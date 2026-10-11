'माझं अपहरण केलं...', सुटका होताच युट्यूबर ध्रुव राठीचा गंभीर आरोप, म्हणला, 'मोदींनी इतकंही घाबरवू नये की...'

प्रसिद्ध यू-ट्यूबर ध्रुव राठीचीही रात्री उशिरा दिल्ली पोलिसांकडून सुटका करण्यात आली. हमीपत्र घेऊन ध्रुव राठीला सोडण्यात आले. तसंच, जंतरमंतरवर जाण्याचा प्रयत्न केल्यास पुन्हा ताब्यात घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. धुव्र राठी याची सुटका करण्यात आल्यानंतर त्याने एक व्हिडिओ ट्विटकरुन दिल्ली पोलिसांवर व केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मला अटक किंवा ताब्यात घेतलं नव्हतं तर माझं अपहरण केलं होतं, असा दावा ध्रुव राठीने केला आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांने त्या दिवशी काय घडलं? याबाबत माहिती दिली आहे.
ध्रुव राठी याने एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. सुरुवातीला त्याने त्याचा पासपोर्ट दाखवत मी भारतीय नागरिक असल्याचं म्हटलं आहे. तो पुढे म्हणाला की, 'मला ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर जे लोक अफवा पसरवत होते की फॉरेन पासपोर्ट असल्याने आंदोलनात सहभागी होऊ शकत नाही. ते सगळं खोटं आहे. मी एक भारतीय नागरिक आहे. जितके हक्क सामान्य नागरिकांना आहेत तितकेच मलादेखील आहेत. हा माझा पासपोर्ट आहे.'
ध्रुव राठीने त्याच्यासोबत गेल्या 24 तासांत काय घडलं याबाबत सांगितले, तो म्हणाला की, मी सकाळी उठलो तेव्हा माझ्या आईने दरवाजा उघडला. कारण दरवाजाच्या बाहेर काही लोक फिरत होते. दरवाजा उघडताच ते आत शिरले. ते पोलिसवाले नव्हते. साध्या वेशात ते फिरत होते. साधारण 20 जण आईला धक्का मारुन घरात शिरले. ते तडक बेडरूममध्ये घुसले. मला काही समजायच्या आतच त्यांनी मला बेडरूममध्ये घुसून माझे अपहरण केले. गुंडांना पाठवून माझं अपहरण केलं.'
'घरात आम्ही फक्त तिन लोकं होते. तर घराच्या बाहेर 50पेक्षा अधिक गुंड होते. ते लोक जेव्हा आत आले. तेव्हा मला कोणताही प्रश्न विचारण्याची संधी न देता फरफटत नेण्यात आले. मला पायऱ्यांवरुन खेचत आणले. मला जखमाही झाल्या आहेत. मला त्यांनी डायरेक्ट गाडीत बंद केले आणि एका पोलिस ठाण्यात नेले. माझा व माझ्या कुटुंबाचा फोनही हिसकावून नेला,' असं ध्रुव राठीने म्हटलं आहे.
'मला पोलिस ठाण्यात बसवण्यात आले. तेव्हा मी त्यांना वकिलाशी बोलयचंय सांगितले. तेव्हा त्यांनी वकिलांशी बोलण्यास व फोन वापरण्यास मनाई केली. साधारण पणे 22 तास मला तिथेच कैद करुन ठेवण्यात आले. मी या स्थितीला अपहरण हा शब्दच वापरेन. मला ना फोन वापरून दिला ना वकिलाशी बोलू दिले,' असा दावाही ध्रुव राठीने केला आहे.
'लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या कोणत्याही देशात असं होताना तुम्ही पाहिलंय का?' असा सवाल करताना ध्रुव राठीने पुढे म्हटलंय की, 'एक सामान्य नागरिक ज्याने कोणताही कायदा मोडला नाही . फक्त सत्यासाठी आवाज उठवला. देशहितासाठी आवाज उठवला. एक चांगला निवडणुक आयोगासाठी आवाज उठवला. त्याला घरातून उचलून ताब्यात घेण्यात आले. अपहरण करण्यात आले. कोणत्य़ाच लोकशाही देशात असं घडत नाही.'
'नरेंद्र मोदींनी या देशाला हुकूमशाह बनवून ठेवलंय. ही अघोषित आणीबाणी आहे . मी नंतर बातमी वाचली की अभिजीत, सौरव आणि आशुतोश रांका यांना विमानातून ताब्यात घेतले. सात हजाराहून अधिक जणांना ताब्यात घेतले. नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या गोष्टी आणिबाणी असताना व नॉर्थ कोरियात होतात. पण आता आपल्या देशातही होताना दिसत आहेत,' असं तो म्हणाला?
'आता मी ठिक आहे. पण साधारणपणे माझ्या आवतीभोवती 15 लोक आहेत. जे माझ्यावर लक्ष ठेवून आहेत. मला अघोषित हाइउस अरेस्ट केलं आहे. मोदींनी इतकंही कुणाला घाबरवू नये की भीतीच गायब होऊन जाईल,' असंही त्याने म्हटलं आहे.