तेलंगणाच्या हैदराबादमधील मेडिपल्ली इथे काही दिवसांपूर्वी 25 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर तेजस्वीनी तलावात उडी मारली होती. या प्रकरणात पोलिसांना प्रथमदर्शीनी आत्महत्या आहे असं वाटलं होतं. पण या प्रकरणात आता नवा खुलासा झालाय. पोलिसांना एक सीसीटीव्ही फुटेज सापडलं आहे. या दृष्याने एकच खळबळ माजली आहे, पोलीसही चक्रावले आहेत.
या फुटेजनुसार तेजस्वीनी घटनेच्या दिवशी मध्यरात्री नग्नावस्थेत मंदिरात आली. त्यानंतर तिने मंदिरातील गर्भगृहातून अम्मावरू देलीची मूर्ती उचलली आणि मंदिर परिसरातील तलावात मूर्ती घेऊन उडी मारली. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांनी तलावातून तेजस्वीनीचे बॉडी बाहेर काढली पण अद्याप कोणतीही मूर्ती तलावात सापडलेली नाही. त्यामुळे आता सगळ्यात मोठा प्रश्न असा उपस्थितीत होतो की, ती मूर्ती गेली कुठे?
यात आता अजून एक नवा ट्विस्ट आला आहे, पोलिसांना तपासात धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे. तेजस्वीनी ही एका भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत होती. या फ्लॅटसाठी ती दररोज 3500 रुपये भरत होती. याचा हिशोब केला तर वर्षाला ती एक लाखाहून अधिक रक्कम भरत होती. महत्त्वाचे म्हणजे ती ज्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होती, त्याच्या वरच्या दोन मजल्यावर लॉज होतं. माहितीनुसार तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येत जात होती, असं पोलिसांना तपासात समजलं आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी तेजस्विनीच्या आईचीही चौकशी केली असून त्यांच्याकडून मुलीच्या आर्थिक व्यवहार आणि इतर पैलूंचा तपास केला जातोय. पोलिसांनी सांगितलं की, मुळची विजयानगर जिल्ह्यातील रहिवासी होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून तिने बंगळुरूमधील आयटी कंपनीची नोकरी सोडली होती. तेव्हापासून ती पीरझादीगुडा इथे राहत होती. घटनेच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी तेजस्विनीने आईबरोबर जेवण केलं. त्यानंतर ती झोपायला गेली. पण मध्यरात्री अडीच वाजता ती नग्नवस्थेत घरातून पळून गेली.
A 25-year-old former software engineer was found dead in a local temple pond just hours after CCTV cameras captured her running through the streets unclothed. Victim's medical history suggest she was battling severe depressive episodes and acute mental health distress. pic.twitter.com/84OlxOAyR3— Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) July 19, 2026
दरम्यान आता पोलिसांच्या समोर मूर्ती कुठे गेली, तिचा फ्लॅट आणि लॉजचा तेजस्विनीच्या मृत्यूशी काही संबंध आहे, यासगळ्याचा छडा लावायचा आहे.