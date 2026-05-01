Crime News : 7 वर्षांचा संसार, 3 बॉयफ्रेंड अन् Instagram अश्लील व्हिडीओ; इंजिनिअर पतीकडून 19 पानी सुसाईड पत्रामधून पत्नीचा पर्दाफाश

Hyderabad Software Engineer Suicide Case : हैदराबादमध्ये, 36 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर एस. सीताराम रेड्डीने आत्महत्या केली. या प्रकरणात 19 पानी सुसाईड पत्रामधून धक्कादायक माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. या सुसाईड पत्राच्या आधारे पोलिसांनी इंजिनिअरच्या पत्नीला आणि तिच्या दोन प्रियकराला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मी माझ्या स्वतःच्या पत्नीचे अश्लील व्हिडिओ कसे पाहू शकेन? मी पूर्णपणे खचलो आहे. आता हे माझ्याने सहन होत नाही..., असं लिहित परिसरातील तलावात उडी मारून आत्महत्या केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार इंजिनिअर सीताराम याने 2018 मध्ये रेणुकासोबत लग्न केलं होतं. ते दोघेही नोकरी करत होते. सुरुवातीला संसार सुखात सुरु होता, पण एक दिवस सीतारामला कळलं की तिच्या पत्नी रेणुकाचे इतर पुरुषांसोबत प्रेम संबंध आहेत. या माहितीनंतर सीतारामच्या आयुष्यात वादळ आलं. या प्रकरणावरुन दोघा नवरा बायकोमध्ये वाद सुरू झाले. पण अखेर सीतारामने हुसेन सागर तलावा उडी मारून आपलं आयुष्य संपवलं. पण मरण्यापूर्वी तो एक पत्र लिहून गेला, ज्यात त्याने पत्नीच्या कृत्याचा पाढा वाचला आहे.
त्याने पत्रात लिहिलं की, मी पत्नीला सर्व सुखसोयी आणि चैनीच्या वस्तू दिल्यात. तिला कधीही कसलीही कमतरता भासू दिली नाही. पण त्या बदल्यात मला केवळ विश्वासघात मिळाला. त्याने सांगितलं की, त्याला सोशल मीडियावर पत्नीचे खाजगी म्हणजे अश्लील व्हिडीओ मिळाले. त्या व्हिडीओमध्ये तिच्या पत्नीचे तिच्या बॉयफ्रेंड रमणा रेड्डीसोबत न ते क्षण होते. रमणाचे इंस्टाग्रामवर 2000 फॉलोअर्स असून त्याने हे अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले.
मी माझ्या पत्नीच्या ते अश्लील व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर कसे पाहू शकतो. या व्हिडीओमुळे मला माझ्या पत्नीचा खरा चेहरा समजला. मी नोकरीवर गेल्यावर रमणा हा अनेक वेळा माझ्या घरी यायचा. एका पत्नीला काय हवं असतं? प्रेम की शारीरिक आकर्षण? जर तिला तेच हवं होतं, तर एक महिला तिच्या अनैतिक संबंधाचे असे व्हिडीओ बनवायला नको हवे होते.
या सुसाइटमध्ये ज्या व्यक्तींचा उल्लेख आहेत, सीताराम याची पत्नी रेणुका आणि रमणा रेड्डीसह तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलंय. या प्रकरणात सुसाइट नोट, डिजिटल पुरावे आणि सोशल मीडियावरील हालचालींची कसून चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येत आहेत. त्यासोबत इन्स्टाग्रामवरील व्हिडीओ आणि मोबाईल कॉल रेकॉर्डही सीताराम आत्महत्या प्रकरणात महत्त्वाचे पुरावे मानले जात आहे.