Video: "मी 2 तासांपूर्वी त्याच फ्लाइटमध्ये होतो. त्याचं वेळी..." अपघातग्रस्त झालेल्या विमानाने प्रवास केल्याचा एका व्यक्तीचा दावा

Ahmedabad Plane Crash: आकाश वत्स नावाच्या एका व्यक्तीने जे विमान क्रॅश झाले होते त्याच एअर इंडियाच्या बोईंग 787-8 ( Air India Boeing 787-8) विमानाने त्याने काही तासाआधी प्रवास केल्याचे सांगितले आहे. त्याने एक व्हिडीओही शेअर केला आहे. उद्योजक आकाश वत्सा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं, “मी ज्या विमानात प्रवास केला, तेच विमान दोन तासांनी अपघातग्रस्त झालं. त्यांनी दिल्ली ते अहमदाबाद (DEL-AMD) असा प्रवास केला होता. विमानात काही विचित्र गोष्टी जाणवल्या होत्या. मी त्यावेळी एक व्हिडीओही काढला होता, @airindia ला टॅग करून पोस्ट करायचा विचार करत होतो. मला अजूनही बरीच माहिती द्यायची आहे.”

वत्सा यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये प्रवाशांचा अस्वस्थ चेहरा, विमानातील बंद एसी आणि बंद पडलेली इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टीम स्पष्ट दिसत आहे.

“आमचं विमान टेकऑफसाठी सज्ज होतं, पण एसी अजिबात चालू नव्हता. लोक घामाघूम होते. स्क्रीनही बंद होत्या. लाईट्स सुद्धा लागत नव्हते. हीच सेवा तुम्ही देत आहात?” असा सवाल वत्सा यांनी व्हिडीओत केला आहे.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo

त्यांची ही पोस्ट अवघ्या दोन तासांत चार लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिली आहे. यानंतर त्यांनी स्पष्ट केलं की, परतीचा प्रवास त्यांनी एअर इंडियामधून केला नाही.

People who wanted to check the credibility. Here's my boarding pass. Man, why would I firstly record video of the same plane and then post it?

There's are negative people are around. pic.twitter.com/yxt6QUIUis

