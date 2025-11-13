'मी लष्कर-ए-तोयबाकडून बोलतोय, दर तासाला बॉम्बस्फोट...'; दिल्ली बॉम्बस्फोटांनंतर पोलिसांची उडाली झोप

Crime News : सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 ला संध्यकाळी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे देश हादरला. त्यानंतर काही तासांमध्ये त्या एका कॉलने पोलिसांची झोप उडाली. 112 वर आलेल्या या कॉलमुळे पोलिसांमध्ये खळबळ माजली. त्या व्यक्तीने 112 वर फोन करुन म्हटलं की, मी लष्कर-ए-तोयबाकडून बोलतोय, दर तासाला बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी दिली आहे. त्यानंतर त्याने फोन बंद केला. या फोननंतर पोलिसांमध्ये तणावाच वातावरण निर्माण झालं.
पोलीस स्टेशन साउथचे उपनिरीक्षक योगेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10:30 च्या सुमारास डायल 112 वर एक फोन आला. फोन करणाऱ्याने स्वतःची ओळख प्रवीण अशी करून दिली आणि तो लष्कर-ए-तोयबाचा असल्याचे सांगितलं आणि दर तासाला शहरात बॉम्बस्फोट करणार असल्याची त्याने धमकी दिली. त्यानंतर त्याने फोन ठेवला. हे ऐकून, काही तासांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या स्फोटांमुळे सावध झालेल्या पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला.
लखनऊमधील डायल 112 वरून मिळालेल्या माहितीमुळे लखनऊ ते फिरोजाबाद प्रशासनात खळबळ उडाली. लखनऊहून हा संदेश दक्षिण पोलीस ठाण्यात पाठवण्यात आला. त्यानंतर, चौकीचे प्रभारी सुहागनगर उपनिरीक्षक योगेश कुमार आणि पीआरव्ही पोलीस आणि क्यूआरटी मोबाइलला घटनास्थळी बोलावण्यात आले. पोलिसांनी मोबाईल नंबर पाळत ठेवला तेव्हा त्याचे नाव आकाश फौजदार असे समोर आले. चौकीचे प्रभारी उपनिरीक्षकांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध पोलिसांना अनावश्यक त्रास देणे आणि बॉम्बस्फोटाची धमकी दिल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. बुधवारी सकाळी, तरुणाने फोन उघडताच, पोलिसांनी त्याला त्याच्या घरातून अटक केली. त्याने आपले नाव आकाश फौजदार, सुहागनगर येथील रहिवासी वीर सिंग फौजदार यांचा मुलगा असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणात एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की, त्या तरुणाने फोन करताना स्वतःची ओळख प्रवीण म्हणून करून लष्कर-ए-तोयबाचा असल्याचे सांगितलं आणि परिसरात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी दिली. तो दारू पिऊन होता आणि त्याने त्याचा मोबाईल फोन बंद केला होता. सुमारे 36 तासांनंतर, जेव्हा त्याचा फोन चालू झाला, तेव्हा त्याला अटक करण्यात आली. गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले.