/सिया गोयल प्रकरणामुळे मी घाबरलोय, माझी पत्नी आणि तिचा प्रियकर..., व्यावसायिकाने सांगितलं धक्कादायक वास्तव

महाराष्ट्रात काय देशभरात केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण गाजतेय. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलीस तपासात जसाजसा पुढे जातोय, यात धक्कादायक खुलासे होत आहेत. केतन अग्रवालच्या हत्येमागे त्याची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीला पोलिसांनी अटक केली. या घटनेनंतर अनेक जणांनी धास्ती घेतली आहे. जे काही समोर येत आहे, त्यानंतर कुटुंबापासून अनेक तरुण तरुणी धास्तावलेले आहेत. याच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. बंगळुरुमधील एका व्यावसायिकाने त्यांच्या आयुष्यातील धक्कादायक वास्तव सांगितलंय.
या व्यावसायिकाने सांगितलं की, त्याच्या पत्नी आणि तिच्या प्रियकराकडून त्याला धमक्या येत आहेत. तो म्हणाला सिया गोयल प्रकरणामुळे तो भीतीखाली जगतोय. त्या व्यावसायिकाने असा आरोप केलाय की, माझी पत्नी आणि तिच्या बॉयफ्रेंड मला धमकी देण्यासाठी एका माणसाला सुपारी दिली आहे. कारण मी घटस्फोटाचा अर्ज मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या गोष्टीसाठी माझ्यावर दबाव टाकला जातोय.
त्या व्यावसायिकाने सांगितलं की, त्याने कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यासोबत त्यांनी पत्नीविरोधात गुन्हादेखील दाखल केला आहे. घटस्फोट आणि गुन्हा मागे घेण्यासाठी माझी पत्नी आणि तिचा बॉयफ्रेंड एका माणसाकडून धमक्या देत आहेत. दबाव टाकला जात आहे.
हा व्यावसायिक बंगळुरुतला 32 वर्षीय व्यावसायिक असून त्याने कोर्टात सांगितलं की, पत्नी आणि तिच्या प्रियकराकडून जीवाला धोका आहे. त्यांनी कोर्टात सांगितलं की, मला हे दोघे ठार करू शकतात. पुढे त्यांनी सांगितलं, पुण्यातील लोहगडावरून सिया गोयलने जसं केतन अग्रवालला ढकलून दिलं होतं. त्यासाठी सियाने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीची मदत घेतली. तसंच माझी बायको आणि तिच्या प्रियकर माझा काटा काढू शकतात, अशी भीती मला वाटते.
त्यांनी कोर्टात सांगितलं की, 10 एप्रिलला मी कारने पाच वर्षांच्या मुलीसोबत जात असताना एका अज्ञात बाइकवरून आलेल्या व्यक्तीने कार थांबवली. त्यानंतर त्याने माझ्या कारच्या काचेला टकटक केलं. त्यानंतर मला धमक्या दिल्यात. त्या माणसाला माझ्या पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने पाठवलं होतं. त्याने मला धमकी दिली की, पोलिसात दिलेली तक्रार मागे घे नाहीतर चांगलं होणार नाही.
या व्यावसायिकाचं 29 ऑक्टोबर 2020 मध्ये लग्न झालं आहे. त्यांना पाच वर्षांची मुलगी असून त्यांनी कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे.