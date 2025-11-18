English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गर्भातच जुळ्या मुलांचा मृत्यू, उपचारा दरम्यान पत्नीने देखील सोडला जीव, दुःखात नवऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊस

एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. गर्भवती महिलेच्या पोटातच तिच्या जुळ्या मुलांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे तिचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 18, 2025, 10:11 PM IST
एकाच दिवसात एखाद्याचे संपूर्ण कुटुंब नष्ट होईल अशी कल्पनाही कुणी नसेल? ही दुर्दैवी घटना तेलंगणातील शमशाबाद येथे घडली आहे. येथून एक हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला. एक गर्भवती महिला जुळ्या मुलांना जन्म देणार होती, परंतु अचानक असं काही घडलं ज्यामुळे बाळांचा गर्भातच मृत्यू झाला आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान आईचा मृत्यू झाला. हे दुःख सहन न झाल्याने पतीने आत्महत्या केली, ज्यामुळे आनंदी कुटुंब क्षणार्धात उद्ध्वस्त झाले.

आनंदाची वाट पाहत, मग मृत्यूची सावली

हैदराबादच्या शमशाबाद परिसरात राहणारे हे कुटुंब आनंदाने आपल्या बाळांची वाट पाहत होते. अगदी जुळ्या मुलांच्या आगमनाची तयारी करत होते. शेजाऱ्यांच्या मते, त्यांनी मुलांसाठी नवीन कपडे, खेळणी आणि घराची सजावट देखील खरेदी केली होती. प्रत्येकजण त्यांच्या नवीन पाहुण्यांच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत होता, परंतु पुढे काय होणार आहे हे कोणालाही माहित नव्हते.

जेव्हा महिलेला प्रसूती वेदना होऊ लागल्या तेव्हा कुटुंबाने तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी दिलेल्या बातमीने सर्वांना हादरवून टाकले. तपासणीनंतर असे दिसून आले की, दोन्ही बाळांचा गर्भाशयातच मृत्यू झाला आहे. ही बातमी संपूर्ण कुटुंबासाठी धक्कादायक होती.

पत्नी गेली, पतीलाही दुःख सहन झाले नाही

जुळ्या मुलांच्या मृत्यूनंतर कुटुंब शोकात बुडाले. नशिबाचा क्रूर खेळ तिथेच थांबला नाही. मुलांना गमावल्यानंतर, महिलेची तब्येत सतत ढासळत राहिली. तिला ताबडतोब आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी अनेक दिवस तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. सर्व प्रयत्न करूनही, महिलेला वाचवता आले नाही आणि काही दिवसांनी तिचा मृत्यू झाला.

पत्नी आणि न जन्मलेल्या मुलांना एकामागून एक गमावल्याने पतीला खूप दुःख झाले. त्याचे दुःख इतके तीव्र होते की तो ते सहन करू शकला नाही. स्थानिकांच्या मते, पती-पत्नीचे नाते खूप मजबूत होते आणि ते एकमेकांची खूप काळजी घेत होते. भविष्यासाठी त्यांची अनेक स्वप्ने होती, परंतु जेव्हा ही सर्व स्वप्ने भंग झाली तेव्हा पतीने दुःख सहन करण्यापेक्षा आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण परिसरात शांतता पसरली

या दुःखद घटनेनंतर, संपूर्ण शमशाबाद परिसरात एक खोल शांतता पसरली आहे. या अकल्पनीय दुर्घटनेमुळे स्थानिकांना धक्का बसला आहे आणि ते दुःखी झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी जुळ्या मुलांच्या जन्माची तयारी करणारे कुटुंब आता कायमचे उद्ध्वस्त झाले आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि अधिक तपास करत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
HyderabadHyderabad Newsdiessuicidetwins

