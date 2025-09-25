English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Success Story: 2 वेळा अपयश मग रचला इतिहास; IAS अभिषेक शर्माची संघर्ष कहाणी देईल प्रेरणा!

Abhishek Sharma Success Story: आयएएस अभिषेक शर्मा यांचा प्रेरणादायी प्रवास जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 25, 2025, 07:56 AM IST
Success Story: 2 वेळा अपयश मग रचला इतिहास; IAS अभिषेक शर्माची संघर्ष कहाणी देईल प्रेरणा!
आयएएस अभिषेक शर्मा

Abhishek Sharma Success Story: आयएएस बनण्याचं स्वप्न बाळगणारे देशभरात लाखो तरुण यूपीएससी परीक्षेची तयारी करत असतात. पण त्यातील काहीजणच आपलं अंतिम ध्येय गाठतात. कठोर परिश्रम आणि मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर त्यांना हे यश मिळतं. जे पुढे जाऊन लाखो तरुणांसाठी प्रेरणास्थान बनतात. आयएएस अभिषेक शर्मा यांची कहाणीदेखील अशीच आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशातून  38 वा क्रमांक 

यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा 2024 मध्ये अभिषेक शर्माने 38 वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) प्रवेश मिळवला. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) 1009 पैकी 875 उमेदवारांना सेवा वाटप केले, त्यात अभिषेकला त्यांची IAS ही पहिली पसंती मिळाली.

कसा राहिला शैक्षणिक प्रवास?

मध्य प्रदेशातील नवोदय विद्यालयातून अभिषेक यांनी सुरुवातीचे शिक्षण पूर्ण केले. जिथे त्यांचे वडील अशोक शर्मा इंग्रजीचे शिक्षक आहेत. त्यानंतर त्यांनी भोपाळच्या मौलाना आझाद राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेतून (MANIT) अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आणि डेलॉइट कंपनीत नोकरी केली.

पहिल्या 2 प्रयत्नात अपयश 

अभिषेकला यूपीएससीच्या पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयश आले, पण त्यांनी खचून न जाता मेहनत सुरु ठेवली. त्यांनी भौतिकशास्त्र हा पर्यायी विषय निवडला, कारण त्यांना या विषयाची सखोल जाण होती. अखेर 2024 मध्ये त्याने यश मिळवले.

काय दिला सल्ला?

अभिषेक यूपीएससीच्या इच्छुकांना सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि सध्याच्या घडामोडींशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात. “वेळेवर अभ्यासाचे ध्येय निश्चित करा आणि कठोर परिश्रम करत राहा. यश नक्की मिळेल.”, असे मार्गदर्शन ते विद्यार्थ्यांना करतात.

प्रेरणादायी यश

अभिषेक यांची यशोगाथा लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. यूपीएससी ही केवळ ज्ञानाची नव्हे, तर शिस्त, संयम आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा आहे. अपयशाला न घाबरता सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित आहे, हे अभिषेक शर्मा यांनी आपल्या दृढनिश्चयाने आणि मेहनतीने सिद्ध केले. 

FAQ

प्रश्न: अभिषेक शर्माने यूपीएससी परीक्षेत कोणता क्रमांक मिळवला आणि कोणती सेवा निवडली?

उत्तर: अभिषेक शर्माने यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२४ मध्ये ३८ वा क्रमांक मिळवला आणि त्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) ही त्याची पहिली पसंती म्हणून निवडली, जी त्याला वाटप करण्यात आली.

प्रश्न: अभिषेकने यूपीएससीच्या तयारीसाठी कोणता पर्यायी विषय निवडला आणि का?

उत्तर: अभिषेकने भौतिकशास्त्र हा पर्यायी विषय निवडला, कारण त्याला या विषयाची सखोल जाण होती. त्याच्या अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीमुळे हा विषय त्याच्यासाठी योग्य होता, ज्यामुळे त्याला परीक्षेत चांगले गुण मिळाले.

प्रश्न: अभिषेक यूपीएससीच्या इच्छुकांना कोणता सल्ला देतो?

उत्तर: अभिषेक सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि सध्याच्या घडामोडींशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतो. तो म्हणतो की, वेळेवर अभ्यासाचे ध्येय निश्चित करावे आणि कठोर परिश्रम सुरू ठेवावे, यामुळे यश निश्चित मिळते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
abhishek sharmaIAS Abhishek SharmaSuccess StoryUPSCInspirational Marathi News

इतर बातम्या

'तर PF काढणाऱ्यावर कारवाई अटळ' EPFO ने दिला इशारा...

भारत