला समोसा खायला दिला आणि थंड डोक्याने सांगितले, 'आज तुझी आई मरेल'. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 26, 2025, 06:45 PM IST
हैदराबाद क्राइम

Crime Marathi News: आई-वडीलसोबत असले की मुलांना सुरक्षित वाटतं. पण आईला आपल्या डोळ्यादेखत संपवलं जाईल, याचा विचारही मुलं करु शकत नाहीत. असाच एक धक्कादायक प्रकार  हैदराबादच्या तिलक नगर भागात घडलाय. येथे भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबात एक भयानक घटना घडली. जिचा परिणाम मुलांवर इतका खोलवर झालाय की आयुष्यात ते ही घटना विसरु शकत नाही. 

26 वर्षांची चित्याला त्रिवेणी हॉटेलमध्ये काम करायची तर तिचा 32 वर्षीय नवरा के. वेंकटेश मजुरी करायचा. हे दाम्पत्य मूळचे हुजूर नगरचे असून पाच वर्षांपूर्वी हैदराबादला स्थलांतरित झाले होते. गेल्या एका वर्षापासून ते तिलक नगरमध्ये आपल्या दोन लहान मुलांसोबत राहत होतं. 8 वर्षाचा नरेश आणि 6 वर्षांची सात्विका असा चौघांचा परिवार सामान्य जीवन जगत होते. पण वेंकटेश अनेक वर्षांपासून पत्नीवर विश्वासघाताचा संशय घेऊन तिला त्रास देत होता.

मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

बुधवारी मध्यरात्री साधारण दीड वाजता धक्कादायक घटना घडली. वेंकटेशने आपल्या मोठ्या मुलाला नरेशला झोपेतून उठवले. त्याला पेट्रोलची बाटली दाखवली आणि घराबाहेर नेले. तिथे त्याला समोसा खायला दिला आणि थंड डोक्याने सांगितले, 'आज तुझी आई मरेल'. नंतर तो परत खोलीत गेला, झोपलेल्या त्रिवेणीवर पेट्रोल ओतले आणि तिला पेटवून दिले. त्रिवेणीच्या ओरडण्याने छोटी मुलगी सात्विका जागी झाली आणि घाबरून घराबाहेर पळाली.

मुलांच्या डोळ्यादेखत आई जळत होती

ही घटना मुलांसमोरच घडली. ज्यामुळे त्यांच्या बालमनावर खोलवर आघात झाला. बाबाने मला पेट्रोल दाखवले, बाहेर नेले आणि त्या भयंकर कृत्य केल्याचे मुलगा नरेशने पोलिसांना सांगितले. सात्विका आईच्या ओरडण्याने जागी होऊन पळाली पण तिनेही हे भयावह दृश्य पाहिले. सुदैवाने दोन्ही मुले जखमी झाली नाहीत. मात्र त्यांनी आपल्या डोळ्यांसमोर आईला जिवंत जळताना पाहिले, जे आयुष्यभर त्यांना सतावेल.

शेजाऱ्यांकडून मदत

रात्री कामावरून परतणारा शेजारी एम. माधू याने घरातून आग लागलेली पाहिली. त्याने इतरांना हाक मारली आणि दार उघडे असल्याने आत जाऊन त्रिवेणीला आगीत गुंडाळलेले पाहिले. शेजाऱ्यांनी तातडीने त्रिवेणीला गांधी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, गंभीर भाजल्यामुळे तिने पहाटे चार वाजता अखेरचा श्वास घेतला. तिच्या शरीराची शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांना सोपवला गेला.

तक्रार आणि पोलिसांची कारवाई

त्रिवेणीचे वडील चित्याला अप्पय्या यांनी नल्लकुंटा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी वेंकटेशविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा नोंदवला. मुलाच्या स्टेटमेंटनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. गुरुवारी रात्री वेंकटेशला नल्लकुंटा भागातून अटक केली. शुक्रवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार होते.

कारण काय?

वेंकटेशचा पत्नीवर विश्वासघाताचा संशय हेच या क्रूर कृत्याचे मुख्य कारण होते. अनेक वर्षांपासून तो तिला छळत होता. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचा कसा शेवट होऊ शकतो हे यातून दिसते. लहान मुले समोर असतानाही असे अमानुष कृत्य करणे हे किती भयावह आहे, याची कल्पनाही करवत नाही.

