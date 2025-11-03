English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICAI CA September Result: सीए फाउंडेशन, इंटरमिजिएट आणि फायनलचा निकाल जाहीर, 'असा' तपासा!

ICAI CA September Result: फायनलमध्ये 16.23% उमेदवार (11466 पैकी) दोन्ही गटांत यशस्वी झाले, तर इंटरमिजिएटमध्ये 10.06% (दोन्ही गटांत) पात्र ठरले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 3, 2025, 02:33 PM IST
सीए परीक्षा निकाल

ICAI CA September Result: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) ने सप्टेंबर सत्राच्या सीए फाउंडेशन, इंटरमिजिएट व फायनल परीक्षांचे निकाल जाहीर केलाय. अपेक्षेपेक्षा लवकर आलेल्या या निकालांमुळे लाखो उमेदवारांची उत्कंठा संपलीय. फायनल व इंटरमिजिएटचा निकाल दुपारी 2 वाजता जाहीर झाला. फाउंडेशनचा निकाल संध्याकाळी 5 वाजता प्रसिद्ध होईल. उमेदवारांना अधिकृत वेबसाईट  icai.nic.in व icaiexam.icai.org वर रोल नंबर व नोंदणी क्रमांक वापरून तपासता येतील. 2.5 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी या परीक्षा दिली. ज्यात 11466 उमेदवार फायनल उत्तीर्ण झाले. टॉपर मुकुंद अगिवाल (500 गुण, 83.33%) यांनी फायनलमध्ये अव्वल स्थान मिळवले. 

टॉपरची यादी

फायनलमध्ये 16.23% उमेदवार (11466 पैकी) दोन्ही गटांत यशस्वी झाले, तर इंटरमिजिएटमध्ये 10.06% (दोन्ही गटांत) पात्र ठरले. इंटरमिजिएट टॉपर नेहा खानवानी (505/600 गुण), कृती शर्मा (503 गुण) व अक्षत बिरेंद्र नौटियाल (500 गुण) यांनी 83%+ गुण मिळवले. फाउंडेशनमध्ये 51120 पुरुष व 47707 महिलांनी हजेरी लावली, ज्यात 70%+ गुण मिळवणाऱ्यांना 'डिस्टिंक्शनसह पास' पदक मिळेल. आयसीएआयने मेरिट यादी व पास टक्केवारीही जाहीर केलीय.

कसा पाहाल निकाल?

उमेदवारांना अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन 'सीए निकाल 2025' लिंकवर क्लिक करावे.

रोल नंबर, पिन किंवा नोंदणी क्रमांक टाकून 'सबमिट' दाबावे. स्क्रीनवर गुणपत्रिका दिसेल, जी डाउनलोड व प्रिंट घेता येईल.

डिजिटल मार्कशीट भविष्यातील संदर्भासाठी महत्त्वाची आहे. आयसीएआयने रीव्हॅल्युएशन व व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेची सुरुवातही जाहीर केली. 

निकालानंतर पुढे काय?

फाउंडेशन उत्तीर्ण झालेल्यांना इंटरमिजिएटसाठी नोंदणी करता येईल, तर इंटर व फायनल यशस्वींना आर्टिकलशिप किंवा व्यावसायिक सरावाची संधी मिळेल. प्रत्येक विषयात किमान 40% व एकूण 50% गुण आवश्यक आहेत. आयसीएआयकडून लवकरच प्रमाणपत्र, डुप्लिकेट कागदपत्रे व रँक प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया जाहीर केली जाईल. 

जानेवारी 2026 च्या परीक्षांसाठी नोंदणी सुरू झाली असून, उमेदवारांनी तात्काळ अर्ज करावेत. ही प्रक्रिया सीए सपाटीवर पुढे जाण्यासाठी सोपी व पारदर्शक आहे. सप्टेंबर 2025 सत्राच्या निकालांनी सीए अभ्यासक्रमाची कठीणता दाखवली. असे असले तरी यशस्वी उमेदवारांनी मेहनतीचे फळ मिळवले. फायनलमध्ये 16800 नोंदणीकृत पैकी 11466 उत्तीर्ण झाले,.

FAQ 

सीए सप्टेंबर २०२५ सत्राचे निकाल कधी जाहीर झाले?

फायनल व इंटरमिजिएटचा निकाल दुपारी २ वाजता, तर फाउंडेशनचा निकाल संध्याकाळी ५ वाजता जाहीर झाला.   

निकाल कसा तपासावा?

अधिकृत वेबसाईट icai.nic.in किंवा icaiexam.icai.org वर जा, 'सीए निकाल २०२५' लिंकवर क्लिक करा, रोल नंबर व नोंदणी क्रमांक टाका, 'सबमिट' दाबा. गुणपत्रिका स्क्रीनवर दिसेल, ती डाउनलोड व प्रिंट करा.

फायनल परीक्षेचा टॉपर कोण आहे व पास टक्केवारी किती?

टॉपर मुकुंद अगिवाल (५०० गुण, ८३.३३%). दोन्ही गटांत १६.२३% उमेदवार (११४६६ पैकी) उत्तीर्ण झाले.

स्पोर्ट्स