Marathi News
विरोधानंतर ICICI बँकेचा यू-टर्न; 'तो' निर्णय अखेर मागे घेतला, नवीन नियम काय आहेत?

ICICI Minimum Balance: आयसीआयसीआय बँकेने विरोधानंतर त्यांच्या किमान  बॅलेन्सची मर्यादा कमी केली आहे. काय आहेत नवीन नियम जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 14, 2025, 11:15 AM IST
विरोधानंतर ICICI बँकेचा यू-टर्न; 'तो' निर्णय अखेर मागे घेतला, नवीन नियम काय आहेत?
ICICI Bank revises minimum balance limit after increase for Savings accounts

ICICI Minimum Balance: ICICI बँकेने ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. शहरी भागातील ग्राहकांसाठी किमान बॅलेन्सची मर्यादा ही 50,000 रुपयांपर्यंत केली होती. किमान मर्यादा 50 हजार केल्यानंतर अनेकग ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली होती. लोकांमधील नाराजी पाहून बँकेने आपला निर्णय बदलला आहे. आता बँकेने बचत खात्याच्या नियमांत बदल केले आहेत. 

बँकेने बचत खात्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. आयसीआयसीआय बँकेने मेट्रो आणि शहरी भागातील ग्राहकांसाठी आता नवीन बचत खाते उघडणाऱ्यांसाठी किमान मासिक सरासरी बॅलन्स 15,000 रुपये ठेवावा लागेल. पूर्वी ही अट जास्त होती. पण आता ती कमी करण्यात आली आहे.

मेट्रो आणि शहरी परिसरात सेव्हिंग अकाउंटमध्ये मिनिमम मंथली एव्हरेज बॅलेनस (MAB) ची मर्यादा बदलली आहे. तर आता सेमी अर्बन क्षेत्रासाठी 25,000 रुपयांनी कमी करुन 7,500 रुपये आणि ग्रामीण क्षेत्रात 10,000 रुपयांनी कमी करुन 2,500 रुपये करण्यात आली आहे. मात्र ग्राहकांनी अकाउंटमध्ये मर्यादेपेक्षा कमी बॅलेन्स ठेवल्यास त्यांना पेनल्टी लागू शकते. 

आयसीआयसीआयने अलीकडेच निमयांत बदल करून सेव्हिंग अकाउंटमध्ये बॅलेन्सची किमान मर्यादा दुप्पटीने वाढवली होती. या बदलामुळं खात्यात कमीत कमी 10,000 रुपये नव्हे तर 50,000 रुपयांची मर्यादा करण्यात आली होती. मात्र आयसीआयसीआयच्या या निर्णयाचा अनेकांनी विरोध केला होता. विरोधानंतर अखेर हा निर्णय बदलण्यात आला. 

नवीन नियम काय आहेत?

ICICI बँकेने ग्राहकांच्या सोयीसाठी हे बदल केले आहेत. 1 ऑगस्ट 2025 पासून हे नियम लागू होतील.

- मेट्रो आणि शहरी भागातील खात्यांसाठी किमान रक्कम: 15,000 रुपये

- निम-शहरी भागांसाठी किमान रक्कम: 7,500 रुपये

- ग्रामीण भागांसाठी किमान रक्कम: 2,500 रुपये

FAQ

1) बँकेने किमान बॅलेन्सची मर्यादा का कमी केली?

ग्राहकांमध्ये 50,000 रुपयांच्या किमान बॅलेन्स मर्यादेमुळे नाराजी पसरली होती. या विरोधानंतर बँकेने ग्राहकांच्या सोयीसाठी किमान बॅलेन्सची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेतला.  

2. किमान बॅलेन्स मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम खात्यात असल्यास काय होईल?

जर खात्यात किमान मासिक सरासरी बॅलेन्स (MAB) मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम असेल, तर ग्राहकांना बँकेच्या नियमानुसार दंड (पेनल्टी) लागू शकतो.  

3. नवीन नियम कोणत्या प्रकारच्या खात्यांसाठी लागू आहेत?

हे नियम ICICI बँकेच्या बचत खात्यांसाठी (Savings Account) लागू आहेत, विशेषत: नवीन खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांसाठी.  

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
ICICI BANKicici minimum balanceutility newsICICI BANKicici bank news

