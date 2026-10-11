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'माझं अपहरण केलं...', सुटका होताच युट्यूबर ध्रुव राठीचा गंभीर आरोप, म्हणला, 'मोदींनी इतकंही घाबरवू नये की...'

मला अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले नव्हते, माझे अपहरण करण्यात आले होते, असा दावा युट्यूबर ध्रुव राठीने केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 11, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 12:42 PM IST
'माझं अपहरण केलं...', सुटका होताच युट्यूबर ध्रुव राठीचा गंभीर आरोप, म्हणला, 'मोदींनी इतकंही घाबरवू नये की...'
Image Credit: Dhruv Rathee

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'माझं अपहरण केलं...', सुटका होताच युट्यूबर ध्रुव राठीचा गंभीर आरोप, म्हणला, 'मोदींनी इतकंही घाबरवू नये की...'
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