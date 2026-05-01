Hyderabad Software Engineer Suicide Case : 8 फेब्रुवारीला हैदराबादमध्ये एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर एस. सीताराम रेड्डीने आत्महत्या केली. या प्रकरणात त्याची पत्नी आणि दोन प्रियकराला ताब्यात घेतलंय. पोलिसांच्या हाती लागलेल्या सुसाईट पत्रातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 1, 2026, 03:31 PM IST
Crime News : 7 वर्षांचा संसार, 3 बॉयफ्रेंड अन् Instagram अश्लील व्हिडीओ; इंजिनिअर पतीकडून 19 पानी सुसाईड पत्रामधून पत्नीचा पर्दाफाश

Hyderabad Software Engineer Suicide Case : हैदराबादमध्ये, 36 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर  एस. सीताराम रेड्डीने आत्महत्या केली. या प्रकरणात 19 पानी सुसाईड पत्रामधून धक्कादायक माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. या सुसाईड पत्राच्या आधारे पोलिसांनी इंजिनिअरच्या पत्नीला आणि तिच्या दोन प्रियकराला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मी माझ्या स्वतःच्या पत्नीचे अश्लील व्हिडिओ कसे पाहू शकेन? मी पूर्णपणे खचलो आहे. आता हे माझ्याने सहन होत नाही..., असं लिहित परिसरातील तलावात उडी मारून आत्महत्या केली. 

7 वर्षांचा संसार, 3 बॉयफ्रेंड अन् Instagram अश्लील व्हिडीओ

मिळालेल्या माहितीनुसार इंजिनिअर सीताराम याने 2018 मध्ये रेणुकासोबत लग्न केलं होतं. ते दोघेही नोकरी करत होते. सुरुवातीला संसार सुखात सुरु होता, पण एक दिवस सीतारामला कळलं की तिच्या पत्नी रेणुकाचे इतर पुरुषांसोबत प्रेम संबंध आहेत. या माहितीनंतर सीतारामच्या आयुष्यात वादळ आलं. या प्रकरणावरुन दोघा नवरा बायकोमध्ये वाद सुरू झाले. पण अखेर सीतारामने हुसेन सागर तलावा उडी मारून आपलं आयुष्य संपवलं. पण मरण्यापूर्वी तो एक पत्र लिहून गेला, ज्यात त्याने पत्नीच्या कृत्याचा पाढा वाचला आहे. 

त्याने पत्रात लिहिलं की, मी पत्नीला सर्व सुखसोयी आणि चैनीच्या वस्तू दिल्यात. तिला कधीही कसलीही कमतरता भासू दिली नाही. पण त्या बदल्यात मला केवळ विश्वासघात मिळाला. त्याने सांगितलं की, त्याला सोशल मीडियावर पत्नीचे खाजगी म्हणजे अश्लील व्हिडीओ मिळाले. त्या व्हिडीओमध्ये तिच्या पत्नीचे तिच्या बॉयफ्रेंड रमणा रेड्डीसोबत न ते क्षण होते. रमणाचे इंस्टाग्रामवर 2000 फॉलोअर्स असून त्याने हे अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले. 

 

मी माझ्या पत्नीच्या ते अश्लील व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर कसे पाहू शकतो. या व्हिडीओमुळे मला माझ्या पत्नीचा खरा चेहरा समजला. मी नोकरीवर गेल्यावर रमणा हा अनेक वेळा माझ्या घरी यायचा. एका पत्नीला काय हवं असतं? प्रेम की शारीरिक आकर्षण? जर तिला तेच हवं होतं, तर एक महिला तिच्या अनैतिक संबंधाचे असे व्हिडीओ बनवायला नको हवे होते. 

या सुसाइटमध्ये ज्या व्यक्तींचा उल्लेख आहेत, सीताराम याची पत्नी रेणुका आणि रमणा रेड्डीसह तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलंय. या प्रकरणात सुसाइट नोट, डिजिटल पुरावे आणि सोशल मीडियावरील हालचालींची कसून चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येत आहेत. त्यासोबत इन्स्टाग्रामवरील व्हिडीओ आणि मोबाईल कॉल रेकॉर्डही सीताराम आत्महत्या प्रकरणात महत्त्वाचे पुरावे मानले जात आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

