Success Story: 2 वेळा अपयश मग रचला इतिहास; IAS अभिषेक शर्माची संघर्ष कहाणी देईल प्रेरणा!

Abhishek Sharma Success Story: आयएएस बनण्याचं स्वप्न बाळगणारे देशभरात लाखो तरुण यूपीएससी परीक्षेची तयारी करत असतात. पण त्यातील काहीजणच आपलं अंतिम ध्येय गाठतात. कठोर परिश्रम आणि मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर त्यांना हे यश मिळतं. जे पुढे जाऊन लाखो तरुणांसाठी प्रेरणास्थान बनतात. आयएएस अभिषेक शर्मा यांची कहाणीदेखील अशीच आहे.
यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा 2024 मध्ये अभिषेक शर्माने 38 वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) प्रवेश मिळवला. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) 1009 पैकी 875 उमेदवारांना सेवा वाटप केले, त्यात अभिषेकला त्यांची IAS ही पहिली पसंती मिळाली.
मध्य प्रदेशातील नवोदय विद्यालयातून अभिषेक यांनी सुरुवातीचे शिक्षण पूर्ण केले. जिथे त्यांचे वडील अशोक शर्मा इंग्रजीचे शिक्षक आहेत. त्यानंतर त्यांनी भोपाळच्या मौलाना आझाद राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेतून (MANIT) अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आणि डेलॉइट कंपनीत नोकरी केली.
अभिषेकला यूपीएससीच्या पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयश आले, पण त्यांनी खचून न जाता मेहनत सुरु ठेवली. त्यांनी भौतिकशास्त्र हा पर्यायी विषय निवडला, कारण त्यांना या विषयाची सखोल जाण होती. अखेर 2024 मध्ये त्याने यश मिळवले.
अभिषेक यूपीएससीच्या इच्छुकांना सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि सध्याच्या घडामोडींशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात. “वेळेवर अभ्यासाचे ध्येय निश्चित करा आणि कठोर परिश्रम करत राहा. यश नक्की मिळेल.”, असे मार्गदर्शन ते विद्यार्थ्यांना करतात.
अभिषेक यांची यशोगाथा लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. यूपीएससी ही केवळ ज्ञानाची नव्हे, तर शिस्त, संयम आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा आहे. अपयशाला न घाबरता सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित आहे, हे अभिषेक शर्मा यांनी आपल्या दृढनिश्चयाने आणि मेहनतीने सिद्ध केले.
