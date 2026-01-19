English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बाबा, मला वाचवा... 90 मिनिटं मृत्यूशी झुंज देत राहिला इंजीनिअर युवराज, पोलीस अन् अधिकाऱ्यांची फक्त बघ्याची भूमिका

'बाबा, मला वाचवा...' 90 मिनिटं मृत्यूशी झुंज देत राहिला इंजीनिअर युवराज, पोलीस अन् अधिकाऱ्यांची फक्त बघ्याची भूमिका

नोएडामधील एका बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलच्या तळघरात गाडी पडल्याने अभियंता युवराज मेहता यांचा मृत्यू झाला. एका प्रत्यक्षदर्शीने आरोप केला आहे की, पोलीस आणि एसडीआरएफ टीम पाणी थंड असल्याचे भासवत तिथेच थांबले आणि तो तरुण बुडाला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 19, 2026, 04:58 PM IST
'बाबा, मला वाचवा...' 90 मिनिटं मृत्यूशी झुंज देत राहिला इंजीनिअर युवराज, पोलीस अन् अधिकाऱ्यांची फक्त बघ्याची भूमिका

27  वर्षीय युवराज मेहता आता या जगात नाही. शुक्रवारी रात्री ग्रेटर नोएडामध्ये घडलेल्या घटनेने व्यवस्थेची काळी बाजू उघडकीस आणली आहे. धुक्यामुळे झालेल्या अपघातानंतर, युवराज जवळजवळ अडीच तास मदतीसाठी ओरडत होता, परंतु पोलिस आणि अग्निशमन विभागाच्या उपस्थिती असूनही त्याला वाचवता आले नाही. गुडगावमधील एका टेक कंपनीत काम करणारा युवराज मेहता शुक्रवारी रात्री ग्रेटर नोएडाला गाडी चालवत होता. दाट धुक्यामुळे त्यांचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले, ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या ड्रेनची भिंत फोडून एका बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलच्या तळघरात खोल पाण्यात पडली. कारचा दरवाजा बंद असल्याने युवराज आत अडकला.

"मला मरायचं नाहीये बाबा. कृपया मला वाचवा..."

गाडी पाण्याने भरलेली पाहून युवराज धडपडू लागला. तो मदतीसाठी ओरडला. दरम्यान, त्याने त्याच्या वडिलांना फोन केला. त्याने त्याला वाचवण्याची विनंती केली आणि सांगितले की त्याला मरायचं नाही. त्याच्या वडिलांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि टीम घटनास्थळी पोहोचली. थंड पाणी आणि आत लोखंडी रॉड असल्याचे कारण देत बचाव पथक बाजूला उभे राहिले असा आरोप आहे.

प्रत्यदर्शी काय म्हणाले?

घटनास्थळी प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या मोनिंदरने बचाव कार्याचे भयानक वास्तव वर्णन केले. मोनिंदर म्हणाले, "हा अपघात रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास घडला. गाडी पडल्यानंतर, मुलाने सुमारे एक तास ४५ मिनिटे मदतीसाठी याचना केली आणि म्हटले, 'मला कसे तरी वाचवा.' पोलिस, एसडीआरएफ आणि अग्निशमन दल सर्व घटनास्थळी उपस्थित होते, परंतु कोणीही त्याला मदत केली नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पाणी खूप थंड होते आणि आत लोखंडी रॉड होते, म्हणून ते आत जाणार नाहीत. या मृत्यूसाठी सरकार खरोखर जबाबदार आहे."

मोनिंदर पुढे म्हणाला, "मी पहाटे १:४५ वाजता पोहोचलो तेव्हा एसडीआरएफचे कर्मचारी शिडीवर बसले होते आणि तेच सांगत होते. मी पोहोचण्यापूर्वी फक्त १० मिनिटे तो मुलगा बुडाला होता. मी त्यांना बाहेर येण्यास सांगितले, मी आत जाईन. मी माझे कपडे काढले, कंबरेला दोरी बांधली आणि सुमारे ५० मीटर आत गेलो. पहाटे १:४५ वाजता, मी थंड पाण्यात सुमारे ३० मिनिटे मुलाला शोधले, पण गाडी किंवा मुलगा सापडला नाही. पहाटे ५:३० पर्यंत, मुलगा किंवा गाडी दोन्हीही सापडली नाही."

काही तास चाललेल्या बचाव मोहिमेनंतर, युवराजला ३० फूट पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

पीडित तरुणाचे वडील काय म्हणाले?

पीडितेचे वडील राजकुमार मेहता यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, "सेक्टर १५० मधील रहिवाशांनी नोएडा प्राधिकरणाला नाल्याभोवती मजबूत बॅरिकेड्स, रिफ्लेक्टर आणि साइनबोर्ड बसवण्याची वारंवार विनंती केली आहे. तरीही, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे दररोज अपघात होत आहेत. प्राधिकरणाच्या उदासीनतेमुळे, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून संबंधित विभागातील जबाबदारांवर कारवाई करावी."

