योगा क्लासमध्ये सर्व मुलींना...; स्वामी चैतन्यनंद प्रकरणी IAF अधिकाऱ्याचा खळबळजनक Email; 'शौचायलातील कॅमेऱ्यातून...'

Chaitanyananda Saraswati: वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटचा अध्यक्ष चैतन्यनंद सरस्वतीच्या शोधासाटी दिल्ली पोलिसांनी देशभर मोहीम सुरू केली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 26, 2025, 03:24 PM IST
Chaitanyananda Saraswati: नवी दिल्लीतील वसंत कुंज येथील एका खासगी मॅनेजमेंट इंस्टिट्युटमध्ये 17 विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झालेल्या स्वयंघोषित धर्मगुरू चैतन्यनंद सरस्वती याच्याबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. त्याने विद्यार्थिनींना योगा वर्गात उपस्थित राहणं जवळजवळ अनिवार्य केले होतं. त्याने 98 टक्के उपस्थितीचा नियम लागू केला होता. विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या दिवशी आणि त्यांच्या इंटर्नशिप कालावधीतही उपस्थित राहण्यास भाग पाडलं जात होतं, असा दावा हवाई दलाच्या शिक्षण संचालनालयाच्या हवाई मुख्यालयात तैनात असलेल्या एका ग्रुप कॅप्टनने संस्थेला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये केला आहे.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला, ज्यांनी नंतर हे प्रकरण महाविद्यालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या धार्मिक संघटनेच्या, पीठमच्या निदर्शनास आणून दिलं. द इंडियन एक्सप्रेसने अधिकाऱ्याच्या ईमेलचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, चैतन्यनंद सरस्वती याच्यासोबत परदेश दौऱ्यावर जाण्यास नकार देणाऱ्या विद्यार्थिनींचे गुण कमी करण्यात आले. तसंच त्याच्या व्हॉट्सअॅप मेसेजला उत्तर न देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली.

इतकंच नाही तर तो हॉस्टेल आणि कॅम्पसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं निरीक्षण करत असे. यामध्ये वॉशरूमच्या बाहेर बसवलेले कॅमेरेदेखील होते. तो आपल्या फोनवरून फुटेज पाहत असे अशी माहिती तपासकर्त्यांनी दिली आहे. दिल्ली पोलिसांनी आता 60 च्या दशकातील स्वयंघोषित साधूचा देशव्यापी शोध सुरू केला आहे, जो वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटचा (श्रीएसआयआयएम) अध्यक्ष होता.

IAF अधिकाऱ्याने ई-मेलमध्ये काय दावा केला आहे?

द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, चैतन्यनंदने छळ, मनमानी निर्णय आणि सूडबुद्धीने वागत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थिनींकडून आल्या आहेत, ज्यामध्ये विचित्र वेळी व्हॉट्सअॅप मेसेज पाठवणं समाविष्ट आहे, असं आयएएफ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

ईमेलनुसार, 2023-25 च्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान संस्थेचा कुलगुरू आणि अध्यक्ष असलेल्या चैतन्यनंदने हवाई दलाच्या प्रमुखांना पत्र लिहून आयएएफच्या एअरमन आणि नॉन-कॉम्बॅटंट (नोंदणीकृत) कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या पालकांसाठी पूर्ण शुल्कमाफीची ऑफर दिली. परिणामी, सेवारत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या 11 पालकांना प्रवेश देण्यात आला.

ग्रुप कॅप्टनने आरोप केला की जेव्हा विद्यार्थिनींनी चैतन्यनंदसोबत वैयक्तिक परदेश दौऱ्यावर जाण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांचे गुण कमी केले गेले. त्यांनी असंही म्हटलं की अशा विद्यार्थ्यांचा इंटर्नशिप कालावधी अनियंत्रितपणे वाढवला गेला आणि आर्थिक अडचणी असूनही त्यांना तो परदेशात पूर्ण करण्यास भाग पाडले गेले.

अंतिम परीक्षेला बसण्यासाठी तीन महिन्यांची इंटर्नशिपची अट मनमानीपणे लागू केल्याचा आरोपही ई-मेलमध्ये करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी हे प्रकरण प्रशासनाकडे नेलं तेव्हा त्यांना योग्य तोडगा काढण्याऐवजी त्यांचे ईमेल आयडी ब्लॉक करण्याची धमकी देण्यात आली.

स्वामी चैतन्यनंद फरार

डॉ. पार्थसारथी म्हणून ओळखला जाणारा चैतन्यनंद सरस्वती पहिली तक्रार दाखल केली होती तेव्हाच म्हणजे ऑगस्ट महिन्यापासून फरार आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, छेडछाड, फसवणूक, बनावटगिरी आणि फसवणूकीच्या आरोपांसह पाच एफआयआर दाखल आहेत.

पीठमने जुलै महिन्यात सरस्वतीची फसवणूकीच्या आरोपाखाली चौकशी सुरू केली जेव्हा त्याचे लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप उघड झाले. पीठम म्हणाले की, त्यांना नंतर 2023 च्या बॅचच्या एका विद्यार्थिनीकडून तिची छेडछाड केल्याचा आरोप करणारा ईमेल मिळाला. हवाई दलाच्या एका ग्रुप कॅप्टनकडून अशाच प्रकारच्या आणखी तक्रारींचा उल्लेख करून दुसरा ईमेल प्राप्त झाला.

२ ऑगस्ट रोजी, पीठम काऊन्सिलने 30 विद्यार्थिनींसोबत दोन तासांची व्हर्च्युअल बैठक घेतली. ज्यांनी आरोप केला की सरस्वती आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचा छळ केला आणि मानसिक त्रास दिला, त्यापैकी बहुतेक गरीब कुटुंबातील होते. 

 

FAQ

1)  स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कोण आहेत?
उत्तर: स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हे दिल्लीतील वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट-रिसर्चचे संचालक आहेत. ते पूर्वी स्वामी (डॉ.) पार्थसारथी म्हणून ओळखले जाणारे स्व-घोषित संन्यासी आहेत. ते संताना वैदिक परंपरेतील अर्ष विद्या ऑर्डरचे सदस्य आहेत, जे आदि शंकराचार्यांच्या वंशावळीशी संबंधित आहे.

2) त्यांच्याविरुद्ध कोणते आरोप आहेत?
उत्तर: त्यांच्याविरुद्ध १७ महिला विद्यार्थिनींवर लैंगिक छळ, फसवणूक आणि जालसाजीचे आरोप आहेत. यात श्री शारदा पीठमच्या मालमत्तांचे खासगी कंपन्यांना सबलेट करून नफा कमावणे, निधी हळूहळू लक्झरी कार खरेदीसाठी वळवणे (यापैकी एका कारवर बनावट राजदूत नंबर प्लेट लावली होती), महिला हॉस्टेलमध्ये सुरक्षिततेसाठी बहाणे करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे यांचा समावेश आहे.

3) विद्यार्थिनींशी संबंधित कोणत्या विशिष्ट घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत?
उत्तर: त्यांनी महिला विद्यार्थिनींना रात्री उशिरा कार्यालयात आणि खासगी खोलीत बोलावले, त्यांना गाडीत फिरवत असभ्य टिप्पणी केल्या, रिषिकेश येथे औद्योगिक भेटीच्या बहाण्याने फिरवले. तसेच, त्यांच्या कार्यालयाला "तोरेचर चेंबर" म्हणून रूपांतरित केले असल्याचा आरोप आहे, ज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांचा शोषण केला गेला.

