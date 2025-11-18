गर्भातच जुळ्या मुलांचा मृत्यू, उपचारा दरम्यान पत्नीने देखील सोडला जीव, दुःखात नवऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊस

एकाच दिवसात एखाद्याचे संपूर्ण कुटुंब नष्ट होईल अशी कल्पनाही कुणी नसेल? ही दुर्दैवी घटना तेलंगणातील शमशाबाद येथे घडली आहे. येथून एक हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला. एक गर्भवती महिला जुळ्या मुलांना जन्म देणार होती, परंतु अचानक असं काही घडलं ज्यामुळे बाळांचा गर्भातच मृत्यू झाला आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान आईचा मृत्यू झाला. हे दुःख सहन न झाल्याने पतीने आत्महत्या केली, ज्यामुळे आनंदी कुटुंब क्षणार्धात उद्ध्वस्त झाले.
हैदराबादच्या शमशाबाद परिसरात राहणारे हे कुटुंब आनंदाने आपल्या बाळांची वाट पाहत होते. अगदी जुळ्या मुलांच्या आगमनाची तयारी करत होते. शेजाऱ्यांच्या मते, त्यांनी मुलांसाठी नवीन कपडे, खेळणी आणि घराची सजावट देखील खरेदी केली होती. प्रत्येकजण त्यांच्या नवीन पाहुण्यांच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत होता, परंतु पुढे काय होणार आहे हे कोणालाही माहित नव्हते.
जेव्हा महिलेला प्रसूती वेदना होऊ लागल्या तेव्हा कुटुंबाने तिला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी दिलेल्या बातमीने सर्वांना हादरवून टाकले. तपासणीनंतर असे दिसून आले की, दोन्ही बाळांचा गर्भाशयातच मृत्यू झाला आहे. ही बातमी संपूर्ण कुटुंबासाठी धक्कादायक होती.
जुळ्या मुलांच्या मृत्यूनंतर कुटुंब शोकात बुडाले. नशिबाचा क्रूर खेळ तिथेच थांबला नाही. मुलांना गमावल्यानंतर, महिलेची तब्येत सतत ढासळत राहिली. तिला ताबडतोब आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी अनेक दिवस तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. सर्व प्रयत्न करूनही, महिलेला वाचवता आले नाही आणि काही दिवसांनी तिचा मृत्यू झाला.
पत्नी आणि न जन्मलेल्या मुलांना एकामागून एक गमावल्याने पतीला खूप दुःख झाले. त्याचे दुःख इतके तीव्र होते की तो ते सहन करू शकला नाही. स्थानिकांच्या मते, पती-पत्नीचे नाते खूप मजबूत होते आणि ते एकमेकांची खूप काळजी घेत होते. भविष्यासाठी त्यांची अनेक स्वप्ने होती, परंतु जेव्हा ही सर्व स्वप्ने भंग झाली तेव्हा पतीने दुःख सहन करण्यापेक्षा आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला.
या दुःखद घटनेनंतर, संपूर्ण शमशाबाद परिसरात एक खोल शांतता पसरली आहे. या अकल्पनीय दुर्घटनेमुळे स्थानिकांना धक्का बसला आहे आणि ते दुःखी झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी जुळ्या मुलांच्या जन्माची तयारी करणारे कुटुंब आता कायमचे उद्ध्वस्त झाले आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि अधिक तपास करत आहेत.